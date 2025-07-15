Bakan Tunç\'tan 15 Temmuz mesajı: Milletimizin zaferi, ihanetin yenilgisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Bakan Tunç, "15 Temmuz: Milletimizin Zaferi, İhanetin Yenilgisi" başlıklı mesajında 9 yıl önce yaşanan hain darbe girişimine ilişkin bir video da ekledi. Tarihe geçen direnişte hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyen Tunç, "Birliğimiz daim, demokrasimiz sarsılmaz olsun" dedi.

"15 TEMMUZ MİLLETİMİZİN VATANINA BAĞLILIĞINI DÜNYAYA GÖSTERDİĞİ DİRENİŞİN ADIDIR"

Bakan Tunç mesajında şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz: Milletimizin Zaferi, İhanetin Yenilgisi

Ülkemize ve milletimize en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyorum.

Vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz, istiklal ve istikbalimiz için şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Hiçbir zaman esareti kabul etmeyen aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum.

15 Temmuz; büyük milletimizin demokrasiye, vatanına ve bağımsızlığa olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiği kutlu bir direnişin adıdır.

"BÜYÜK BİR DEMOKRASİ DESTANI YAZILMIŞTIR"

O karanlık gecede vesayetçi zihniyetin aparatı hain FETÖ mensupları, milletimizin iradesine pranga vurmak istemiş, halkın oylarıyla seçilen hükümeti devirmeye çalışmış, milli birlik ve beraberliğimizi hedef almıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dirayetli duruşu, aziz milletimizin yüreğindeki iman ve sarsılmaz cesaretiyle darbe girişimi önlenmiş, büyük bir demokrasi destanı yazılmıştır.

"YARGI MENSUPLARIMIZ DEMOKRASİNİN VE MİLLİ İRADENİN YANINDA YER ALMIŞTIR"

Yargı mensuplarımız da darbe girişiminin ilk anından itibaren soruşturmalarını başlatmış, hainler hakkında gözaltı ve tutuklama kararları vererek demokrasinin ve milli iradenin yanında yer almıştır.

Ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyen şer şebekelerine, vesayetçi zihniyete ve destekçilerine, birliğimizi ve beraberliğimizi hedef almak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz.

"BİRLİĞİMİZ DAİM, DEMOKRASİMİZ SARSILMAZ OLSUN"

Millet olarak kardeşliğimize, birliğimize, dirliğimize sahip çıkacak,bir elin parmakları gibi asla ayrılmayacak, daima tek yumruk olacak, geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz.

Birliğimiz daim, demokrasimiz sarsılmaz olsun."