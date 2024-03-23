Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Darbe ve vesayetçi anlayış geride kaldı

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, darbe ve vesayetçi anlayışın geride kaldığını söyleyerek, "Birileri çıkıp, 'gençler yaparsa başımızın üstünde yeri var darbeyi' diyenler bile var. Bunlar ne yapıyor? Böyle bir siyaset olabilir mi? Böyle bir demokrasi olabilir mi? Bunlar demokrasiye inanmaz. Bunlar milli iradeye inanmaz. Hep darbelerden, vesayetçi anlayıştan medet umarak iktidara gelmeyi düşünür ama o artık geride kaldı" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak ziyareti çerçevesinde Gökgöl Mağarası mevkisinde Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Bakan Tunç, karşılamanın ardından Kilimli ilçesine hareket etti. İlçede esnaf gezisi gerçekleştiren Bakan Tunç, vatandaşlarla da görüşerek 31 Mart yerel seçimlerinde Kilimli Belediye Başkanı ve Başkan adayı Kamil Altun için destek istedi.

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki seçim irtibat bürosunda vatandaşlara hitap eden Bakan Tunç, "Gezdiğimiz her yerde pek muhalif kimliğe rastlayamadık. Herkes Kamil başkanla yola devam diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Kilimli'den rekor bir oy bekliyoruz. Kilimli'den inşallah bu birinci dönem daha bu ilk dönem. Şimdi ikinci dönem Kilimli daha çok kazanacak, daha çok eser üretilecek. Gerçek belediyecilik demek eser ve hizmet üretmek demek. Gerçek belediyeciliğin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır. 1994'te İstanbul'da yaşanılmaz hale getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nden devraldı belediyeyi; kısa bir süre içerisinde yaşanılır hale getirdi. O başarı onu Başbakanlığa taşıdı. Parti kurmasını sağladı. Milletimiz İstanbul'u kurtardın, Türkiye'yi de kurtarırsın. O 90'lı yıllar boyunca çekilen sıkıntılardan bu ülkeyi sen kurtarırsın dedi. Adeta AK Parti'nin kurulmasını sağladı millet. AK Partili kadrolar belediyecilikten gelir. Dolayısıyla gerçek belediyecilik derken biz bunu icraatımızla, eser siyasetimizle gösterdik. ve 2002 yılından bu yana da tüm ülke genelinde o gerçek belediyecilik eser ve hizmet siyasetine dönüştü, bir marka haline geldi, bir ekol haline geldi. Yerel kalkınmayla, ülke kalkınmasını bir arada getirdik. Şimdi Kilimli'de inşallah Kamil Altun'un yeni projeleri var. Bu ilk dönemi, projeleri, yaptıkları, yapacaklarının teminatı. İkinci dönem projelerine sonuna kadar destek vereceğiz. Hükümet olarak, kabine üyesi olarak, bölgenin bir evladı olarak, sizin kardeşiniz olarak bakandan öte beraberiz zaten sizlerle. ve inşallah el ele, kol kola milletvekillerimizle birlikte uyum içerisinde Kilimli kazanmaya devam edecek. 31 Mart Bayram olsun inşallah, Milli İrade Bayramı olsun" dedi.

"17 sandık kuruldu önünüze 'AK Parti' dediniz"

Kilimli ziyaretinin ardından Gelik beldesine hareket eden Bakan Tunç, burada Belediye Başkan adayı Hikmet Bektaş için destek istedi. Bakan Tunç, "İnşallah 31 Mart'ta Hikmet Bektaş belediye başkanı olacak ve gerçek belediyecilik birlikte inşallah Gelik'te sizlerin kararıyla devam edeceğiz. 1994'te gerçek belediyecilik İstanbul'da başladı. Recep Tayyip Erdoğan'la başladı. ve oradaki başarı onu Başbakanlığa taşıdı. AK Parti'nin kurulmasına neden oldu o başarı. ve 2002'den bu yana da Türkiye genelinde Zonguldak'ımız da dahil olmak üzere eser ve hizmet siyasetine dönüştü. ve bu eser ve hizmet siyaseti yirmi 22 ülkemizin 81 vilayetini geliştirdi, kalkındırdı. Sadece Türkiye'nin fiziki kalkınmasını, altyapı problemlerini halletmekle kalmadık. Türkiye'nin demokrasisini de güçlendirdik. Yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmak için çok çalıştık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Sizler hep destek verdiniz. On yedi sandık kuruldu sizin önünüze. On yedisinde de 'AK Parti' dediniz. 'Recep Tayyip Erdoğan' dediniz. 'Cumhur İttifakı' dediniz" şeklinde konuştu.

"Her partinin başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Neredeler şimdi?"

Son 22 yılda 17 kez sandık kurulduğunu ve 31 Mart'ta 18. kez halkın sandık başına gideceğini ifade eden Bakan Tunç, muhalefete yüklendi. Tunç, "18. sandık gelirken muhalefetin bulunduğu durumu hep beraber görüyoruz değil mi? Nelerle uğraşıyorlar? Birbirlerine sataşmalar. Hani bunlar on ay önce Türkiye'nin yönetimine taliplerdi beraber. Cumhurbaşkanı adayları vardı, Cumhurbaşkanı adaylarını Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına layık görürken kendi partilerine genel başkan olmaya bile layık görmediler. Cumhurbaşkanı yardımcıları vardı. Her partinin başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Neredeler şimdi? Birbirlerine düştüler. Allah korusun bir iktidar olmuş olsalardı bunlar acaba iktidarı nasıl paylaşabilirlerdi? Memleketi kaosa sürüklerlerdi bunlar. İşte millet bunu gördü ve Cumhur İttifakı dedi. Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam dedi Şimdi 18. sandık konuluyor milletimizin önüne. Milletimiz inşallah yine en doğru kararı verecek" dedi.

"Farklı farklı sebeplerle, farklı yerlere bu oyları bölmeyelim"

AK Parti'nin ampulünün altında birleşilmesi çağrısında bulunan Bakan Yılmaz Tunç, "Farklı farklı sebeplerle, farklı yerlere bu oyları bölmeyelim. Ne yapalım? AK Parti'nin ampulünün altında birleşelim. Işığın altında birleşelim. Karanlık iyi değildir. Hep aydınlık olsun inşallah. Türkiye'nin geleceği hep aydınlık olsun. Türkiye Yüzyılını yerel kalkınmayla beraber ülke kalkınmasıyla beraber yürüttüğümüz zaman Türkiye vizyonunu çok daha hızlı inşa etme süreci inşallah olacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için hep önce insan demeye devam edeceğiz. İnsanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Eğitimden, sağlığa, kültürden, sosyal politikalara, adalete, güvenliğe varıncaya kadar güçlü insan için çalışıyoruz. 22 yıldan beri insanımızı güçlendirmek için çalıştık. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Toplum güçlü olsun istikrarlı kalkınma hamleleriyle 81 bir vilayetimizi yatırımlarla donattık. Ülkemizin altyapı problemlerini çözdük. Altyapı problemlerini çözerken aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerin alanınıza genişlettik. Demokrasimizi güçlendirdik. Türkiye'yi darbeci, vesayetçi anlayıştan kurtardık. Sizler sayesinde bunu gerçekleştirdik. Bundan sonra bu ülkede darbeci, vesayetçi anlayış tarihe karışmıştır. Birileri çıkıp, 'yok gençler yaparsa başımızın üstünde yeri var darbeyi' diyenler bile var. Bunlar ne yapıyor? Böyle bir siyaset olabilir mi? Böyle bir demokrasi olabilir mi? Bunlar demokrasiye inanmaz. Bunlar milli iradeye inanmaz. Hep darbelerden vesayetçi anlayıştan medet umarak iktidara gelmeyi düşünür ama o artık geride kaldı. O yaşlı zihniyetine bu ülkede artık hiçbir zaman yer yok. Millet buna müsaade etmez" dedi.

Bakan Tunç'u karşısında görünce şaşkınlık yaşadı

Bakan Tunç, Gelik ziyaretinin ardından Terakki Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Bakan Yılmaz Tunç'u karşısında gören bir vatandaş, "Ben bakan olduğunuzu bilmiyordum. Bu kadar halkın içinde geziyorsanız, size helal olsun. Demek ki bizdensiniz. Zonguldak'a hoş geldiniz" dedi.

Ziyaretlerde bir esnaf Bakan Tunç'a poşetle portakal ikram etti. Bakan Tunç ardından Karabük'ün Yenice ilçesine hareket etti. - ZONGULDAK