Bakan Uraloğlu: "23 yılda Gaziantep\'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 124 milyar lira yatırım gerçekleştirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "23 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 124 milyar lira yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Gaziantep'te bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dülük OSB Kavşağı Temel Atma Törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle bir araya gelerek Gaziantep'in ulaşım altyapısını güçlendirmek için muhteşem bir ortak projeye daha imza atıyoruz. Canı gönülden inanıyorum ki Dülük-OSB Tüneli ve devamındaki otoyol bağlantısı, Bakanlığımız ile Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz arasındaki başarılı iş birliğinin yeni bir örneği olacak. Özellikle inovasyon alanında çok önemli projelere imza atarak, son 23 yılda hayata geçirdiği markalaşma ve Ar-Ge projeleri sayesinde patent liginin de en hızlı oyuncularından biri olmuştur. Tarım faaliyetlerinin yanı sıra tekstil, gıda, metal, makine, boya-kimya, plastik, otomotiv, inşaat, ağaç ürünleri, deri ve ayakkabı üretimi gibi çok çeşitli bir üretim yelpazesi var. Bugün, yaklaşık 10 milyar dolar düzeyinde gerçekleştirdiği ihracatıyla en çok ihracat yapan şehirlerimiz arasında 6. sırada yer almaktadır. Elbette ülkemiz ekonomisi için böylesine önemli bir yere sahip olan Gaziantep'i, ulaşım ve iletişim altyapısıyla daha da ileri taşımak boynumuzun borcudur" dedi.

"116 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye çıkardık"

Gaziantep'in ulaşım altyapısına 124 milyar lira yatırım gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Gaziantep; dinamizmi, çalışkan insanları ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile diğer başarılı ilçe belediye başkanlarımız gibi vizyoner yöneticileri sayesinde her geçen gün daha da büyüyor, gelişiyor ve güçleniyor. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Gaziantep'in bu gelişimine omuz veriyor, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Son 23 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 124 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 116 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 179 kilometreden 452 kilometreye yükselttik. Gaziantep'i; Kahramanmaraş'a, Kilis'e, Şanlıurfa'ya ve Hatay'a bölünmüş yollar ile bağladık. Hayata geçirdiğimiz önemli karayolu projeleri arasında: Nurdağı- İslahiye Yolu Sakçagözü Geçişi, Gaziantep-Yavuzeli- Araban Yolu, Yeşil Vadi ve Beykent Köprülü Kavşakları, Dutlu Köprülü Kavşağı, Gaziantep-Kilis Yolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu (Gaziantep Çevre Yolu Kesimi), Başpınar ve Şehir Gösteren Köprülü Kavşakları, Başpınar Organize Sanayi Köprülü Kavşağı, Gaziantep-Kilis Devlet Yolu Üniversite Köprülü Kavşağı, Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı bulunuyor. Bunun yanı sıra; Osmaniye-Nurdağı Yolu, TAG Otoyolu Üstyapı Onarım İşi, Gaziantep-Nurdağı Devlet Yolu Yapım İşi gibi 12 karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Dülük-OSB Tüneli yapım çalışmalarını başlatmanın mutluluğunu paylaşıyoruz"

Dülük-OSB Tüneli yapım aşaması ile ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle birlikte Dülük-OSB Tüneli yapım çalışmalarını başlatmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Konuşmamın başında belirttiğim üzere bu projemizi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün iş birliğiyle hayata geçiriyoruz. Şehrin ekonomisi için lokomotif görevi gören, 300 bin çalışanıyla aralıksız üretimini sürdüren Gaziantep Organize Sanayisi'nde çalışan vatandaşlarımızı Dülük Ormanları'nın altından geçirecek şekilde planlanan proje kapsamında; 3 bin 250 metrelik iki tünel inşa edilecek. Bağlantı yollarıyla birlikte projenin toplam uzunluğu 8 bin 600 metre olacak. Planlanan güzergah, D-400 Batı (K1) Dülük Kavşağı ile başlayıp kuzey yönde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep OSB Kavşağı'na ulaşacak. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyemiz tüneli inşa ederken, Karayolları Genel Müdürlüğümüz ise kalan 5,4 kilometrelik kesimi tamamlayarak 3 farklı seviyeli kavşak ve 1 adet demiryolu köprüsü inşa edecek. Bu proje tamamlandığında, özellikle OSB'de çalışan vatandaşlarımızın işe gidip gelme süreleri kısalacak ve trafik yoğunluğu azalacak. Bu da hem iş verimliliğini artıracak hem de şehir içi trafiği rahatlatacak. Belediyecilikte başarılı olmanın yolu halkla iç içe olmak ve onların ihtiyaçlarına kulak vermekten geçiyor. Halkın ihtiyaçlarını iyi tespit etmek ve halkın isteklerini ön planda tutmak gerekiyor. Hamdolsun, bu düstur AK Parti siyasetinin özünde var. AK Parti'de ideolojiye değil, insana hizmet var. Belediyecilik anlayışımızda da bu böyle ve Gaziantep bu konuda çok şanslı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sürekli çağın gereklerini ve vatandaşlarının ihtiyaçlarını takip eden, başarıyı yakalamış bir belediyecilik anlayışıyla yönetiliyor" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'i Türkiye'nin ve dünyanın en modern şehirlerinden biri haline getirmek için el birliğiyle çalışacağız"

Bakan Uraloğlu, "Fatma Şahin, gerçekleştirdiği önemli ve özellikle sosyal projelerle çok faal ve başarılı bir belediye başkanıdır. Yine buraya gelirken Şahinbey Belediyemizin inşa ettiği 100. Yıl Tünellerinden geçtik. 100. Yıl Tünelleri'nin yerel yönetim düzeyinde kolay kolay benzeri görülmeyen bir eser olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. 2 bin 500 metre uzunluğundaki tünelleri ve yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki bağlantı yoluyla muhteşem bir proje. AK Parti Belediyeciliği budur işte. Darısı, seçildiği ilin dertleriyle dertlenmeyen muhalefet belediyelerine olsun. Ne diyelim. Hiç şüpheniz olmasın ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Gaziantep'in ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Yollar, köprüler, tüneller ve raylı sistemlerle Gaziantep'i Türkiye'nin ve dünyanın en modern şehirlerinden biri haline getirmek için el birliğiyle çalışacağız. Bu düşüncelerle, Dülük-OSB Tüneli'nin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Gaziantep Büyükşehir Belediyemize, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP