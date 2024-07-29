Politika

Bakan Uraloğlu: "Çukurova Uluslararası Havalimanımızın resmi açılışı 10 Ağustos'ta"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"15-21 Temmuz tarihleri arasında ülkemiz günlük ortalama 3 bin 959 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında İtalya'nın ardından 6. sırada yer aldı"

"244,5 milyon Avro yatırımla hayata geçen Çukurova havalimanımızdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin Avro kira bedeli elde edeceğiz"

"Çukurova havalimanı Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacaktır"

MERSİN - Çukurova Uluslararası Havalimanı resmi açılışının 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "244,5 milyon euro yatırımla hayata geçen Çukurova havalimanımızdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin euro kira bedeli elde edeceğiz. Çukurova havalimanı Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 800 hektar arazi üzerine inşa edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulunarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda sona yaklaştıklarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesiyle en geniş gövdeli uçakların da inebileceği Çukurova Uluslararası Havalimanımızın resmi açılışını 10 Ağustos Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bilindiği üzere Türkiye, coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla, gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer almaktadır. Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahibiz. 2002 yılından sonra havacılığımızı özel sektör işletmelerine açarak rekabet ortamı oluşturduk. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere yeni havalimanları inşa ettik. Böylece iç hatlardaki aktif havalimanı sayımızın 26'dan 57'ye yükselttik.2053 hedeflerimiz kapsamında mevcutta 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61'e çıkaracağız. Hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayısı ise 81'den 174'e çıkmış, 2002 yılında 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık.2023 yılında 57 havalimanımızda 214 milyon insan yolculuk yaptı.Bu yıl bu sayının üzerinde değerlere ulaşacağımızı öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz günlük ortalama 3 bin 959 uçuş ile 6. sırada yer aldı"

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu açıkladığına değinen Bakan Uraloğlu: 15-21 Temmuz tarihleri arasında ülkemiz günlük ortalama 3 bin 959 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında İtalya'nın ardından 6. sırada yer aldı. İstanbul havalimanımız ise günlük ortalama bin 485 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürdü. Antalya Havalimanı'mız ise günlük ortalama bin 36 uçuş ile aynı listede 8. sırada yer aldı. İki gün önce de Antalya Havalimanı'mızda iç ve dış hatlarda toplam 217 bin 141 yolcu ve bin 186 uçağa hizmet vererek 2024 yılının rekorunu kırdık. Dünya'nın en iyi 25 küresel havalimanı uçak kalkışları değerlendirmesinde ise İstanbul havalimanımız dünya genelinde 7. sırada yer aldı" şeklinde konuştu.

"Çukurova Uluslararası Havalimanı yüksek vizyonun en güzel ürünlerinden biri olmuştur"

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölgesel olması niteliğiyle havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarımızdan birisinin olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Zaten Bölgesel Havalimanlarının ülke hizmet ihracatına ve inşa edildikleri bölgenin hizmet sektörüne ciddi oranda katkı sağladığı bilinen bir gerçektir. Aynı anda 2 ya da 3 şehre hizmet edecek şekilde hayata geçirilmiş olmaları da ülke kaynaklarının verimli kullanılması açısından çok faydalıdır. Bugüne kadar ülkemizde Ordu- Giresun ve Rize- Artvin Havalimanları bu yaklaşımın güzel örnekleridir. Yine bölgesel bir havalimanı olan Bayburt- Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı projelerimizin çalışmalarına da hızla devam ediyoruz. Kayseri'ye yeni terminal kazandırdık. Malatya'ya da yeni bir terminal binası yapıyoruz. Trabzon yeni havalimanı ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Mersin ve Adana'ya hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanı da bu yüksek vizyonun en güzel ürünlerinden biri olmuştur. Bildiğiniz üzere Çukurova, tarih, kültür ve medeniyetin en eski merkezlerinden birisi. Aynı zamanda dünyanın en bereketli topraklarına sahip. Böylesine muhteşem imkana ve bereketli topraklara sahip olan bu bölgenin daha da dünyaya açılması, değerine değer katması için ulaşım ve iletişim yollarının geliştirilmesi gerekiyor. Bu noktada hem Adanalıların hem de Mersinlilerin bir an evvel açılmasını beklediği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı için bölge insanımızı daha fazla bekletmemek adına altyapı inşaatını öz kaynaklarımızla hızlıca bitirdik" ifadelerini kullandı.

"25 yıl içerisinde 297 milyon 100 bin Avro kira bedeli elde edeceğiz"

Konuşmasını sürdüren Uraloğlu, "CAT-II standardında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliği ile ana pistimizi inşa ettik. Pistimiz bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkan sağlayacaktır. Yine altyapı projesi kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliği ile acil durumlar için de uygun olan yardımcı pisti, 2 adet yüksek sürat taksiyolu, terminal apronu, kargo apronu, özel uçaklar bölgesi apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi Kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi imalatları da tamamladık. 3 etap olacak şekilde planlanan üstyapı tesislerimizin yapım çalışmalarını da artık bitirdik. Açılışına kalan son 12 günde de son dokunuşları gerçekleştireceğiz. 1.etap ve 2.etapların toplam kapalı alanı 179 bin 180 metrekare, 3 etabın ise 35 bin metrekare olmak üzere toplam kapalı alan 214 bin 180 metrekaredir. Tüm etapların toplam sabit yatırım bedeli yaklaşık 244 milyon 515 bin euro'dur. 244,5 milyon euro yatırımla hayata geçen havalimanımızdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin Avro kira bedeli elde edeceğiz. Artık gördüğünüz üzere yoğunluklu olarak temizlik ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Havalimanımızın karayolu bağlantısını sağlayan yol çalışmalarını da bitirdik. Yolumuzu 15,9 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladık. Bu projemiz kapsamında toplam 258 metre uzunluğunda 6 adet tek köprü, 90 metre uzunluğunda 2 adet çift köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa ettik. Açılışını 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz" diye kaydetti.

"Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacaktır"

"Şunun altını çizmek istiyorum ki Çukurova havalimanı Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacaktır" diyen Uraloğlu, "Bölgedeki işletmelerin Havayoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerini artırmasını sağlayacak uluslararası arenada rekabet gücünü arttıracaktır. Havayoluyla taşımacılık, özellikle acil ve kritik malzemelerin zamanında teslimatını sağlayarak tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine yardımcı olmaktadır. Özellikle tarım faaliyetlerinin gelişmişliğiyle bilinen Çukurova Bölgemizin artık ürettiği tarım ürünleri gibi hızlı bozulan ve zamanında teslimat gerektiren malların taşınmasında hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacaktır. Bu da üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi anlamına da gelmektedir. Ayrıca hizmete açıldığında bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına katkısı olacaktır. Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomik, ticari ve turizm açısından büyük katkı sağlayacaktır. Bu günlere ve başarılara ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Vizyon projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Ülkemizin gelişmesi ve havacılık alanında uluslararası bir aktarma merkezi olması adına akılcı ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren tüm proje ve hizmetlere destek vermeye de devam edeceğiz. Bu düşünceler ile sözlerime son veriyor, Çukurova Uluslararası Havalimanı üstyapı tesisleri yapım çalışmalarını bu aşamaya getiren tüm yüklenici ve DHMİ çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum" diyerek te sözlerini tamamladı.

Bakan Uraloğlu'na incelemeleri sırasında Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile il protokolü de eşlik etti.