Bakan Uraloğlu: PTT Bir Dünya Markası Olma Yolunda İlerliyor - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu: PTT Bir Dünya Markası Olma Yolunda İlerliyor

Bakan Uraloğlu: PTT Bir Dünya Markası Olma Yolunda İlerliyor
11.07.2025 22:31
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale'de düzenlenen Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali'nde, "3 bin 554 iş yeri, 39 bin 89 personel ve 12 bin 283 araçlık dev yapısıyla PTT bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale'de düzenlenen Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali'nde, "3 bin 554 iş yeri, 39 bin 89 personel ve 12 bin 283 araçlık dev yapısıyla PTT bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale'de düzenlenen 2025 Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali'ne katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların yarıştığı organizasyonda Bakan Uraloğlu, sporculara başarılar dileyerek, PTT'nin yürüttüğü projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, yarışmanın aynı zamanda 53. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek aday kadroyu belirlemek amacıyla düzenlendiğini vurguladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde 10 bölgede yapılan elemelerin ardından kadınlarda 5 kilometre, erkeklerde ise 10 kilometrelik parkurda toplam 82 sporcunun kıyasıya mücadele edeceğini ifade etti.

"1981 yılından bu yana Balkanlar'da ülkemizi başarıyla temsil eden PTT mensuplarımız, bugüne kadar gösterdikleri üstün performansla bizleri gururlandırmıştır" diyen Bakan Uraloğlu, PTT'nin sadece posta ve kargo hizmeti veren bir kuruluş olmaktan çıkarak modern teknolojiyi kullanarak e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi birçok alanda hizmet sunduğunun altını çizdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi kapsamında Konya, Yozgat, Gümüşhane, Rize, Kayseri ve Adıyaman Kahta'da sistemin başarıyla devreye alındığını ve Marmaray ile Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hatlarında entegrasyonun ilk aşamasının tamamlandığını belirtti. Raylı sistemlerde Türkiye Kart entegrasyonu için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Uraloğlu, "3 bin 554 iş yeri, 39 bin 89 personel ve 12 bin 283 araçlık dev yapısıyla PTT, bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde PTT'nin daha da ileri taşınacağını söyledi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas da törende yaptığı konuşmada, "Kırıkkale aslında Ulaştırma Bakanlığı'ndan gerek karayolu, gerek demiryolu, gerekse bilişim sistemleri noktasında en fazla yararlanan illerden biri. Emeklerinden dolayı Sayın Bakanımıza ve önceki bakanlara teşekkür ediyorum. Türkiye Posta Yürüyüşü Final yarışmasını ilimize layık gördükleri ve şereflendirdikleri için başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Genel Müdürümüz ve tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, beraberinde Vali Makas, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve MHP Milletvekili Halil Öztürk ile birlikte 31 kadın ve 51 erkek postacının katıldığı yarışmanın startını verdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu: PTT Bir Dünya Markası Olma Yolunda İlerliyor - Son Dakika

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