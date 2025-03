Bakan Uraloğlu: "Yıl sonuna kadar kalan 28 vagondan oluşan 7 seti de teslim edeceğiz"

Gaziantep'te Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yıl sonuna kadar kalan 28 vagondan oluşan 7 seti de teslim edeceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep'te bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, "Bilindiği üzere, Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen GAZİRAY'ı 2022 yılında hizmete açmıştık. Proje ile kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak Başpınar'dan Taşlıca'ya 16 istasyonla Gaziantep şehir içi trafiğine nefes aldırdık. Gaziray kapsamında 25,5 kilometre güzergahta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı, elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı inşa ettik. Bu proje kapsamında toplamda 112 kilometre yeni demiryolu hattı yapımı gerçekleştirdik. Bugün de Gaziray'da kullanılacak ilk milli banliyö setimizin raylara çıkmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün aslında çok büyük bir müjdeyi paylaşıyoruz sizlerle. Çünkü Bakanlığımıza bağlı TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Gaziray Elektrikli Tren Setleri, Türkiye'nin yerli raylı sistem teknolojisinde geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli bir kilometre taşıdır. Gaziray üzerinde milli banliyö tren setimizi raylara çıkararak artık bu alandaki ithal etme dönemini geride bırakıyor, yerli ve milli yepyeni bir dönemin kapısını ilk kez Gaziantep'ten aralıyoruz. Gaziantep'e de bu yakışırdı" dedi.

"Yerli üretimle, güçlü ulaşım diyerek Gaziantep'in ulaşım altyapısının gücüne güç katıyor"

Bakan Uraloğlu, "Son 23 yılda yerli sanayimizi geliştirerek birçok stratejik alanda, yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerimizle dünya çapında küresel bir ihracat ülkesi olduk. Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, İHA ve SİHA'larımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi, milli elektrikli trenlerimizi ve artık milli banliyö trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşıyoruz. 2015 yılında kaybettiğimiz, sadece Gaziantep'in değil Türkiye'nin efsane mucidi ve makine ustası merhum Mennan Usta'nın hemşehrileri olarak yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ne diyordu Mennan Usta? "Otobandaki araba benim olsun, raydaki tren benim olsun." Oldu, çok şükür. Ustamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir zamanlar bayrak ipi üretemeyen, toplu iğneyi dahi ithal eden Türkiye, bugün dünyanın en önemli ve stratejik teknolojilerini üretiyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, yerli ve milli ürünlerle bezenen 23 yıl; milletimizin kendi gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve aydınlık geleceğimizin simgesi oldu. Şimdi de yerli üretimle; güçlü ulaşım diyerek Gaziantep'in ulaşım altyapısının gücüne güç katıyor, şehir içi toplu taşımada çok daha modern, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmaya başlıyoruz. Projemiz kapsamında tasarım ve donanımı ile şehrin kültürel dokusunu yansıtan araçlarımızı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için özel olarak ürettik. Şehrimizin coğrafi işareti olarak tescillenen Antep baklavasından ilham alarak renklendirdiğimiz, 32 vagondan oluşan 8 adet banliyö tren seti üretiyoruz. Şu anda ilk banliyö tren setimizi teslim ederek dinamik yol testlerine başlıyoruz. Her bir tren setimiz, işletme hızı saatte 90 kilometre ve araç gövdeleri alüminyum olacak şekilde dizayn edildi. İkisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir set, 206'sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca araç içinde 2 adet tekerlekli sandalye için ayrılmış bölüm de yer almaktadır. 32 adet yüksek güvenlikli yolcu kapısı, 32 adet araç içi, 8 adet araç dışı, 2 adet ön ve arkada olmak üzere toplam 42 adet bilgilendirme ekranı, Kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış her araç içinde 4 tane olmak üzere toplam 16 adet iç, 4 adet dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlarıyla, konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Diğer banliyö hatlarıyla da uyumlu olacak şekilde ürettiğimiz banliyö setimizle bakım ve onarım süreçlerini de daha verimli hale getirdik. İnşallah Gaziantep'e teslim edeceğimiz kalan 7 setimizden, İlkini haziran ayına, diğer 3 seti ağustos ayına, son 3 seti ise ekim ayına kadar teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Yıl sonuna kadar kalan 28 vagondan oluşan 7 seti de teslim edeceğiz"

Bakan Uraloğlu, "Yıl sonuna kadar kalan 28 vagondan oluşan 7 seti de teslim edeceğiz. Gaziantep'imize hayırlı uğurlu olsun. Elbette Gaziantep'teki çalışmalarımız sadece Gaziray ile sınırlı değil. Son 23 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 124 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Gaziantep'in tüm demiryolu altyapısını da yeniledik ve modernize ettik. Bölgemizin ve ülkemizin en önemli demiryolu projelerinden biri olan 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi başlattık, yapımına hızla devam ediyoruz. Yüzde 59 genel ilerleme kaydettik. 2027 yılında projemizi tamamlamayı hedefliyoruz. Proje tamamlandığında Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası ortalama 6,5 saatlik seyahat süresi, 2 saat 15 dakikaya düşecek. Saatte 200 km tasarım hızı ile yılda ortalama 6,4 milyon yolcu ve yaklaşık 100 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Gaziantep- Şanlıurfa Hızlı Tren Etüt Projesini de tamamladık ve yatırım programına aldık"

Bakan Uraloğlu, "Gaziantep-Şanlıurfa Hızlı Tren Etüt Projesini de tamamladık ve yatırım programına aldık. En kısa sürede bu projemizin de yapım ihalesini yapmayı planlıyoruz. Gaziantep Havalimanı'na 72 bin 593 m büyüklüğünde, yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminal binası inşa ettik. 2002 yılında 223 bin olan yolcu trafiği, 2024 yılında 3 milyona yaklaştı. Havalimanımızdan 7'si dış nokta olmak üzere, 13 farklı lokasyona haftalık 149 uçuş operasyonu gerçekleşiyor. Ayinesi iştir kişinin, lafına bakılmaz. Son 23 yılda Gaziantep'te yaşanan muazzam gelişime ve büyümeye sizler şahit oldunuz. Gaziantepliler, yapılan her seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak, AK Parti'yi birinci parti yaparak, AK Parti'nin vizyonuna, projelerine ve hedeflerine sahip çıktı. Gaziray Projesi, hem TCDD hem TÜRASAŞ hem de Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirilen gerçek bir iş birliği. Atalarımızın "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği ile hükümetimizde ve belediyelerimizde durmadan, yorulmadan vatanımıza ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tören sonunda Bakan Uraloğlu ve protokol üyeleri, Milli Banliyö Setine binerek test sürüşü yaptı. - GAZİANTEP