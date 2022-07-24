Bakan Varank'tan, tahıl koridoru anlaşması hakkında açıklama yapmayan muhalefete tepki: Bu tarihi başarıyı bir tek onlar görmezden geliyor

Türkiye'nin girişimiyle görüşmelerine başlanan ve Ukrayna tahılının güvenli yollardan dünya ülkelerine ulaştırılmasını hedefleyen "Tahıl Koridoru"nun anlaşma metni, cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla gerçekleştirildi. Anlaşmanın gerçekleşmesinden ardından AB, ABD, İngiltere, İtalya, İsveç, Letonya, Ukrayna, Arnavutluk ve BAE gibi ülkeler Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları için teşekkür mesajı yayınladı. Türkiye'de muhalafet ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Bugün Giresun'da katıldığı programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin söz konusu gelişmeye karşı sessiz kalmasını eleştirdi.

"BU TARİHİ BAŞARIYI BİR TEK MUHALEFET GÖRMEZDEN GELİYOR"

Tahıl koridoru anlaşmasının Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı dış politikasının bir sonucu olarak tüm dünyadan takdir gördüğünün altını çizen Varank, "İmza töreninde BM Genel Sekreteri Guterres 'Bu anlaşma Erdoğan sayesinde oldu' diyerek hakkını teslim ediyor ama gelin görün ki tüm dünyanın alkışladığı, tüm dünyanın takdir ettiği bu tarihi başarıyı bir tek bizim ülkemizdeki muhalefet görmezden geliyor." dedi.

"KULP TAKMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

Muhalefetin memnun olmadığını belirten Bakan Varank, "Düşünün milyarlarca insanın aç kalmasına neden olacak bir kriz var, dünyada başka hiçbir ülkenin sergileyemeyeceği bir tutumla bu krizi sizin ülkeniz çözüme kavuşturmuş ama ülkenizdeki muhalefet bırakın memnun olmayı işe bir kulp takmak için de elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜM DÜNYA 'İYİ Kİ TÜRKİYE VAR' DİYOR"

Varank sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir tane vekil çıkmış 'Bu anlaşma Montrö'nün eseridir' diyor. Başka birisi çıkmış Meclis açıldığında Lozan Antlaşması'nın bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini söylüyor. Hayret ki ne hayret. Biliyorsunuz son dönemde hükumetimizin icraatlarını kendilerine mal etmeye çalışanları oldu. Tüm dünyanın takdir ettiği tahıl anlaşmasını da kendilerine bu şekilde mal etmeye çalışmaları aslında tam bir kara mizah konusu. Ama tüm dünya şunu çok iyi biliyor ve diyor ki iyi ki Türkiye var, iyi ki Erdoğan var."