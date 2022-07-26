Bakan Varank: TOGG'a başladığımızda, 'elektrikli araçlar için erken mi' diye sorguluyorlardı - Son Dakika
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Bakan Varank: TOGG'a başladığımızda, 'elektrikli araçlar için erken mi' diye sorguluyorlardı

26.07.2022 16:10
Bakan Varank: TOGG'a başladığımızda, 'elektrikli araçlar için erken mi' diye sorguluyorlardı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un fabrika inşaatının devam ettiğini belirterek, "Biz TOGG'a başladığımızda, 'acaba elektrikli araçlar için erken mi?' diye insanlar sorguluyordu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un fabrika inşaatının devam ettiğini belirterek, "Biz TOGG'a başladığımızda, 'acaba elektrikli araçlar için erken mi?' diye insanlar sorguluyordu. Bugün geldiğimiz noktada bütün şirketler, 'eyvah biz elektrikli araçta geç kaldık' diyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 'Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katıldı. Bakan Varank, öğrencilerin hazırladığı otonom araçları tek tek inceleyip bilgi aldı. Varank, ardından yarış pistinde otonom araçların startını verdi.

'DÜNYANIN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK TEKNOLOJİLER'Bakan Varank, otonom araçların bakanlığın vizyon projelerinden biri olduğunu söyleyerek, "TEKNOFEST kapsamında otonom araç yarışları burada düzenleniyor. 5 yıldır otonom araçlarına ev sahipliği yapıyoruz. Çok şehir ortamını andıran bir pist düzenlenmiş durumda. Her sene takım sayısı artıyor. 120 takım otonom araçlar için başvuruda bulundu. Aynı zamanda da 70 takım da bizim onlara sağladığımız aracın yazılımlarını geliştirmek üzere başvurdu. Şu an alanda 30'a yakın takım bulunuyor. Kendi geliştirdikleri tasarımlarla otonom bir şekilde araçlarını burada yarıştırıyorlar. Otonom teknolojiler, dünyanın geleceğini belirleyecek teknolojiler" dedi.'TÜRKİYE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA DÜNYANIN KONUŞTUĞU ÜLKE'İnsansız hava araçlarında ülkenin başarısına değinen Bakan Varank, " Türkiye, insansız hava araçlarında dünyanın konuştuğu bir ülke haline geldiyse, bu aslında, insansız hava araçlarının içerisinde kullandığımız otonom teknolojiler sebebiyledir. Bizim araçlarımız, dünyadaki en başarılı otonom yazılımlara, bilgisayarlara sahip ve onların nasıl başarılı olduğunu görüyoruz. Otomotiv endüstrisi başta olmak üzere otonom teknolojiler tüm sanayiyi dönüştürme kabiliyetine sahip. Buradaki gençlerimiz de böyle önemli bir işte kendilerini yetiştirip burada yarışarak geleceğin en başarılı mühendisleri ve teknisyenleri, otonom tasarımcıları olacaklarını ispat etmiş oluyorlar. Bu yarışmalar gençlere hiç elde edemeyecekleri deneyim kazandırıyor. Geçen sene burada yarışan öğrencilerimizin mezun olanların önemli bir kısmı farklı şirketlerimiz tarafından işe alındı ve iş teklifleri verildi. Staj imkanlarını en değerli şirketlerde yapabiliyorlar. Biz maddi ve teknik destek veriyoruz. Kendi aracını tasarlayamayanlara biz bir araç verip yazılımlarını düzenlemelerini istiyoruz. Asıl önemli olan elde ettikleri deneyim" diye konuştu.

TOGG ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Varank, "Fabrika inşaatı devam ediyor. Biz TOGG'a başladığımızda, 'acaba elektrikli araçlar için erken mi?' diye insanlar sorguluyordu. Bugün geldiğimiz noktada bütün şirketler, 'eyvah biz elektrikli araçta geç kaldık' diyor. Bu tip etkinliklerle biz gençlerimizi, geleceğin bilim insanlarını bu trendlere hazırlamış oluyoruz" dedi.


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Bakan Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan araçları inceledi Açıklaması Bakan Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan araçları inceledi Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (5) Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (5)
Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Tragger, TOGG, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Varank: TOGG'a başladığımızda, 'elektrikli araçlar için erken mi' diye sorguluyorlardı - Son Dakika

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