Bakan Yardımcısı Birpınar: "Türkiye bütün ambalajlı ürünleri geri dönüştürecek"

ANKARA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Türkiye aynı Avrupa'da birçok ülkede olduğu gibi bütün ambalajlı ürünleri geri dönüştürecek" ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi"nin Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen açılış törenine katıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projenin açılış töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Birpınar, "Başka gidecek yerimiz de yok. Kaynaklarımız sabit. Bu kaynakları sürdürülebilir kullanırsak, gelecek nesillere bırakırsak belki iyi bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum" dedi.

"Türkiye aynı Avrupa'da birçok ülkede olduğu gibi bütün ambalajlı ürünleri geri dönüştürecek"

Geri dönüşümün önemine değinen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Birpınar, Türkiye'nin bütün ambalajlı ürünleri geri dönüştüreceğini söyleyerek, "Türkiye aynı Avrupa'da birçok ülkede olduğu gibi bütün ambalajlı ürünleri geri dönüştürecek. Hatta belgi sigaraya bile depozito koyup o sigara paketlerinin bile geri dönüşümünü sağlamak ve bunlarla ilgili ne yapılabiliyorsa özellikle tarım arazilerinde kullanılan ilaçların kutularına dahi depozito getirmek" diye konuştu.

"Çevre meselesi siyaset üstüdür"

Çevre meselesinin beraber hareket edilerek siyaset üstünde tutulması gerektiğini anlatan Bakan Yardımcısı Birpınar, bu meselenin siyaset üstü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Çevre meselesi siyaset üstüdür. Çevre meselesi diğer konularla karıştırılmaması gereken bir konu. Bunu hep beraber görüyoruz. Marmara'da bir müsilaj oldu. Müsilaj olduğu zaman üç gün sonra Yunanistan'a 5 gün sonra İtalya'ya gidiyor veya tam tersi oluyor, oradan buraya gelebilir. Hava kirliliği, toprak kirliliği noktasında da öyle. Birbirimizle alışveriş yapıyoruz, sadece enerji alışverişi değil. Bu noktalarda beraber hareket etmemiz, bunları siyaset üstü tutmamız çevre meselesinde Türkiye'nin AB standartlarına ve çevresel alt yapıyı dünyadaki standartlara, iyi bir hale getirmek için beraber çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum."

Geliştirilen projenin, "sürdürülebilir çevre" ve "sürdürülebilir kalkınma" kavramlarına dair Türkiye'de yeni bir bakış açısının geliştirilmesine katkı sağlaması ve toplam 36 ay sürmesi hedeflenenler ve planlananlar arasında.