Bakan Yardımcısı Eminoğlu: "Filistin’de yaşananlar 7 Ekim’de başlamadı, Kıbrıs Türk halkı da geçmişte benzer acılar yaşadı" - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Eminoğlu: "Filistin’de yaşananlar 7 Ekim’de başlamadı, Kıbrıs Türk halkı da geçmişte benzer acılar yaşadı"

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Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) katıldığı sempozyumun ardından yaptığı özel açıklamada, Filistin’de yaşananların yalnızca 7 Ekim 2023 sonrasında meydana gelen olaylarla sınırlı olmadığını belirterek, Kıbrıs...

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) katıldığı sempozyumun ardından yaptığı özel açıklamada, Filistin'de yaşananların yalnızca 7 Ekim 2023 sonrasında meydana gelen olaylarla sınırlı olmadığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının da geçmişte benzer acılar yaşadığını söyledi. Filistin meselesinin tarihi geçmişine dikkat çeken Eminoğlu, bölgede yaşananların 1917'de İngilizlerin Filistin'i işgaliyle başlayan sürecin devamı olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi Derneği tarafından düzenlenen "Doğu Akdeniz ve Filistin Meselesi" sempozyumu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) KKTC Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Enver Arpa'nın moderatörlüğünü üstlendiği sempozyuma, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu ile Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal konuşmacı olarak katıldı. Sempozyumda Filistin'de yaşanan insani kriz, İsrail'in saldırıları, zorunlu göç, eğitim ve sağlık alanında karşılaşılan sorunlar ile Doğu Akdeniz'in jeopolitik önemi değerlendirildi. Kemal Özdal, Gazze'deki insani yardım çalışmalarına ve farklı ülkelerde mülteci olarak yaşamlarını sürdüren Filistinlilerin karşılaştığı zorluklara değindi. Bakan Yardımcısı Eminoğlu ise Filistin meselesinin tarihi boyutunu, Türkiye'nin uluslararası alandaki diplomatik girişimlerini ve gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesinin önemini anlattı.

"Filistin'de yaşananlar 7 Ekim'le başlamadı"

Sempozyumun ardından basın açıklamasında bulunan Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Filistin halkının yaşadığı acılar ile Kıbrıs Türk halkının geçmişte karşı karşıya kaldığı olaylar arasında benzerlikler bulunduğuna dikkat çekti. Eminoğlu, "Bugün yaşanan zulüm Filistin'de. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de geçmişte adada acı olaylar yaşandığını hepimiz biliyoruz. Filistin'de yaşananların 7 Ekim 2023'te başlayan bir süreç olmadığını ifade ettik. Aslında bu sürecin geçmişi 1948'e, hatta 1917'de İngilizlerin işgaliyle başlayan döneme kadar uzanıyor. Bu süreçte çok sayıda insan hayatını kaybetti" dedi.

"Gençlerin bu bilinci yaşatması büyük önem taşıyor"

Sempozyumda öğrencilerin Filistin meselesine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Eminoğlu, gençlerle gerçekleştirilen buluşmanın verimli geçtiğini söyledi. Eminoğlu, "Filistin'de yaşananların tarihi geçmişini ve bu konuda toplumsal bilincin korunmasının önemini gençlerimizle değerlendirdik. Özellikle boykot meselesini ve Filistin konusunun her platformda gündemde tutulması gerektiğini ele aldık. Öğrenci arkadaşlarımızın sorularını yanıtladık. Oldukça güzel ve verimli bir buluşma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik konumunu değerlendirdik"

Sempozyumda KKTC'nin bölgesel öneminin de ele alındığını kaydeden Eminoğlu, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ile Filistin meselesinin birlikte değerlendirildiğini belirtti. Eminoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki jeopolitik ve stratejik konumunu ele aldık. Bunun yanında Filistin meselesini ve Filistin davasının önemini de gündeme getirdik. Gençlerimizle bu konular üzerine görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

"Türkiye'nin Filistin konusundaki diplomatik girişimlerini anlattık"

Türkiye'nin Filistin meselesine ilişkin uluslararası girişimlerinin de sempozyumda gündeme geldiğini belirten Eminoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomatik çalışmalara değindi. Eminoğlu, "Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşunu ve Cumhurbaşkanımızın uluslararası platformlarda yürüttüğü diplomatik çalışmaları anlattık. Özellikle Birleşmiş Milletler kürsüsünden Filistin meselesini dünya gündemine taşımasını değerlendirdik. Bunun yanında Türkiye'de Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen dayanışma faaliyetlerini ve Konya'da Filistin Milli Takımı ile düzenlenen dostluk maçını da ele aldık" dedi.

KKTC'deki temaslarının devam edeceğini belirten Eminoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ndeki programın ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde de öğrencilerle bir araya geleceklerini söyledi. Eminoğlu, açıklamasını, "Bu vesileyle Filistin'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet, makamları ali olsun" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA
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