Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu

Politika

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy göreve getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da düzenlediği basın toplantısında Özer'in tutuklanması hakkında ilk kez konuştu. Bakan Yerlikaya "Şehrin emini terör yandaşı olamaz, terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele edilir" ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE İLTİSAKLI OLANLARDAN HESAP SORMAK VAZİFEMİZ"

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Belediye kanununda belediye yöneticilerinin terör üyesi olmaları durumunda karşı karşıya kalacakları durum açıktır. Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında ilk sırada bizim milletimiz geliyor. Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli duruş sergileyen, bu bela ile amasız fakatsız mücadele eden belediye başkanlarının başımızın üstünde yeri var. Terörle iltisaklı olanlardan da hesap sormak bizim vazifemiz. Terör örgütleri ile bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz.

"TERÖRÜN SİYASETİ OLMAZ"

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin bir sahibi var o da aziz milletimizdir. Terörün siyaseti olmaz. terör ile sadece mücadele edilir. PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur. birliğimizi hedef alan hainlerdir. Yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermekte. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir."