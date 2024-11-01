Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili ''Şehrin emini terör yandaşı olamaz, terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele edilir'' dedi.

01.11.2024 12:27  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy göreve getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da düzenlediği basın toplantısında Özer'in tutuklanması hakkında ilk kez konuştu. Bakan Yerlikaya "Şehrin emini terör yandaşı olamaz, terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele edilir" ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE İLTİSAKLI OLANLARDAN HESAP SORMAK VAZİFEMİZ"

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Belediye kanununda belediye yöneticilerinin terör üyesi olmaları durumunda karşı karşıya kalacakları durum açıktır. Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında ilk sırada bizim milletimiz geliyor. Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli duruş sergileyen, bu bela ile amasız fakatsız mücadele eden belediye başkanlarının başımızın üstünde yeri var. Terörle iltisaklı olanlardan da hesap sormak bizim vazifemiz. Terör örgütleri ile bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz.

"TERÖRÜN SİYASETİ OLMAZ"

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin bir sahibi var o da aziz milletimizdir. Terörün siyaseti olmaz. terör ile sadece mücadele edilir. PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur. birliğimizi hedef alan hainlerdir. Yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermekte. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir."

Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu

Esenyurt Belediye Başkanı, İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Ahmet Özer, Esenyurt, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Emin Erol:
    o zaman devlet bahçeli de tutuklansın 84 45 Yanıtla
  • McA !:
    1 hafta öncesine kadar ortağınız terörist başını TBMM ye gelsin konuşsun diyordu. Valla aklımızı beynimizi yaktınız. Ama vatandaş gemileri yakarsa sıkıntı olur iktidarınıza 61 32 Yanıtla
  • Memduh Çoban:
    katılıyorum bütün terör örgütleri ile ilişkili olanlar cezalandırılmalı buna fetö terör orgütüde dahil. 76 7 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    Bahçeli elebasini meclise cagirdi o nolacak 47 21 Yanıtla
  • sertug:
    Öcalan'a SAYIN diyen milletvekilleri neden mecliste... 41 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Terörle ilişikliği olanlar tutuklanıyorsasa son on yılda ,o zaman Fetö terör örgütü ile ilişi olan bütün akp lilerin tutuklanması gerekmiyormu bu durumda?Sayın Yerli Kaya...Bütün akp liler kendinizi tutukladın...Madem bu adamı terörle ilişiği var diye tutukladıysanız... 35 6 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Bahcelinin apo cikisini anlayamayan arkadaslar bahceli ortaya ip atti ortada kalan biri pkk biri apo idi. Ikisinden biri gidecek sonucta 29 10 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Haklısın İç işleri bakanım 18 18 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bunlarin amaco teror hirsiz vs vs degil. kendinden olmayani yok etmek. madem oyle herkeze esit davranin. suclu sucunu ceksin. size yakin olan kizilay baskani kizi adam öldürdü ona dokunmuyorsunuz bile. adamina gore is yapiyorsunuz 20 5 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    Doğru söylüyor sötlediklerini yapsa bu adalet hiçbir siyasetçi kalmaz öemlekette 10 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
19:43 Sedef’i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme Sedef'i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 14:58:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.