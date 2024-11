Bakan Yumaklı: Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye

Politika

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Güçlü bir Türkiye'nin yolu, güçlü bir tarımdan geçer. Eğer sizler kendi ülkenizin gıdasıyla alakalı bağımsızlığa sahip değilseniz, yapmak istediğiniz şeyleri günün birinde yapamayacak hale gelebilirsiniz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Ereğli Olağan Kongresi için Zonguldak'a geldi. Bir düğün salonunda düzenlenen kongrenin açılışında partililerle bir araya gelen Bakan Yumaklı, "Bugün Türkiye tarihinde bir yıl dönümü, bunu hepimiz tekraren ifade edeceğiz. Bugün, 'Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın' diye başlayan ve 22 yıldır kesintisiz iktidar olarak Türkiye'nin çehresini değiştiren AK Parti'nin 22 yılının tamamlanmasının yıl dönümü. Bu partinin tabelasını, daha önce söylemiştim, çok kızdılar ama çocuğunu okulun bahçesine koyup kendisi giremeyen anneler koydu. Sadece ve sadece ülkenin kaynaklarını belli bir elit kesimin kullanabileceğini, onların faydalanabileceğini düşündükleri için büyük bir kesimi dışarıda bıraktıkları için, 'Siz de kim oluyorsunuz, millet benim' diyen sizler koydunuz, onun için minnettarız" dedi.

'TUSAŞ'A YAPILAN HAİN SALDIRI SEBEPSİZ DEĞİLDİR'

Başarıyı sürdürmek için ülkeye kaynak ve can kaybettiren terörün kökünün kazınması gerektiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Kendi göbeğinizi kendiniz kesmeniz lazım. İşte bunun için Türkiye'nin başta savunma sanayi olmak üzere, çok kritik sektörlerde nereye geldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sebepsiz değildir, bir mesajdır. Ama biz o mesaja onların hak ettiği şekilde cevap verdik. Ne dedi kardeşimiz, 'o hainlere inat biz daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz inşallah.' Bu arada terörün ateşine odun atmak isteyenler olacaktır, terörün bitirilmesi, gündemimizden tamamıyla çıkması için yapılması gereken meşru ve doğru her şeyi yapmak, her zaman olduğu gibi temel önceliğimiz olacak" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ, VATANDAŞLARIMIZIN TAMAMINI KUCAKLAMAK ÜZERE SİYASET GÜDER'

AK Parti'nin milleti tüm etnik yapılarıyla bir kabul ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Kürt'üyle Türk'üyle, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla vatandaşlarımızın tamamını kucaklamak üzere bir siyaset güder. Asla ve asla hizmetlerimizde ne il ne ilçe ne bölge ne de etnik bir kesim ayırırız. Bizim için Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımız 1'inci sınıftır. Belki de hazmedemedikleri en önemli konu da bu. Bizler Türkiye'nin umutlarını da hedeflerini de büyütmeyi kendimize ahdetmişiz. Bunu da Türkiye 100 yılı olarak formüle etmişiz" dedi.

"Güçlü bir Türkiye'nin yolu, güçlü bir tarımdan geçer" diyen Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Eğer sizler kendi ülkenizin gıdasıyla alakalı bağımsızlığa sahip değilseniz yapmak istediğiniz şeyleri günün birinde yapamayacak hale gelebilirsiniz. Nereden biliyoruz bunu, Covid zamanında koca koca ülkeler, başka ülkelerin maskelerine havaalanlarında el koydu. Bu ne demek, paranız olsa bile alamayacağınız bir hal, durum olabilir. Hamdolsun memleketimizin her köşesinde çok farklı tarımsal üretim yapılabilecek ve memleketimizin insanının gıdasını sağlayacak potansiyele de imkana da sahibiz. Türkiye'de biz kaynaklarımızı, başta su olmak üzere etkili bir şekilde kullanarak nerede neyin üretilmesi gerektiğini tespit ederek hem üretenin hem de tüketenin kazandığı bir ortamı daha da sağlamlaştıracağız."