Bakanlardan Helikopter Kazası için Başsağlığı

Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak boş bir alana düşen helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlara, doktora ve sağlık personeline Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu acı kazadan büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Muğla'da düşen ambulans helikopterde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.