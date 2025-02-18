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Politika

Baki Ersoy'dan Türkiye Vurgusu

Baki Ersoy\'dan Türkiye Vurgusu

MHP'li Baki Ersoy, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekti.

18.02.2025 14:29
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Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeydeki stratejik önemini vurguladı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuştu. Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeydeki stratejik önemini vurgulayan Ersoy; "Dünyamız, salgın hastalıklar, savaşlar, terör tehdidi ve iklim krizi gibi çok yönlü sorunlarla mücadele etmektedir. Küresel ve bölgesel iş birlikleri her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Türkiye, Avrupa Birliği üyeliğine aday ve NATO üyesi bir ülkedir. Avrupa Birliği'nin 5. büyük ticaret ortağı olarak rekabetçilik ve ticaret konularında Türkiye, stratejik bir konumdadır. Yıllardır güncellenmeyi bekleyen Türkiye ve Avrupa arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının bir an önce güncellenmesini beklemekteyiz. Türk sanayisi; özellikle savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 80'in üzerine çıkararak küresel pazarda güçlü bir aktör haline gelmiştir. Türkiye, Avrupa Birliğine yük değil, Avrupa Birliği'nin yükünü alacak potansiyele ve güce sahip bir ülkedir. Bununla birlikte Türkiye, bölgesel istikrar ve küresel barış için de kritik bir rol üstlenmektedir. Ukrayna, Suriye ve Gazze'deki insani mücadelemiz, küresel barışa olan katkılarımızın somut örnekleridir. Türkiye, dünya genelinde en fazla insani yardım yapan ülke olarak sorumluluk almaya devam etmektedir. Suriye'nin demokratik olarak yeniden inşa ve ihya sürecine hep birlikte katkı sunmalıyız. Aynı şekilde, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesi için hep birlikte işbirliği içinde olmalıyız. Biliyoruz ki, Gazze toprağı emlak değildir. Gazzelilere aittir. İki devletli çözümden başka her yol bölgeyi daha büyük bir ateş topuna çevirecektir. Avrupa ve Türkiye arasında güçlü iş birliği, sadece bölgemiz için değil, küresel dengeler açısından da büyük önem taşımaktadır" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Baki Ersoy'dan Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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