Balıkesir'in iki ucu Ankara'da hizmet için birleşti - Son Dakika

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir ile birlikte Ankara'da gerçekleştirdikleri temaslar kapsamında, İlçelerine hizmet için Bakanlarla bir araya geldiler.

İlçelerinde gerçekleşecek olan yatırımların takibi için Ankara'ya çıkarma yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Gençlik ve Spor Bakanlığında çeşitli temaslarda bulundular. Ankara'da ilk olarak AK Parti Genel Merkezini ziyaret eden Başkanlar, burada AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı olan Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir'i ziyaret ettiler.

Genel Merkez ziyaretinin ardından Milletvekili Aydemir ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığında Bakan Mehmet Kasapoğlu ile bir araya gelen Başkanlar, Dursunbey ve Marmara Adalar'da yapılan yatırımlar ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiler. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine geçen Başkanlar, burada Ulaştırma ve Alyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldiler. Bakan Karaismailoğlu'na Dursunbey çevreyolunda eksik kalan 4,5 kilometrelik bölünmüş yolun tamamlanması, TOKİ Kavşağı, Simav yolu ve yeni çevre yolu ile ilgili dosyasını teslim eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, geçtiğimiz aylarda İlçeyi ziyaret eden Bakan'ın talimatı ile gerçekleşen yatırımlarla ilgili de teşekkürlerini iletti. Marmara Adalar'da Saraylar Karayolunun genişletilmesi, asfaltlanması ve güvenlik bariyerlerinin yapılması, Topağaç- Narlı hattı, Badalan limanı için gerekli izinlerin değerlendirilmesi hususunda hazırlanan dosyayı teslim eden Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise Bakan Karaismailoğlu'na yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Adil Çelik'i de ziyaret eden Başkanlar, Ankara temaslarının ardından İlçelerine hareket ettiler. - BALIKESİR