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Baltayı fena taşa vurdu! Seçimden zaferle çıkan CHP'liler, Babacan'ın bu videosunu paylaşıyor - Son Dakika
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Politika

Baltayı fena taşa vurdu! Seçimden zaferle çıkan CHP'liler, Babacan'ın bu videosunu paylaşıyor

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CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 37,47 oy oranı ile 1977 seçimlerinde aldığı yüzde 41,38 oy oranıyla 47 yıl sonra sandıktan birinci parti olarak çıktı. Gelen bu seçim başarısı sonrası DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "CHP kendi başına herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü? Yerel seçim geliyor. Hadi İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkarıp kazansınlar" şeklindeki sözleri yeniden gündem oldu.

02.04.2024 12:32  Güncelleme: 12:37
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31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre; yüzde 37,74 oy oranı ile 17 milyon 345 bin 876 oy alarak, 47 yıl sonra birinci parti oldu. Gelen bu seçim başarısı sonrası DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "CHP tek başına seçim kazanamaz" şeklindeki sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"SİZ HAYAL Mİ GÖRÜYORSUNUZ?"

Babacan, seçimden önce konuk olduğu bir programda "esi çok çıkanlara soruyorum; CHP, bugün Türkiye genelinde herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi? Birlikteliklerle ancak bu iş olur. İşte yerel seçim geliyor. Hadi İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkarıp kazansınlar" ifadelerini kullanmıştı.

CHP 47 YIL SONRA BİRİNCİ

5 Haziran 1977'de yapılan genel seçimlerde Bülent Ecevit liderliğindeki CHP yüzde 41,38 oy oranına ulaşarak sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı. Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi ise yüzde 36,89 oy oranı ile ikinci parti olmuştu. Bu seçimlerden 47 yıl sonra CHP ilk defa Türkiye'de birinci parti oldu. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; CHP 17 milyon 345 bin 876 oy ve yüzde 37,74 oy oranı ile birinci parti oldu.

3 PARTİYE 38 SANDALYE VERİLMİŞTİ

14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10, Demokrat Parti ise 3 milletvekili kazanmıştı. O dönem CHP Genel Başkanı olan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi büyük tepki çekmişti.

Baltayı fena taşa vurdu! Seçimden zaferle çıkan CHP\'liler, Babacan\'ın bu videosunu paylaşıyor

Ali Babacan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Baltayı fena taşa vurdu! Seçimden zaferle çıkan CHP'liler, Babacan'ın bu videosunu paylaşıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Salih Kılıç: palavracı 0 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Adam yapmış?? 0 0 Yanıtla
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