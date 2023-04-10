Barış Atay, Can Atalay'ın cezaevinden çıkması için memleketi Hatay'dan değil Antalya'dan aday olmuş - Son Dakika
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Barış Atay, Can Atalay'ın cezaevinden çıkması için memleketi Hatay'dan değil Antalya'dan aday olmuş

10.04.2023 10:25

İstanbul'daki milletvekili aday toplantısında konuşan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin vekili Barış Atay'ın, Gezi tutuklusu avukat Can Atalay'ın cezaevinden çıkması için büyüdüğü ve seçmen desteği bulunan Hatay'dan feragat ettiğini açıkladı. Atay'ın Antalya'dan ikinci sıradan aday gösterildiğini belirten Baş'ın konuşması sırasında Atay'ın gözyaşlarını zor tuttuğu görüldü.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), önceki gün 49 il ve 52 seçim bölgesinde gösterdiği milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

BARIŞ ATAY HATAY'DAN FERAGAT ETMİŞ

Buna göre Barış Atay, büyüdüğü ve seçmen desteği bulunan şehir Hatay yerine Antalya'da ikinci sıradan aday gösterildi. Hatay birinci sıradansa Gezi tutuklusu avukat Can Atalay aday oldu.

"BARIŞ YOLDAŞIM 'CAN ÇIKACAK' DEDİ"

Önceki gün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde milletvekili adayları tanıtım etkinliğinde konuşan Erkan Baş, 'TİP'te sen ben kavgası olmadığını' söyleyerek şunları dedi; "TİP'in belki de Türkiye'de en güçlü olduğu yer: Hatay. Sevgili Barış yoldaşım dedi ki, 'Can çıkacak!' dedi, Can!"

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Baş'ın bu sözlerinin ardından salonda alkış ve ıslıklar yankılanırken Atay'ın gözyaşlarını zor tuttuğu görüldü. Baş şöyle devam etti; "Herkes Türkiye İşçi Partisi'ni bu gözle değerlendirsin. Herkesin anasının ak sütü gibi helal göreceği milletvekilliğini cezaevindeki yoldaşı çıksın diye, başka bir turizm işçisi yoldaşı milletvekili olsun diye bırakmış bir yoldaşımız var. Gurur duyuyoruz biz onunla!"

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Barış Atay, Can Atalay'ın cezaevinden çıkması için memleketi Hatay'dan değil Antalya'dan aday olmuş - Son Dakika
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