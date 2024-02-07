Başak Demirtaş, İBB Başkan adaylığından çekildi - Son Dakika
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Politika

Başak Demirtaş, İBB Başkan adaylığından çekildi

Başak Demirtaş, İBB Başkan adaylığından çekildi.

07.02.2024 10:05  Güncelleme: 10:17
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Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Demirtaş, günlerdir tartışılan adaylığıyla ilgili açıklamasını yazılı olarak bildirerek "Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim. 5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezi'ne ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

"PARTİMİZLE ORTAK GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK"

Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır.

"PARTİMİZİN İLAN EDECEĞİ ADAYLAR HEPİMİZİN ADAYLARI OLACAK"

Önümüzdeki günlerde Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, partimizin başarısı için çalışacağız. Partimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, hiçbir spekülasyona prim verilmemesini özellikle rica ediyoruz. Hep birlikte başaracağız, ne olursa olsun temel demokrasi ilkelerimizden; adalet, eşitlik ve barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Dem dema me ye! (Zaman bizim zamanımız)"

SEZAİ TEMELLİ: "PAZARLIK DEMEK SOSYAL MEDYA KİRLİLİĞİ"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "İktidarla örtülü bir iş birliği" iddialarıyla ilgili 10Haber'den Caner Polat'ın haberine göre "Biz pazar günü İstanbul'da aday çıkaracağımızı açıkladık. 9 şubata kadar aday çalışmaları sürecek, İstanbul başta olmak üzere aday çıkarabildiğimiz -eğer bir güç birliği, kent uzlaşısı yoksa- yerlerde de adaylarımızı açıklayacağız. Başak Demirtaş ile ilgili gelen soruya da 'aday havuzumuzda' dedik. O günden beri sosyal medyada çok kirli bir dille, adeta nefret söylemiyle aday çıkarmakla ilgili ve başka konularda suçlamalar var. 'AKP'nin adayı' demek, pazarlık yapıldığını öne sürmek sosyal medya kirliliğinin klasik hali. Bu ithamlar ne siyasi nezakete sığar, ne de güç birliği görüşmelerinin içinde yeri olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Başak Demirtaş, İBB Başkan adaylığından çekildi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • bülent C.: HERŞEY BİR OYUNDU ZATEN , DEM DE CHP DEN İSTEDİKLERİNİ ALDI SANIRIM . ÜLKENİN DÜŞTÜĞÜ DURUMA BAKIN 276 107 Yanıtla
  • babasultan: Murat Kurum'un siyasi hayatının bittiğinin resmi :D 120 225 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Ne vadedildi acaba ? 212 77 Yanıtla
  • emre: Blöf yaptılar, istediklerimizi vermezseniz destemeyiz kendi adayımızı çıkarırız mesajını verdiler, birileri tutuştu isteklerini kabul etti, adaylıktan çekildii. Bu kadar basiit... 222 43 Yanıtla
  • babasultan: ya da akp'den istediklerini alamadı 103 135
  • seçkin mert: Yemedi galiba? 157 57 Yanıtla
  • Kamil Jalil: Kazanma şansı olmadığını biliyor bir az şov yapalım dediler 120 46
  • Engin Engo: birazcık bak fazla değil birazcık beynin ile düşün =)=) dem partisi aday çıkarmayacağız demedi. başak demirtaş aday değil dedi. seçime girip chp nin oyunu bölüp akp ye kazandırma çalışmaları devam.... biliyosun 3 terör örgütü ile çalışan tek bir parti var. ülkeyi yönetiyorlar. onlar ne yaparsa koyun gibi düşünen bir kesim sorgulamadan oy verebiliyor. bu ülkenin başına ne gelirse hak ediyoruz 30 65
  • Hamza Eyup: Akpkk isbirlikcilerimi bunu soyluyor ?????????? 21 44
  • ALI YANIK: Arzum Baskara naber? Biz iyiyiz sen nasılsın? Başak hanımın siyasi geçmişi olmadığı için aday olması için ne önerilmişti desek daha güzel bir soru olur? 13 14
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