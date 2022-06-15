Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde - Son Dakika
Üye Girişi

Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde

15.06.2022 21:46

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yabancı bir muhabirin "Turkey" ifadesini kullanmasına tepki göstererek, "Türkiye demek istediniz herhalde" sözleriyle uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında üç bakana gazeteciler tarafından sorular yöneltildi.

"TÜRKİYE NE ZAMANA KADAR KARŞI ÇIKACAK?"

Bakan Çavuşoğlu'na soru yönelten yabancı bir muhabir " Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıktı. Bu karşı çıkma durumu ne zamana kadar devam edecek?" diye sordu.

"TURKEY" İFADESİNE DÜZELTME

Soruda "Turkey" ifadesini kullanan muhabire Bakan Çavuşoğlu uyarıda bulundu. Çavuşoğlu muhabiri "Türkiye demek istediniz herhalde" sözleriyle uyardı. Muhabir ise "Elbette" yanıtı verdikten sonra soruyu Türkiye ifadesini kullanarak yeniden sordu.

"İKİ ÜLKENİN VERECEĞİ CEVABA BAĞLI"

Gerekli uyarının ardından soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "Bu iki ülkenin bize vereceği cevaba bağlı. Endişelerimizi de beklentilerimizi de hem NATO'ya hem iki ülkeye açık bir şekilde ilettik. Bize gönderilen belgelerin beklentilerimizi karşılamaktan uzak olduğunu söyledik. Bir müzakere zemini olacaksa bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerekiyor. Bunu NATO Genel Sekreteri'ne söyledik. Ne zaman diye sorulmaz, çünkü bu ülkeler bizim beklentimizi karşılayacaklar, top şu an da onlarda." diye konuştu.

TÜRKİYE TALEP ETMİŞTİ

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke ismi, "Türkiye" olarak değiştirilmişti. BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez "Turkey" yerine Türkiye olarak kullanılmıştı.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması Açıklaması Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de (2) Bakan Çavuşoğlu Bingöl'de (2)

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Basın toplantısında muhabirin 'Turkey' demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde - Son Dakika


Son Dakika
21:55 24 yaşındaki genç yük treninin altında kalarak korkunç şekilde hayatını kaybetti
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 22:27:26. #1.11#
SON DAKİKA: Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement