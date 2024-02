AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Politika

Seçim çalışmaları çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, "Bakımsızlıktan, ilgisizlikten çökmüş bu tozlu yıpranmışlıktan inşallah 31 Mart' ta kurtulalım" dedi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Kurtuluş Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim ofisi açılışında Çetinkaya'ya milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt eşlik etti.

"Karabük'ü Batı Karadeniz'in yıldızı yapmak istiyorsak bunun yolu AK Parti'dir"

Seçim ofisinin hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Cem Şahin, "Her kim Karabük'ün geleceğine sahip çıkmak istiyorsa AK Parti'nin belediye başkan adayı Özkan Çetinkaya'ya destek vermek durumundadır. Bizim arzumuz Karabük'te değişim ve dönüşümdür. Eğer biz yarın öbür gün Karabük'ü Batı Karadeniz'in yıldızı yapmak istiyorsak bunun yolu AK Parti'dir. Bunun yolu AK Parti'nin belediye başkan adayı Özkan Çetinkaya'yı belediye başkanı yapmaktır. Bunun için Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle biz partimizi anlatacağız. Özkan başkanımızı anlatacağız. Özkan başkanımızın bu caddelerde izi var kardeşlerim. Karabük'ün her mahallesinde hangi sorun vardır? Bu sorunları nasıl halledilir? Bunların çözüm yolları nedir? Özkan Çetinkaya, kıymetli belediye başkan adayımız A'dan Z'ye hepsini bilen bir kardeşimiz. Ehliyet ve liyakat sahibi. Elbette ki o bu yolda yürürken bizler bu şehrin milletvekiliyiz. Kendisine her türlü desteği vereceğiz. Biz kendisinin yanındayız, ardında değil, yanındayız. Onunla beraber koşacak, onun beraber yorulacağız" diye konuştu.

"Bu seçimlerde Karabük'e bir dinamizm getirelim"

Kurtuluş Mahallesi'nde yıllardır değişimin olmadığını belirten Milletvekili Ali Keskinkılıç ise, "Karabük'ümüzün en eski mahallelerinden biridir ama ben bakıyorum çocukluğumdaki, gençliğimdeki Kurtuluş Mahallesinde bugün değişen bir şey yok. Kurtuluş Mahallesi'nin bir kurtulması lazım. 4.5 yıl unutup 6 ay belediye başkanlığı yapan değil, 5 yıl belediye başkanlığı yapan, sahada belediye başkanlığı yapan bir belediye başkanına Karabük'ün ihtiyacı var. İşte Özkan Çetinkaya bu mahallenin, bu sokakların çocuğu. Başkan Çetinkaya samimiyettir, dostluktur, tevazudur, saygıdır. Özkan Çetinkaya ile beraber inşallah bu sokaklar, bu caddeler, belediye başkanı görecek. Evinizden çıkıp sokağınıza, kaldırımınıza, caddenize bakın. Ondan sonra da belediye benim mahallemde var mı yok mu diye ona karar verin. Şimdi sizden ricam birlik, beraberlik içinde hoşgörü ve saygıyla sevgiyle, kavgasız gürültüsüz bu seçimlerde Karabük'e bir dinamizm getirelim" dedi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde saha çalışmalarıyla ve sokak çalışmalarıyla 22 yıldır bu ülkeye, bu millete hizmet yolunda bir seferberlik yolculuğu başlattık. Bu çalışmaların aslı aslında mahalle çalışmalarıdır. Sizlerle olan beraberliğimiz, hukukumuzdan bizler bu noktalara geldik. Bugün şunu burada çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyoruz. Burası bizim evimiz, burası bizim kalemiz diyoruz ve 14 Mayıs'ta bize göstermiş olduğunuz ve Cumhurbaşkanımıza buradan vermiş olduğunuz desteği daha güçlü bir şekilde Özkan Başkanımıza vereceğinizden hiç şüphemiz olmadığını ifade etmek istiyorum. 31 Mart yerel seçimlerimizin şehrimiz, mahallemiz ve Karabük için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu tozlu yıpranmışlıktan 31 Mart'ta kurtulalım"

"31 Mart 'ı kurtuluş, 1 Nisan'ı da yükseliş yapalım" diyen Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, "İnşallah 31 Mart'ta buradaki bakımsızlıktan, ilgisizlikten çökmüş bu tozlu yıpranmışlıktan inşallah 31 Mart'ta kurtulalım. 1 Nisan'da sosyal alanda, sanatsal, kültürel, yeni yaşam alanlarında saha belediyeciliğinde, başkanın makamda değil, sahada olduğu bir dönemde yükselişe başlayalım diyoruz. Tabi bu yükselişin Türkiye'deki baş mimarı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Vekillerimizle, il başkanımız da, hükümetimizle birlik olacağız, 7-24 mesai anlayışıyla canla başla çalışarak mahallemize hizmeti getireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkanlık döneminde güzel işler yapmak istediğinden bahseden Çetinkaya şunları söyledi: "Halkımız 1 Nisan da bu icraat, hizmet siyasetiyle ilgili mührü bize versin, ulaşılabilir, samimi, gayretli ve sokağın belediye başkanı olarak hizmet etmek istiyoruz. Burada kadınlarımız, çocuklarımız yine emeklimiz ve tüm şehir eşrafıyla ilgili güzel işler yapalım istiyoruz. Bunun için de sizden destek istiyoruz. Buralara yapılan hiçbir hizmet vatandaşımıza, hemşehrilerimize bir lüks değildir. Bir hizmet değildir. Benim asli görevimdir arkadaşlar. Bu bir nimet değildir. Bunlar mahallemize verilen, şehrimize verilen ekstra bir şey değildir. Biz bunları asli görevimiz gibi bu hizmetleri yapacağız. Karabük'te bu bakımsızlığı, bu 90 model bir görünümü inşallah beş yıllık bir dönemde sosyal kültür ve sanat alanında, yeni yaşam alanlarında, yeni caddeler, modern caddeler, çocuklarımız için, kadınlarımız, emekli ve komşularımız için güzel mahalleler, güzel tesisler kuracağız. 5 yıllık bu hizmet sürecinin sonunda talip olduğumuz tek şey güzel bir Karabük ve Allah razı olsun kelimesidir." - KARABÜK