Mehmet Tosun, Bodrum\'da Sahne Sanatları Oyununu İzledi

Politika

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, MSKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları öğrencilerinin sahnelediği "Bernarda Alba'nın Evi" oyununu izledi.

Yoğun seçim çalışmalarına kısa bir sanat molası vermekten mutluluk duyduğunu söyleyen Tosun, "Bodrum'un kültür ve sanat dünyasını zenginleştirecek projelerimize büyük önem veriyoruz. Hayatın her alanında olduğu gibi, kültür ve sanata dair hizmetlerimizde de insanı temel alan bir anlayışla çalışacağız. Bodrum'da yaşayan çok değerli sanatçılarımızdan yararlanacağız ve kentimizin kültür hayatını, onlarla birlikte geliştireceğiz. Bu projelerimiz arasında beni en çok heyecanlandıran, bin 500 kişilik kültür ve sanat merkezimiz. Bu merkezin içinde yeni bir tiyatro sahnesi, sergi salonları, galeriler ve atölyeler olacak. Bodrum, yaz kış festivallerle renklenen, dolup taşan bir sanat kenti olmadan, turizmi üç aydan 8 aya çıkarma hedefimize ulaşmamız mümkün değil. Biz, kentimizi sanatın ve sanatçıların buluşma noktası yapacağız." dedi.

Mehmet Tosun, 31 Mart'ta göreve gelmesi durumunda ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasını Antik Tiyatro'da, Bodrum'un şanına yakışır şekilde kutlayacaklarını söyledi.

Tosun'un esnaf ziyaretleri, halk buluşmasına dönüyor

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, seçime az bir süre kala Yarımada'nın her mahallesine, her sokağına ulaşmaya, projelerini anlatmaya devam ediyor. Gittiği bazı bölgelerde vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle kısa süreli "halk buluşmaları" gerçekleştiren Tosun, Bodrum halkından 5 yıllığına yetki istiyor.

Mehmet Tosun, bazı belediye meclis üyesi adayları ile birlikte zaman zaman Bodrum Belediyesi'nin hizmet birimlerine de ziyaretler gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz gün Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nü ziyaret eden Tosun, burada yetkililerden çalışmaları ile ilgili bilgi alarak Belediye personeliyle sohbet etti.

Tosun aynı gün, Bodrum Sanayi Sitesi esnaflarının organize ettiği kahvaltı etkinliğine katıldı. Burada, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ile birlikte esnafın sorunlarını ve belediyeden beklentilerini dinleyen Tosun, 31 Mart'ta göreve seçildikleri takdirde Sanayi Sitesinin çehresini değiştireceklerini söyledi. Tosun, "Sanayi bölgemiz, Bodrum'un tam merkezinde olduğu halde son derece bakımsız ve ilgisiz kalmış durumda. Yolların ve çevrenin bakıma ihtiyacı var. Kızılağaç'ta yapımını planladığımız yeni şehir stadının ardından buradaki stadyumu kaldıracağız. Yerine bir şey yapılmayacağını şimdiden söyleyeyim. Otopark sorununu çözeceğiz. Ayrıca elektrik hatları ile ilgili kurum ile görüşüp derhal bir çalışma başlatmamız lazım. Bu kötü görüntü, hem esnafımızı etkiliyor hem de Bodrum'un tam merkezinde kötü bir seyirci teşkil ediyor. Düzelteceğiz, hiç merak etmeyin" diye konuştu.

Esnaf buluşmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret eden Tosun, buradan MSKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'ne giderek Sahne Sanatları Öğretim Üyeleri ve öğrencileri tarafından sahnelenen tiyatro oyununu izledi. Tiyatroya emek ve gönül veren tüm sanatçıların ve sanatseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü gününü kutlayan Tosun, burada Bodrum'u kültür ve sanat kenti yapmak amacıyla hazırladıkları projeleri anlatma fırsatı da buldu.

Gümüşlük'teki site sakinlerine bir dokundu, bin ah işitti

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, ardından Koyunbaba ve Gümüşkaya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Buradaki ziyaretlere Ak Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ile İlçe Başkanı Hacı Dalda da katıldı. Esnafla dertleşen ve bölgedeki siteleri tek tek gezen Tosun, muhtarlardan da bölgenin sorunları hakkında bilgi aldı. "Bütün yapacağımız hizmetlerin merkezinde insanımız olacak. Sizin hayatınızı kolaylaştırmayan, sizin hayatınıza dokunmayan hiçbir çalışmayı gerçekleştirmeyeceğiz" diyen Mehmet Tosun Koyunbaba'daki halk buluşmasında Bodrum Yarımadası'nın su sorununu iki yıl içerisinde nasıl çözüme kavuşturacaklarını anlattı. Bölgenin kanalizasyon sorunu yaşadığını, çöp, altyapı ve yol problemlerinin de bir türlü çözülemediğini söyleyen Koyunbaba sakinleri, belediyeden bir halk plajı istediklerini ancak yıllardır bu taleplerinin karşılanmadığını dile getirdi. Gümüşlük mahallesindeki sitelerin bir diğer sorununun da kış aylarında artan yaban domuzu baskınları olduğunu öğrenen Tosun, "Burada asıl mesele bizim onların yaşam alanlarını işgal etmiş olmamızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu problemi de, domuzları yaşam alanlarında besleyerek ve barındırarak çözeceğiz" dedi.

Mehmet Tosun, Gümüşlük'teki sitelerin yoğun olduğu bölgelerde çocuk parkı ve spor alanı gibi donatıların olmamasını da büyük bir eksiklik olarak gördüğünü ifade ederek, göreve gelir gelmez gereğini yapacaklarını söyledi. Tosun, Bodrum'un en fazla ulaşım sıkıntısı yaşayan mahallelerinden biri olan Gümüşlük'ün toplu taşıma imkanlarını da geliştirme sözü verdi.

Mehmet Tosun, günü kendi memleketi olan Mumcular'ın Kemer Köyü'nde tamamladı. Burada hemşehrileriyle birlikte iftar yemeğine katılan Tosun, babasının elini öpüp hayır duasını aldı, akrabalarıyla hasret giderdi. Armutçuk ve Yukarı Mazı köylerini de gezen Tosun'a vatandaşların ilgisi ve sevgisi görülmeye değerdi. Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Karaova'nın her bir mahallesine spor alanlarından çocuk parklarına kadar yaşamı kolaylaştıracak her bir yatırımı planladıklarını belirterek, "Önce altyapı ve yol sorunlarımızı çözeceğiz" dedi. - MUĞLA