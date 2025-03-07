Başkan Altay: "Yerel yönetim merkezi hükümet ortaklığıyla Türkiye\'nin en güzel sanayi sitelerinden biri Konya\'da oluştu"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınacağı Yeni Sanayi Sitesi'nde son aşamaya gelen çalışmaları inceledi.

İnceleme sonrası projede gelinen son durum hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Altay, Konya'nın yıllardır konuştuğu, adeta kızıl elması olan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınmasında gelinen son noktayı görmek adına bir saha gezisi yaptıklarını ifade etti.

"Yerel yönetim ve merkezi hükümet ortaklığının muhteşem bir eseri"

Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin hem mevcut yapı standardı, yeşil alanı, otoparkı ve diğer zorlukları ile Konya'ya yakışmayan bir hale geldiğini kaydeden Başkan Altay, "Bulunduğu yerde de trafik, çevre ve birçok kirliliği barındıran, artık şehrimize yakışmayan bu yapıyı; pırıl pırıl yeni bir sanayi alanına taşıma konusunda son aşamaya geldik. Burada yine bir yerel yönetim ve merkezi hükümet ortaklığıyla ortaya muhteşem bir eserin çıkmasının en iyi örneklerinden birisi var" dedi.

Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin alanda arsa sahibi olduğunu hatırlatan Başkan Altay, "2 milyon 30 bin metrekarelik arsa Yeni Sanayi alanı için TOKİ'ye devredildi. TOKİ yapımcı firma. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da işin koordinasyonunda. Bu önemli işten dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Bu işe birlikte imza attığımız, Konya'mızın evladı, değerli bakanımız Murat Kurum beye, TOKİ Başkanlığımıza ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza Konyalılar adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Son aşamaya gelinen proje 2025 yılı içerisinde tamamlanacak"

Projede artık son aşamaya gelindiği bilgisini paylaşan Başkan Altay, "Artık dükkanların teslimiyle ilgili süreyi konuşuyoruz. İnşallah 2025 yılı içerisinde bu dükkanları hak sahiplerine teslim ederek, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınma sürecini tamamlamış olacağız. Aslında dört etap işimizden üç etabı teslim aşamasına geldi. Sadece dördüncü etapta yaklaşık yüzde 8'lik bir işimiz kaldı. Kuranın aynı anda çekilmesi ve iş güvenliği açısından geçici kabul işleri tamamlanmadan kura çekimi gerçekleştiremedik. İnşallah kura ile ilgili süreci bakanlığımızla istişare ediyoruz. Süreç tamamlandığında en kısa sürede kuraları çekerek buradaki 2 bin 690 dükkan ve 134 iş yerinin teslimlerini esnafımıza yapmış olacağız" diye konuştu.

"Kentsel dönüşümle birlikte aslında büyük bir sosyal dönüşüm de gerçekleştiriyoruz"

Projede bir kentsel dönüşümle birlikte aslında büyük bir sosyal dönüşümün de gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Altay, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nde işletme sahipleri ve 5 yıldan uzun süredir mesleğe emek vermiş kalfalarımızın hak sahibi olduğu bir sistem oluşturuldu. Vatandaşlarımız çeşitli alternatiflerle bu dükkanlara sahip oldu. Bir kısım peşin ödeme şartını kabul edenler var. 54 ay sıfır faiz ve maksimum 120 aya kadar vadeli bir şekilde tercihlerini gerçekleştirdiler. Peşinatlarını yatırdılar, şimdi kura çekiminden sonraki süreçte de ödemelerine başlayacaklar. 10 yıl gibi bir ödeme imkanı da vatandaşlarımız için büyük bir fırsat oluşturdu. Yeşil alanlarıyla, otopark alanlarıyla, sosyal alanlarıyla Konya'mızın en güzel sanayi alanlarından birisini şehrimize kazandırmış olduk. Hep ifade ettiğimiz gibi 'el ele verdik, Konya'nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz' demiştik. Konya'nın bir hayali daha inşallah 2025 yılı içerisinde gerçekleşmiş olacak."

" Türkiye'nin ilk sıfır atık sanayi sitesi olacak"

Başkan Altay, Yeni Sanayi Sitesi'nin sıfır atık alanında örnek bir hizmet olduğunu da belirterek, "Her dükkanın önünde boydan mesafede 2 aracın otopark olarak kullanabileceği otopark alanları, yeşil alanlar, sosyal tesis alanlarıyla adeta Türkiye'nin en güzel sanayi sitelerinden birisi oluştu. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum'un talimatlarıyla burasının Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesi olmasıyla ilgili bakanlığımızla bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah atık konusunda da Türkiye'ye örnek bir sanayiyi Konya'mıza kazandırmış olacağız. Bir teşekkür de esnafımıza. Bu tabii çok büyük bir iş, 2 bin 800'den fazla hak sahibiyle mutabakat sağlamanız, anlaşmaları gerçekleştirmeniz ve süreci takip etmemiz gerekiyordu. Yine Konya'ya yakışır bir kentsel dönüşümü herhangi bir sorun çıkmadan büyük bir uzlaşıyla gerçekleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"Eski sanayi alanındaki trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş olacağız"

Hizmet alma standardının çok düşük olduğu bir yerden böyle mükemmel bir alana esnaflarla birlikte Konyalıların da taşınmış olacağını belirten Başkan Altay, "Eski Sanayi alanıyla ilgili de taşınmadan sonra binaların bir an evvel yıkılması ve oradaki kirliliğin ortadan kaldırılmasıyla ilgili çalışmayı yürütüyoruz. O bölgede oluşan ciddi trafik sıkışıklığının da böylece önüne geçmiş olacağız. Konya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konyalının bir hayalini de gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yeni Sanayi Sitemiz Konya'mıza ve ülkemize, esnafımıza ve Konyalılara hayırlı olsun inşallah" dedi. - KONYA