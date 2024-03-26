Başkan Aras Seydikemer\'de iftar programında vatandaşlarla buluştu

Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelen CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer'de kurulan iftar sofrasında Seydikemerliler ile bir aya geldi. Başkan Aras'a CHP Seydikemer Belediye Başkan Adayı Özgür Can Büyükçoban de eşlik etti.
"Hizmette eşit ve adil olacağız"
Başkan Aras, iftar programında yaptığı konuşmada, hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmayacağını ifade etti. Belediye başkanı olması durumunda eşit ve adil olacağının sözünü veren Aras, "Mahalle mahalle gezdik. Allah'ın izniyle sizlerin takdiriyle göreve geldiğim zaman da bir kardeşiz, bir arkadaşınız olarak, her zaman yanınızda olacağım. Kapım sizlere sonuna kadar açık. Özgür Can kardeşime de sonuna kadar sahip çıkacağınızdan hiçbir zaman şüphem yoktur. Gençlerin önünü açalım. Bu partiyi gençleştireceğiz. Odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber önümüzdeki süreçte çok sıkı işler yapacağız. Hizmette eşit, adalette adil olacağız. Herkesle kucaklaşacağız. Beni çok tanımıyorsunuz ama önümüzdeki dönemde çok daha iyi tanıyacaksınız. Bizler mütevazı insanlarız. Babam çiftçi, esnaf. Annem çiftçi esnaftır. Halk çocuğuyuz biz. Bizler hep beraberiz. Beraber aynı çorbayı kaşık sallayacağız. İnşallah derdimizi de, tasamızı da, sıkıntımızı da paylaşacağız" diye konuştu
"Düğünümüzde, bayramımızda şenliğimizde hep beraber olacağız"
Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti:
"Düğünümüzde, bayramımızda şenliğimizde hep beraber olacağız. Ayrıca altyapısından suyuna, yolundan destek hizmetlerine, aydınlatmasına, kaldırımına, benim üstüme düşen ne varsa, her şeyi yapmaya hazırım. Hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmayacağım. İhtiyaçlarınızı öğrendik. Kanalizasyon problemleri, su problemleri var. Onları da çözeceğiz. Özgür Can başkanla, ilçe başkanımla ne gerekiyorsa yapmaya her zaman hazırız. Seydikemer'i gerçekten de gönlümde ayrı yere koyacağım. Sizlere söz veriyorum" - MUĞLA
Son Dakika › Politika › Başkan Aras Seydikemer'de iftar programında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Şenlikte çocuklara bisiklet hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Milletvekili Çopuroğlu ise Başkan Çolakbayrakdar'ın örnek ve güzel projelere imza attığını vurguladı.
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