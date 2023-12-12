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Başkan Başdeğirmen: "Tepkimizi yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz" - Son Dakika
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Başkan Başdeğirmen: "Tepkimizi yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz"

Isparta Kudüs Platformu'nda yer alan Burak Derneği Başkan Yardımcısı Evren Durmuş, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ali Osman Altunbaşak, Ensar Vakfı Başkanı Salih Arslan ve Cihannuma Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Çelik Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Başkan Başdeğirmen: "Tepkimizi yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz"
12.12.2023 - 12:49,
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Isparta Kudüs Platformu'nda yer alan Burak Derneği Başkan Yardımcısı Evren Durmuş, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ali Osman Altunbaşak, Ensar Vakfı Başkanı Salih Arslan ve Cihannuma Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Çelik Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Isparta Kudüs Platformu'nda yer alan dernekler Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alınırken, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ali Osman Altunbaşak, platform olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e bilgiler verdi.

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ali Osman Altunbaşak, Filistin İnisiyatifi Hareketi olarak kısa süre önce sivil toplum kuruluşu üyeleriyle birlikte Kudüs Platformu'nu oluşturduklarını, teşkilatlanmalarını sağladıklarını söyledi. 18 Kasım'da Filistin'e destek amacıyla Büyük Isparta Yürüyüşü'nü gerçekleştirdiklerine değinen Altunbaşak, "Kuruluşumuzdan bu yana gerek kuruluş aşamasında gerek yürüyüş ile ilgili noktalarda gerek devam eden süreçle ilgili Isparta Belediyemizi yakınımızda, içimizde hep beraber kol kola gördük. Bu konuda desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz. Isparta Belediyemizin, sizin katkılarınızı göz ardı etmemiz mümkün değil. Belediyemizin de sivil toplum kuruluşlarıyla bizimle aynı hassasiyeti taşıdığını biliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de konunun Kudüs olmasının herkesi hem heyecanlandırdığını hem duygulandırdığını bazen de hiddetlendirdiğini kaydederek, "Yaşadığımız olaylar kolay şeyler değil. Filistin Gazze'de Müslüman kardeşlerimize karşı yapılan hain saldırılar, bu terör saldırıları hepimizi yürekten üzüyor. Buna karşı dünya çapında bir farkındalık oluşturabilmemiz lazım. Dünyanın birçok noktasında, hiç tahmin etmediğimiz ülkelerde, tahmin etmediğimiz şehirlerinde İsrail'e karşı tepki yürüyüşleri ve toplantılar yapılıyor" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, saldırılarda 18 bin Müslüman'ın şehit edildiğini dile getirerek, "Şehit edilen kardeşlerimizin 7 bini çocuk, 5 bini kadın. Buna yürek dayanmaz. Empati yapıyoruz, Allah korusun bizde böyle bir şey olsaydı ne yapardık. Tamamen sivillere yönelik bir saldırı. Bizler de burada tabii ki elimizle bir şey yapamıyorsak mutlaka sözümüzle yapmak zorundayız. Sözümüzle yapamıyorsak buğzetmek zorundayız. Bizim dinimiz bunu gösteriyor. Şu anda sesimizle yapacağımız ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Sizler güzel bir birleşim sağladınız. Isparta'da tüm sivil toplum kuruluşlarını bir yere topladınız. Görüşü ne olursa olsun herkes birleşti, bu çok güzel bir şey. Hepimiz Filistin'in arkasındayız diyebiliyoruz. İnşallah bu sorunu en kısa zamanda bertaraf edebilmek için Türkiye'miz, Cumhurbaşkanımız bu konuda en büyük hassasiyeti gösteren ülkelerden bir tanesi. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok emek veriyor, tüm ekibini diğer ülkelerle görüştürüyor. Ülkemizin yapmış olduğu çalışmaları bizler de burada sesimizle, varlığımızla arkanızdayız diyerek yapmamız, yapılabilecek çalışmaların en önemlisi. Rabbim bugünden daha kötüye götürmesin. Bütün bölgeyi savaşa sürükleyecek şekilde olmasın. Rabbim bu insanlara da aklıselim davranmayı nasip etsin. Hiç suçu olmayan, çaresiz, korumasız insanları Rabbim korusun. Sizlerle birlikte bu işin içinde olmaktan ben de memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Bütün dünyada olduğu gibi bizler de tepkilerimizi yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Karşı taraftaki hain düşünceli bu barbar teröristleri durduracağız inşallah. Sizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum, ekip olarak bizler de yanınızdayız, Rabbim geleceğimizi aydınlık eylesin, oradaki kardeşlerimizi de bu hain saldırıdan en kısa zamanda kurtarsın inşallah" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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