Başkan Beyazıt, Nazilli'ye Yatırımlar ve İhtiyaçlar Hakkında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Politika

Başkan Beyazıt, Nazilli'ye Yatırımlar ve İhtiyaçlar Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Başkan Beyazıt, Nazilli\'ye Yatırımlar ve İhtiyaçlar Hakkında Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, basın toplantısında Nazilli'ye yapılacak yatırımları ve yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Yeni sağlık projeleri, yol yenilemeleri ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Beyazıt, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na otogar ihtiyacı konusunda çağrı yaptı.

09.11.2024 14:14  Güncelleme: 14:16
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AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, düzenlediği basın toplantısı ile 2025 yılında Nazilli'ye yapılacak yatırımlardan söz edip, Nazilli ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlarına seslendi.

Yerel seçim sonuçları hakkında da değerlendirme yapan Başkan Beyazıt: "Sandıktan çıkan her sonuç başımızın üstündedir. Yerel seçimlerde arzu etmediğimiz bir sonuçla karşılaşsak da bu, işimizin bittiği anlamına gelmez. Biz, halka hizmet etmeyi Hakk'a hizmet olarak gören bir anlayışla hareket eden bir partiyiz. Davamızın bitmesi söz konusu değil. Milletimizi ve devletimizi daha yüksek bir refah seviyesine ulaştırabilmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz ve bunu da başaracağız."

"Eski ADSM'ye NDH'ye bağlı poliklinik yapılacak"

Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na geçen Nazilli Belediyesi'nde son bir buçuk yılda yapılan çalışmaları da değerlendiren Başkan Beyazıt: "Pandemiyle başlayan ve 6 Şubat Depremi ile devam eden süreçte ülkede olduğu gibi Nazilli'de de hiçbir yatırımı durdurmadık. Hükümetimiz, Nazilli'ye her zaman özel bir önem verdi. Nazilli'de büyük bir yatırım olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni hizmete sunduk. Aylık 155 bin hastaya hizmet veren 450 yatak kapasiteli hastanemiz, hala Aydın'ın en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyor ve çevredeki 6 ilçeye de sağlık hizmeti sağlıyor. ADSM'yi bir alanda topladık. Önümüzdeki dönemde, eski Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Nazilli Devlet Hastanesi'ne bağlı bir poliklinik olarak hizmet vermeye başlayacak. Yeni okul projeleri de birer birer hayata geçirilmeye devam ediyor" dedi.

"Öğretmen Evi sorununa neşter vuruldu"

Yıkılan Öğretmen Evi ile ilgili de müjde veren Başkan Beyazıt: "Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Öğretmen Evi'nin yerine 24 derslikli yeşil enerji statüsünde yeni bir okul yapılacak. Öğretmen Evi ise girişimlerimiz sonucu Nazilli Belediye Hizmet Binası yanındaki 17 katlı binaya taşınacak. Çünkü bu binamız bölgedeki en önemli öğretmen evleri arasına girecek şekilde donanımı yapılarak kamuda kongre ve seminer merkezi şeklinde Türkiye'deki Başkent Öğretmen Evi'nden sonra 2. Öğretmen Evi olarak hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

Altyapı ve gölet çalışmaları

Altyapı ve yol yatırımlarından da söz eden Başkan Volkan Beyazıt: "Devlet Su İşleri (DSİ) ile birlikte sulama projemiz var. Bağcıllı Mahallemizde sona yaklaştığımız bir projemiz var. Ayrıca Hasköy'e kadar uzanan Kurudere Projesi üzerinde çalışıyoruz ve Kozdere Göleti'nde de inşaat süreci başladı. İklim değişiklikleri ciddi sıkıntılar doğuruyor. Kuraklık büyük bir tehdit haline geldi. Özellikle ilçemiz, dünya kuru incir rezervinin yüzde 70'ine sahip olduğu için bu konu bizim için çok önemli. Çiftçimiz hasadı değil ağaçlarının kurumamasını düşünüyor. DSİ, bu alanda çözüm geliştirmek için yoğun çaba harcıyor. Aydın- Denizli Otoyolu trafiği rahatlatacak. Katma değeri, konforu, zaman avantajı ve amortismanı düşündüğünüzde, otoyolun önemini zaten anlarsınız." dedi.

2025 yılında karayolu yenilenecek

Mevcut Aydın-Denizli karayolunun 2025 yılında yenileneceği müjdesini de veren Başkan Beyazıt: "Aydın-Denizli Otoyolu, 29 Ekim itibarıyla Nazilli çıkışını hizmete açtı. Şimdi de devlet karayolu için müjdeyi paylaşmak istiyoruz. Karayolları Bölge Müdürlüğü, bu yolu 2025 yılı bütçesine dahil ediyor. Trafiğin rahatlamasıyla birlikte kazalar da çok azalacak. Nazilli'de uzun süredir var olan soruna el atarak, Jandarma ile OSB kavşağı arasındaki yolu yenileyeceğiz. Ayrıca, imar planında yer alan Adliye Sarayı karşısındaki üst geçidi de projeye ekleyerek ilçemize modern bir üst geçit kazandıracağız" dedi.

Otogar sorununa Büyükşehir çözüm üretmedi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da seslenen Başkan Beyazıt: "Denizli-Aydın Otoyolu başladığında Nazilli'nin otogar ihtiyacı olacağı belliydi. Otogar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Bu otoyol yapılırken, sorun ortadayken neden bir çözüm üretilmedi? Büyükşehir'in bu konuda çok acil adım atması gerekirken, çözüm bulmaması büyük bir eksiklik olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca ömrünü bitiren arıtma tesisinin acilen yenilenmesi gerekiyor. Şehir içerisindeki su basınlarının çözümü ise bundan geçiyor. ASKİ'nin çözüm üretmesini bekliyoruz. Nazilli'nin çok şeye ihtiyacı var" ifadelerini kulalndı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Beyazıt, Nazilli'ye Yatırımlar ve İhtiyaçlar Hakkında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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