Başkan Böcek Alanya\'da binlerce kişiyle iftar yaptı

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek, Alanya'da binlerce vatandaşla iftar yaptı. Alanya Sera Atıkları Geri Kazanımı ve Enerji Üretim Tesisi ile sera atıklarını enerjiye dönüştüreceklerini açıklayan Başkan Böcek, ayrıca Avokado Boylama Tesisleri kurarak üreticinin işini kolaylaştıracaklarını söyledi.

Böcek, seçim çalışmaları kapsamında Alanya'da bir dizi ziyaret ve programlara katıldı. Bşkan Böcek, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren aşevi çalışanı Uğur Söğüt'ün ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, eşi ve çocuklarına baş sağlığı diledi.

Böcek, CHP Alanya Belediye Başkan adayı Osman Tarık Özçelik ile birlikte Alanya Mahmutlar Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. Partililerin ve vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Böcek, Atatürk Caddesi üzerindeki esnafa hayırlı işler dileğinde bulunarak, sohbet etti. Başkan Böcek esnafın huzuru ve mutluluğu için 5 yıl boyunca el ele çalışacaklarını belirterek, gösterdikleri ilgi ve sevgi için teşekkür etti.

Başkan Böcek, daha sonra da Alanya'daki turizmcilerle buluşarak, turizmin kalkınması için Alanya'ya kazandıracağı yeni projelerden bahsetti. Başkan Böcek, "Turizmiyle tarımıyla ticaret hacmiyle günden güne büyüyen ve gelişen Antalya'nın ve onun gözbebeği Alanya'mızda daha aydınlık bir gelecek için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

"Binlerce kişiyle iftar"

Başkan Böcek, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda parti mahalle temsilcileri, eski başkanlar ve partilerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem'i de ziyaret ederek ticaret alanındaki çalışmalar üzerine fikir alışverişi yapan Başkan Böcek, daha sonra Alanya Cuma Pazarı'nda Alanyalı hemşerileri ile iftar yaptı. Binlerce kişi ile iftarını açan Başkan Böcek, vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterisiyle karşılandı.

"Sera atıkları enerjiye dönüşecek"

Başkan Muhittin Böcek, Alanya Hal Komisyoncuları Derneği üyeleri ile de bir araya geldi. Hallerde yaş sebze ve meyve paketleme tesisleri kuracaklarını anlatan Başkan Böcek, Alanya Sera Atıkları Geri Kazanımı ve Enerji Üretim Tesisi kazandıracaklarını kaydetti. Sera atıklarını enerjiye dönüştüreceklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, "Gazipaşa, Alanya, Manavgat başta olmak üzere doğu ilçelerimizde örtü altı tarımdan kaynaklı sera atıkları, tarla atıkları, bitkisel atıklarını toplayarak kuracağımız biyokütle tesisinde bertaraf edecek ve enerji üreteceğiz. Çevreye atılan bitkisel sera atıklarını ve tarımsal atıkları toplayarak çevre ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlayacağız. Geri kazanım tesisimizde elde edileceğimiz enerji ile elektrik giderlerimizi düşüreceğiz" diye konuştu.

"Avokado boylama tesisi"

Başkan Böcek, Alanya'da üreticinin hayatını kolaylaştırmak adına Alanya'ya avokado boylama ve paketleme tesisleri kuracaklarını müjdeleyerek, "Belediyemize ait hallerin içerisinde Avokado Boylama Tesisleri kurarak üreticimizin işini kolaylaştıracağız. Üreticinin zaman tasarrufu yapmasını sağlayıp, iş gücünü hafifleteceğiz" dedi.

"Oy devşirmek için yapıyorlar"

Alanyaspor tesisleriyle ilgili yapılan polemiklere de değinen Başkan Böcek, "Alanyaspor tesisleri konusu son zamanda oy almak, oy devşirmek için yapılan bir iştir. Alanyasporun tesisi var zaten maçlar yapılıyor. Ancak buraya coğrafi durumundan dolayı 39 milyon lira para ödedik. O günün kuruna göre güncelledim 140 milyon lira yapıyor. Alanyaspor otobüsü belediyemizin otobüsüdür. Şoförü bizimdir. Biz milletin parasını millete harcarken oralara kimin alt yapı yaptığına falan girecek değilim. Kimse sabrımızı zorlamasın. Alanyaspor da oradaki taraftarlar da bizimdir. Bunlarla ilgili hiçbir zaman siyaseti sporla karıştırmadık. Lütfen onlar da karıştırmasın. Yapmamız gereken daha çok anlamlı önemli işlerimiz var" ifadelerini kullandı. - ANTALYA