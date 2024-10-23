Başkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı ile görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kent ile ilgili görüşme gerçekleştirdi.

İl Başkanı Ferhat Salt'ında eşlik ettiği Başkan Çetinkaya, görüşme ile ilgili, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile şehrimiz üzerine verimli görüşmelerde bulunduk, hemşehrilerimizin selamını ilettik. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere bir çok konuda her zaman güçlü desteğini bizlerden esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza şahsım ve şehrimiz adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KARABÜK