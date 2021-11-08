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Başkan Demir: "2022'den sonra Samsun'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - Son Dakika

Başkan Demir: "2022'den sonra Samsun'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

08.11.2021 16:29

Başkan Demir: "2022'den sonra Samsun'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"SAMSUN Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "2022'de Samsun'da yapılacak TEKNOFEST 2022 Karadeniz'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Başkan Demir: "2022'den sonra Samsun'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

SAMSUN Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "2022'de Samsun'da yapılacak TEKNOFEST 2022 Karadeniz'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni OSB'ye tahsisler başlayıp, inşaat başladığı zaman hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı'nda 61 gündem maddesinin yanı sıra Büyükşehir ve diğer 17 ilçenin 2022 yılı mali bütçesi komisyonlara havale edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı, Başkan Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. 61 gündem ve gündem dışı maddelerin görüşüldüğü toplantıda belediyelerin 2022 yılı mali bütçelerini içeren maddeler ve diğer tüm maddeler daha kapsamlı görüşülmek için ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantı arasında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Demir, önemli konulara değindi.

Başkan Demir: "2022'den sonra Samsun'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

2022 yılından itibaren Samsun'un 'çağ atlayacağını' vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun çok önemli bir şehir ve bölgenin merkezi. Bugüne kadar zor çalışmaları başardık ve başarmaya devam ediyoruz. Bu şehir üzerindeki sorumluluğumuz, bölgenin de sorumluluğu kısmen üzerimizde. İlk adım şehri, Kurtuluş Mücadelesi'nin meşalesinin yakıldığı şehir olmamız nedeniyle de Türkiye'ye örnek olma gibi bir durumumuz da var. Bütçelerimizi de komisyonlara havale ettik. İnşallah hayırlı bir 2022 yılını birlikte karşılayacağız. En önemli konularla birlikte OSB'miz tüzel kişiliğine kavuştu. OSB'nin ticaret sicil kaydı yapıldı. Toplantılarımız var. Hızlı bir şekilde TİGEM arazisi ile ilgili değer takribi değerlendirilmesi yapılıyor. Hemen görüşmelere başlayacağız. Samsun için tarihi bir dönüm noktası olacak. Samsun için özellikle bu yıllar tarihi dönüm noktaları taşıyor. 2022'de Samsun'da yapılacak TEKNOFEST 2022 Karadeniz'den sonra hiçbir şey Samsun'da eskisi gibi olmayacak. Yeni OSB'ye tahsisler başlayıp, inşaat başladığı zaman hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şu anda ekonomik büyümemiz Türkiye ortalamasının üstünde. Türkiye'nin ekonomik büyümesi ile dünyada 2. sıradayız. Buna odaklanalım. Gayretimizi de enerjimizi de bütün imkan ve kabiliyetlerimizi de geleceğe hep birlikte kanalize etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İYİ Parti grubundan Lütfü Türkkan açıklaması

Meclisin açılışında tüm parti grup başkanvekilleri söz aldı. İYİ Parti ve CHP Grup başkanvekilleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayıp, yakın zamanda şehit düşen Samsunlu Hakan Çalışkan için de taziye mesajlarını paylaştılar. İYİ ve CHP grup başkanvekillerinden sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Recep Cemal Kertel, muhalefet partilerin gruplarına seslenerek, neden Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği küfür hakkında da açıklama yapmadıklarını sordu.

Konu üzerine tekrar söz alan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Alper Aydemir, şunları söyledi:

"Partimiz milletvekili Lütfü Türkkan'ın 2-3 gün önce gerçekleştirmiş olduğu bir olayı açıkçası hiç birimiz onaylamakta ve bu konuya destek vermemekle beraber bu durumdan dolayı da üzüntülerimiz çok derindedir. Genel merkezimiz bu durumla ilgili gerekli işlemleri başlatmış durumda. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra da gerekli cezai işlemleri uygulayacağından bizim ve halkımızın da şüphesinin olmaması gerektiğini düşünmekteyiz."

Samsun ve 17 ilçenin 2022 yılı mali bütçeleri

Kasım ayı meclis toplantısında Büyükşehir ve 17 ilçe belediyesinin 2022 mali yılı bütçeleri de belirlenecek. Bu kapsamda komisyonlara havale edilen belediyelerin 2022 mali yılı gider bütçeleri şu şekilde oldu:

Samsun Büyükşehir Belediyesi: 1 milyar 936 milyon TL. İlkadım Belediyesi: 325 milyon 626 bin TL. Atakum Belediyesi: 265 milyon TL. Bafra Belediyesi: 166 milyon TL. Çarşamba Belediyesi: 192 milyon 57 bin TL. Vezirköprü Belediyesi: 94 milyon 685 bin TL. Canik Belediyesi: 125 milyon TL. Terme Belediyesi: 71 milyon TL. Tekkeköy Belediyesi: 175 milyon TL. Havza Belediyesi: 68 milyon TL. Alaçam Belediyesi: 41 milyon TL. 19 Mayıs Belediyesi: 37 milyon TL. Ayvacık Belediyesi: 30 milyon TL. Kavak Belediyesi: 21 milyon TL. Salıpazarı Belediyesi: 19 milyon TL. Asarcık Belediyesi: 16 milyon TL. Ladik Belediyesi: 21 milyon TL. Yakakent Belediyesi: 14 milyon 792 bin TL.

Toplantıda ayrıca, geçen günlerde hayatını kaybeden eski Samsunspor Başkanı Emin Kar'ın adının yaşatılmasını kapsayan gündem önerisi de oy birliği ile kabul edilerek meclis gündemine eklendi.

Başkan Demir: 2022'den sonra Samsun'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Başkan Demir: 2022'den sonra Samsun'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Başkan Demir: 2022'den sonra Samsun'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Başkan Demir: 2022'den sonra Samsun'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Mustafa Demir, Türk Lirası, Samsun, OSB, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: '2022'den sonra Samsun'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Demir: "2022'den sonra Samsun'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" - Son Dakika
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