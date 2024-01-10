Başkan Doğan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyaret etti

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulunarak basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Doğan, "Zaman ve mekan kavramı olmaksızın zor şartlarda, fedakarca çalışan basın çalışanlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Fikirlerin, düşüncelerin ve yazıların daha özgür olduğu bir ortam diliyor, tüm basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarete Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Başkan Boyacı, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a nazik ziyaretinden ve yerel basına her zaman destek olmasından dolayı teşekkür etti. Boyacı ayrıca, Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen '100. Yıl Anısına Pamukkale Fotoğraf Sergisi'nde yer alan Başkan Şeniz Doğan ve ailesinin yıllar önce Pamukkale travertenlerinde çekildiği fotoğrafı da kendilerine hediye etti.

"10 Ocak aslında bir dayanışma günü"

Yasal düzenlemelerin getirdiği ağır yükümlülükler, ifade özgürlüğü önündeki engeller ve ağır ekonomik şartlar nedeniyle yerel basınının zor bir süreçten geçtiğini belirterek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün aslında bir dayanışma günü olduğunu söyleyen Başkan Boyacı, "Basın sektörünün sorunlarına çözüm üretilmiyor. Kamuoyunun gerçekleri öğrenme ve bilgi edinme noktasında köprü vazifesi gören basının özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bizler görevlerimizi en iyi şekilde yapmak için gayret ediyoruz. Bu düşüncelerle tüm meslektaşlarımın bu anlamlı gününü kutluyorum" diye konuştu.

"Ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir yere sahipsiniz"

Her zaman basın mensuplarının yanında olduklarını söyleyen Başkan Doğan, "İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için gerçekleştirdiğimiz projelerimizin hemşehrilerimize tanıtımında basın mensubu arkadaşlarımızın büyük katkısı var. Ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir yere sahipsiniz. Zaman ve mekan kavramı olmaksızın zor şartlarda, fedakarca çalışıyorsunuz. Ne yazık ki basın sektöründe gerek ulusal gerekse yerelde çok büyük sıkıntılar var. Bunların hepsinin farkındayız. Bu sıkıntılara çözüm bulunmadığı gibi yeni sıkıntılar da ekleniyor. Bizler sosyal belediyecilik anlayışı gereği de basın emekçilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Fikirlerin, düşüncelerin ve yazıların daha özgür olduğu bir ortam diliyor, tüm basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ