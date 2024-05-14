Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Politika

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nü kutladı

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü\'nü kutladı

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 15 Mayıs Milli Mücadele gününün 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ertemur, Denizli'nin milli mücadele ruhunu vurgulayarak, 15 Mayıs'ın Denizli için gurur günü olduğunu belirtti ve mücadelede yer alan kahramanları minnetle anarak kutlama yaptı.

14.05.2024 16:06  Güncelleme: 16:08
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15 Mayıs Milli Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, "Milli Mücadele ruhu Denizlili hemşehrilerimin ruhunda vardır ve 15 Mayıs, Denizli olarak gurur günümüzdür" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 15 Mayıs Milli Mücadele gününün 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ertemur mesajında, "Milli mücadele ruhu Denizlili olarak bizlerin her daim içinde yer edinmiştir. Öyle ki, bundan 105 yıl önce, Yunanlıların, İzmir'i işgal etmesinden 4 saat sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde, Bayramyeri Meydanı'nda toplanarak milli mücadeleye olan inançlarını ortaya koymuşlardır. 105. yıl önce bugün Denizli'nin gösterdiği bu direniş inancı bugün de hiçbir şey kaybetmeden devam etmektedir. Güzel şehrimiz Denizli için her 15 Mayıs'ı bir gurur günü olarak görüyor ve milli heyecanımızı tazeliyoruz. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin düzenlediği o mitingde Denizlililerin gösterdiği kararlılığı anlıyor ve bu emanete bugün de sahip çıkmaya devam ediyoruz. Büyüklerimizin bıraktığı emaneti, gelecek kuşaklara aktarmaya da söz veriyoruz. Milletimizin bağımsızlığına kavuşturmasında önderlik eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Denizli'mizde milli mücadelede ateşini yakan Müftü Ahmet Hulusi Efendi ve beraberindeki Kuva-yi Milliye ruhunu taşıyan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 15 Mayıs Milli Mücadele Günümüz kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nü kutladı - Son Dakika

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