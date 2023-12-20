Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, KONYSİAD toplantısında hizmetlerini anlattı.

Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (KONYSİAD) düzenlediği toplantıya katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Yaptığımız her hizmette üretime ve tasarrufa öncelik verdik" dedi.

KONYSİAD'ın düzenlediği 2023 yılı Aralık ayının son toplantısına katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, dernek üyeleriyle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konyaaltı'na yaptıkları hizmetlerin birkaçına değinen Başkan Esen, bu projeleri hayata geçirirken tasarrufa önem verdiklerini kaydetti. İlçeye kazandırdıkları yeni yaşam merkezi HayatPark'ın sadece Konyaaltı'na değil, tüm Antalya'ya hizmet verdiğini belirten Esen, "Gurur duyduğumuz bir HayatPark yaptık. Aslında sıradan bir park değil, bir yaşam alanı inşa ettik. Tabii sadece HayatPark'ı yapmadık. 4 buçuk sene içerisinde yaptığımız 28 adet parkımız daha var. Yaptığımız çalışmalarla Konyaaltı'nda kişi başına düşen yeşil alan miktarını 11 metrekareden 13 buçuk metrekareye çıkardık. Dünya Sağlık Örgütünün, sağlıklı kentlerde bulunması gereken kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare şu anda" dedi.

"Yüzde 40 tasarruf sağlandı"

Belediye bünyesinde kurdukları atölyelerle önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını dile getiren Başkan Esen, park ve sosyal yaşam alanlarında kullandıkları tüm ahşap mobilyaları kendi kaynaklarıyla ürettiklerini söyledi. Kaynakları her zaman verimli kullandıklarını belirten Esen, "Kurduğumuz atölye sayesinde hiçbir park mobilyasını veya kent mobilyasını dışarıdan satın almıyoruz. Tamamını kendimiz üretiyoruz. Sadece kent mobilyalarının üretimi değil, atık toplamayla ilgili gördüğünüz irili ufaklı tüm çöp kovaları ve atık geri getirme ünitelerinin tamamını da yine bundan 4 sene önce kurduğumuz üretim tesisimizde kendimiz üretiyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Bu bize yaklaşık yüzde 40 tasarruf sağlıyor" diye konuştu.

"Kırsaldaki yollar artık sağlıklı"

Göreve geldikleri günden bu yana Konyaaltı'nın kırsal mahalle ve yaylalarına yoğunlaştıklarını ifade eden Başkan Esen, özellikle yol sorunlarını çözdüklerini söyledi. Esen, "Bir Büyükşehir Belediyesi'nin dün bir açıklamasını duydum. Yakın değil, uzak bir yer onu söyleyeyim. 'Bin 300 kilometre sathi asfalt kaplama yaptık' şeklinde bir reklamlarını gördüm. Bizim yaptığımız yani 5 yılda kırsal bölgelerimize yaptığımız sathi asfalt kaplama miktarı 280 kilometre. Bir büyükşehir belediyesinin bin 300 kilometrenin yanında ilçe belediyesinin 280 kilometre sathi asfalt yapması bence küçümsenecek bir rakam değil. Peki, biz bu 280 kilometre sathi kaplama asfaltı nasıl döktük? Ben göreve geldiğimde belediyemiz envanterinde hiçbir asfalt makinesi yoktu. Hemen harekete geçtik ve bir sathi asfalt kaplama aracı aldık. Kendi asfalt makinamızla bu yolları yaptık. Hiçbir kırsal yolda ihaleyle asfalt yaptırmadım. Kendi personelimiz kendi aldığımız malzemeyle, kendi makinemizle bu asfaltı döktük" dedi.

Kreş sayısı 4'e kapasite 700'e çıktı

Konyaaltı'ndaki kreş sayısını 2'den 4'de çıkardıklarını kaydeden Esen, aynı zamanda kreş fiyatlarının sadece maliyeti karşılayacak şekilde belirlediklerini dile getirdi. Konuyla ilgili konuşan Esen, sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim konusunda ne kadar çaba gösterse de yeterli yatırım noktasına ulaşamıyor. Eğitimdeki bu açığın yerel yönetimler eliyle kapanması gerektiğini bize talimatla bildiren önceki dönem genel başkanımız, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bizler de harekete geçtik. 2 olan kreş sayımızı 4'e çıkardık. Kreşlerimiz piyasa fiyatlarının çok çok altında bir ücretle hatta maliyetine bir ücretle ki enflasyonun geçen sene çok hızla arttığı dönemde zam yapmayarak belli bir dönem maliyetin altında bir ücretle çocuklarımıza hizmet verdik. Yani 4 sene önce burada sizinle ilk buluştuğunuzda 300 olan okul öncesi eğitim öğrenci sayımızı yaklaşık 400 arttırarak 700'e çıkarttık. Bunun dışında 2 tane muhtar evi yaptık."

Hayvancılığa destek sürüyor

Konyaaltı Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa büyük önem verdiklerini belirten Başkan Esen, 2019 yılından bu yana ilçenin yaylalarında hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlara ücretsiz aşı desteği verdiklerini söyledi. İlerleyen zamanda hizmetlerini çeşitlendirdiklerini kaydeden Esen, "Konyaaltı'nda 6 bin dönüm meraya tohum attık. Tohum zamanı geldiğinde meralara tohum attık ve bu attığımız tohumlar sayesinde o meralardaki ot miktarı 4 katına çıktı. Bu şu demek, yani hayvan başına bir birim ot yetişiyorsa hayvan başına 4 birim yetişmeye başladı. Bu da şu demek, o hayvanların sahibi olan çiftçi, yem için az para ödedi. Yem için para harcamamaya başladı. Bu anlamda Konyaaltı meralarını, otlaklarını çok çok verimli hale getirdik. Konyaaltı'nda yaklaşık 2 bin 300 civarı büyükbaş, 20 bin civarında küçükbaş hayvanın tanımlı aşılarını 2019 yılından bu yana ücretsiz bir şekilde biz yapıyoruz. Tabii bu konuyla ilgili hizmetlerimizi şekillendirdik. Mesela Harımyurt yaylasında su sorunu vardı çözdük. Yaylalarda hayvanlar için gölgelikler yaptık, yemlikler yaptık ve dış parazit hastalığının tedavi edilmesi için gezici 2 araçla hizmet verdik" dedi.

"Biz reklam peşinde koşmadık"

Yaptıkları hizmetleri hiçbir zaman reklam aracı olarak kullanmadıklarını aktaran Başkan Esen, hayata geçirdikleri her projeyi en iyi şekilde sunmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Türkiye'de bazı işlerin sadece 'mış' gibi gösterildiğini vurgulayan Esen, "Türkiye'nin başına musallat olan bir kavram var. Yakamıza yapışmış olan bu kelime 'vasatlık'. Yani bir hizmeti vasat yapmaktansa yarım hizmeti çok iyi yapmak daha iyidir. Biz bu düşünceyle hareket ettik ve bizim yaptığımız hiçbir şeyin reklamını yapmak adına olmasın diye, devletin parasıyla israf yapmayalım diye hiçbir projemizin açılışını yapmadık. Bunu gördünüz mü? Görmediniz, göremezsiniz. Açacak hiçbir şey yapmadığımızdan değil. Emin olun toplu açılış yapacak kadar var. Ama biz, vatandaş yaşayarak görsün istedik" şeklinde konuştu.

"Her kararımın arkasındayım"

Semih Esen konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şu an 51 yaşındayım. Bugüne kadarki kararlarımın olumlu sonuçlarına da eyvallah dedim. Olumsuz sonuçlarına da eyvallah dedim. Bizim ne olduğumuz ortada, ne söylediğimiz ve ne savunduğumuz ortada. Dolayısıyla adaylık konusunda bu tip dönemsel tercihlerin rol oynamayacağını sizlere söyleyeyim, bunu bilin. Farklı kriterlerle de hareket edileceğini düşünüyorum. Siyasi kulislerde vesairelerde çok şey konuşulur. Adaylık sürecinde karar merci partilerin genel merkezleridir. 'Ben bu partide siyaset yapıyorum' diyen herkes de buna uyar. Dolayısıyla adaylığım konusunda durumun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Öğrendiğim zaman ilk sizinle paylaşacağım."

"CHP vatan hassasiyeti en yüksek partidir"

Başkan Esen konuşmasını şöyle tamamladı: "Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye hareketinden doğmuş bir partidir. CHP'yi kuran Kuvayi Milliye hareketinin içerisinde pek çok büyüğümüz, atamız, dedemiz şehit olmuşlardır. Bu topraklar için şehit olmuşlardır. CHP vatan hassasiyeti en yüksek olan partidir. Vatanseverliğin ifade ediliş şeklindeki güncel medyada çok yansıtılan dile çok uygun olmasa da biz vatanımız için canını bir dakikada verebilecek kadar vatanını seven insanlarız. Bunun bilinmesini isterim. Ben CHP'de kurduğum şu cümleye aykırı düşünen bir insan görmedim. Maalesef vatanseverliğin güncel ifade ediliş cümlelerine uygun olmayan bir cümlemiz herhalde var. Ama emin olun biz vatan için canımız seve seve hemen canımızı veririz. Bunun böyle bilinmesini isterim. Biz medya eliyle yaygın bir şekilde bu manipülasyonlara cevap veremiyoruz. Maalesef böyle bir imkanımız yok. Fakat bizim terör örgütüyle dolaylı veya direkt bir siyasi işbirliği yapmamız söz konusu değildir. CHP kadroları gazi kadrolardır. Kurtuluş Savaşı Gazisi'dir. Yeniden böyle bir manipülasyon olacak olursa en azından burada bulunan sizlerin bundan emin olmanızı istiyorum. CHP'den vatan haini çıkmaz. CHP'den teröre destek de çıkmaz. Dolayısıyla medya manipülasyonları ile vatandaşın aklının ve vicdanının yanıltılmaya çalışılmadığı bir seçim dönemi olur. Halk için de hayırlısı ne ise sonuç o olsun." - ANTALYA