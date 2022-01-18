Başkan Gültak'tan 'Mersin'e gelin' çağrısı - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Türkiye'nin en önemli limanlarının ve serbest bölgesinin Mersin'de olduğuna işaret ederek, iş insanları başta olmak üzere şehir dışında yaşayan vatandaşları sömestr tatilinde kente davet etti. Gültak, "Ticaret açısından insanlar gelip buradan iş alabilirler. Gittiklerinde kendi iş kollarında ticaret başlatabilirler. Bunu çok önemsiyorum. Gelecek olan iş insanlarının bu yönleriyle de Mersin'den faydalanmalarını istiyoruz" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak; Mersin İşadamları Yöneticileri Sanatçıları ve Akademisyenleri Derneği'nin (MİYSAD) "Mersin Sizi Çağırıyor" kampanyası kapsamında düzenlendiği söyleşiye katıldı. Derneğin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan söyleşinin moderatörlüğünü MİYSAD Başkanı Mehmet Mazak yaparken, söyleşiye Başkan Gültak'ın yanı sıra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altınok da katıldı.

"Akdeniz Mersin'in kalbidir"

Başkan Gültak, yaptığı konuşmada, Mersin'in güneyin incisi olduğunu söyleyerek, "Mersin; limanı, tarımı, turizmi ve birçok alanı ile aslında Türkiye'nin en önemli illerinden biridir. Akdeniz ilçemiz de Mersin'in kalbidir; çünkü limanı, serbest bölgesi, organize sanayisi ile esnafın yoğunlukta olduğu, paranın kazanıldığı bir ilçemiz ama paranın geri döndüğü bir ilçe değil. Geçmişte Akdeniz kötü şeylerle anıldı ama çok şükür bizim göreve gelmemizle birlikte birçok farkındalık oluşturduk" dedi.

"Mersin'e gelmek için birçok neden var"

Şehrin nüfusunun çoğunluğunun yazın Akdeniz'de görülebildiğini ifade eden Gültak, "Yoğunluğun ciddi bir kısmı bizim ilçemizde oluşuyor. Bu anlamda herkesi Mersin'e davet ediyoruz. Denizi, yaylası, turizm alanları, ören yerleri ile muhteşem bir şehirdeyiz. Yeni tatlar tatmak istiyorsanız bir yandan Arap, bir yandan Kürt, bir yandan Yörük kültürünün birleştiği, mutfağa yansıttığı kültür ve örf noktasında da kombinasyonların olduğu bir ilden bahsediyoruz. Dolayısıyla Mersin'e gelmek için çok neden var" diye konuştu.

"Mersin kardeşliğin şehridir"

Mersin'in bütün dinlerin, dillerin, ırkların, mezheplerin bulunduğu bir yer olduğunu vurgulayan Gültak, "Bunların hepsini Mersin dışında 81 vilayetin içinde bulmak da kolay değil. Çoğu zaman birçok dinin mezarlarının bulunduğu mezarlıklarımız gündeme gelir. Bunu, Mersin'in kardeşliğin şehri olduğunu söylemek için anlatıyorum. Tarih, kültürel yapılar önemli ama kentimize bu açıdan bakmak da oldukça önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Her anlamda muazzam fırsatlar sunuyoruz"

Önemsedikleri konulardan birinin de mübadele zamanında Mersin'e gelen Giritliler olduğunu belirten Gültak, "Buradaki Girit köylerinde çok orijinal, Girit Adası'ndan getirdikleri 100 yılın üzerindeki ekşi maya ile yapılan ekmekleri var. Karaduvar'a indiğinizde Türkiye'nin en taze, en güzel balıklarını ve mezelerini bulabilirsiniz. İstanbul, Ankara, doğunun birçok ili kara teslim olmuşken bizde şu anda insanlar rahatlıkla denize girebilecek havayı yakalayabiliyorlar. Her anlamda muazzam fırsatlar sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin ihracat yapan en önemli illerinin bir tanesiyiz"

Akdeniz'in bir yandan turizm, bir yandan tarihi ve kültürel boyutları olan bir ilçe olduğunu dile getiren Gültak, şöyle devam etti: "Türkiye'nin en büyük çalışma kapasitesi olan limanlarından bir tanesi bizde. Türkiye'nin en önemli serbest bölgelerinden biri burada. Ticaret açısından da insanlar gelip buradan iş alabilirler. Gittiklerinde kendi iş kollarında ticaret başlatabilirler. Bunu çok önemsiyorum. Mersin'in sadece gastronomi ya da tarihi ve turistik yerlerini gezmesinler, çünkü Türkiye'nin önemli ticari ve liman şehirlerinden bir tanesiyiz. Gelecek olan iş insanlarının bu yönleriyle de Mersin'den faydalanmalarını istiyoruz. Türkiye'nin ihracat yapan en önemli illerinin bir tanesiyiz."

"Spor kulüpleri bizimle temasa geçebilir"

"Türkiye'yi Mersin'e çağırıyoruz" diyen Başkan Gültak, sözlerini şöyle noktaladı: "Evet denizimiz var ama 20-25 dakika kentin yukarısına çıkarak güzel yaylaları görebilirsiniz. Mersin'de denize girip bir anda kara çıkabilirsiniz. Öte yandan spor tesisleri noktasında ciddi yatırımlar yaptık; yapmaya da devam ediyoruz. İlçemize gelecek olan birçok spor kulübünün takımları bizimle temasa geçerlerse FIFA standartlarında sahalarımızın mevcut olduğunu da söylemek isterim. Sömestr tatilinde herkesi Mersin'e bekliyoruz. Sizleri ağırlamaktan onur duyarız." - MERSİN