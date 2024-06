Başkan Kaya, Yeşilbük mahallesindeki geleneksel bayramlaşma törenine katıldı

Politika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, doğup büyüdüğü Yeşilbük mahallesindeki geleneksel bayramlaşma törenine katıldı.

Bayramı doğup büyüdüğü köyde kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Kaya, "Hep bir arada büyüdük, hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Allah nasip etti, sizler destek verdiniz, Ortahisar Belediye Başkanı olduk. Şimdi millet bizden hizmet bekliyor. Elimizden geldiğince Trabzon'umuzun her karışına hizmet getirmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz bugün Trabzon'un 39 mahallesinde betonlama ve asfaltlama çalışması yapıyor. Elbette ben bu köyün evladıyım, bu köyde doğdum, büyüdüm. Bu köyün sorunu benim sorunumdur. Ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz ama onun dışında 87 mahallemizin hangisinden bize talep gelirse ona da duyarsız kalmıyoruz, imkanlarımız ölçüsünde hemen çözmeye çalışıyoruz" dedi.

"Bayramlar, kardeşliğin, arkadaşlığın, dostluğun pekiştiği, dargınların barıştığı, bütün husumetlerin, sıkıntıların bir tarafa itildiği, herkesin bir aile bütünlüğüyle kucaklaştığı dönemlerdir" diyen Başkan Kaya, "İstiyoruz ki ülkemizde, memleketimizde, bu cennet vatanda her günümüz bayram tadında olsun. Siyasetçinin görevi de bu olmalı. Bu güzel topraklarda, bu cennet vatanda herkes huzur içinde yaşasın. Hep birlikte üretelim, adaletle bölüşelim. Kimsenin sofrasında darlık olmasın, herkesin sofrasında bolluk bereket olsun. Bunu yapma görevi de, yönetenlerindir. Bu ayrımcılıktan, partizanlıktan ülke çok çekti, artık buna bir nokta koymak zorundayız. Bu ülke partizanlıktan çok çekti, yazık oluyor. Bakıyorsunuz doğamız, havamız, suyumuz, yeşilliğimiz her şeyimiz var ama hala bu ülkede insanlar darlık çekiyorsa, eğer birçok insan geçim sıkıntısı çekiyorsa, demek ki bir yerde yanış yapılıyor. Bu yanlışı kim yapıyorsa, partizanlığı bir kenara bırakarak buna dur demek zorundayız. Bu cennet vatanda hep birlikte yaşamak zorundayız, doğru işler yapan, hakkaniyetli, adaletli işler yapan insanlara da sahip çıkmak zorundayız. Eğer biz de yanlış yapıyorsak bize de lütfen bunu söyleyin" şeklinde konuştu.

"Ortahisar'ın bir kuruşunun çarçur edilmesine izin vermem"

Ortahisar'da yaşayan 332 bin insanın emanetine sahip çıktıklarını, halkın bir kuruşunun dahi çarçur edilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Başkan Kaya, "Allah şahittir, göreve geldiğim ilk gün itibarıyla 'tasarruf' dedim. Trabzon Ortahisar'da yaşayan 332 bin vatandaş bize güvenmiş, şehrin emini olma onurunu, gururunu vermiş. Dolayısıyla Ortahisar'ın her kuruşu, bizim için namustur. Bir kuruşun çarçur olmasına izin vermem. Çalışmayan adamı da sevmem. Personelime de söyledim, hepimizin gayreti, ayrım yapmadan Trabzon'a hizmettir. Bunun yolu nedir? Çalışmaktır. Evine helal ekmek götürmektir. Oturduğu yerde kimsenin maaş almasına gönlüm razı gelmez. Herkes kendisine verilen görevi yapma gayret içinde olacak. Otur aşağıya maaş al, bu para helal değildir arkadaşlar. Herkes emek verecek, alın teri dökecek ve evine helal ekmek götürecek. Bütün personelime de bunu söyledim. Sağ olsunlar onlar da büyük bir hassasiyetle işini güzel yapma gayreti içinde. Hepimizin yapması gereken de budur. Atatürk'ün çok güzel bir sözü var, diyor ki, 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Mesele bu, her birimiz hangi işi yapıyorsak yapalım, bunu en iyi yapma gayreti içinde olacağız. Bu hem insani hem vicdani hem de rahmani en doğru iştir. Allah hepimize doğru işler yapmayı nasip etsin" diye konuştu.

"Görev süremiz boyunca gece gündüz çalışacağız"

Vatandaşın her türlü ihtiyacına koşacaklarını ifade eden Başkan Kaya, "Bizim derdimiz, gayretimiz bunun içindir. Nerede bir sıkıntı varsa, nerede ihtiyaçlı biri varsa, bize haber verin, imkanlarımız ölçüsünde elimizden ne geliyorsa yapacağız. Millet bize 5 sene boyunca yetki verdi, bu yetki süremiz boyunca, gece gündüz çalışacağız. Bizi çalışmaktan hiçbir şey alıkoyamaz, bunu sizler de göreceksiniz. Bugüne kadar köyümüze de Trabzon'umuza da çok hizmet yapan insanlar oldu, hepsinden Allah razı olsun. Biz o yapılanları daha da ileriye götürmeye çalışacağız. Birbirimizi incitmeden, kırmadan, hep birlikte iyiye, güzele hizmet etme gayreti içinde olacağız. Bize yakışan budur. İnşallah bayram tadında güzel günleri hep beraber yaşarız. Hepinize çok teşekkür ediyorum, bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya, Yeşilbük sakinlerinin taleplerini dinledi

Programda vatandaşlar, ulaşım ve su konularında yaşadıkları sıkıntılarla ilgili Başkan Kaya'dan yardım istedi.

Başkan Kaya, ulaşım ve su ile ilgili konuların Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız da iyi niyetli, gayretli bir arkadaşımız. Ondan da ihtiyaç duyduğumuz anda yardım alacağız, alıyoruz da. Bu konuda biraz yol aldık. Bakalım ne çıkacak? Ben de devreye gireceğim" diye konuştu.

Taşımalı eğitim nedeniyle kapatılan köy okulunun yeniden açılmasını istediğini dile getiren Başkan Kaya, köy okulunun açılması durumunda köy nüfusunun da artacağını söyledi.

Başkan Kaya konuşmasının sonunda, "Bize nerede ihtiyaç duyulursa, orada olacağız, yanınızda olacağız" diyerek bayramlaşma programına katılanlarla bayramlaştı. - TRABZON