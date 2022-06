Başkan Mehmet Kuş en başarılı başkanlar sıralamasında

Türkiye geneli "Belediye başkanları başarı oranları" adlı anket sonuçlarına göre Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilk onda yer aldı.

Ankara, İstanbul ve İzmir hariç büyükşehir ilçe belediye başkanlarının başarı oranları sıralamasında Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Partili ilçe belediye başkanları arasında 8'inci sırayı alarak ilk on arasında yer aldı. Çok büyük kırsal alan, gecekondu, plansız yapılaşma ve sit alanı gibi belediyecilik hizmeti sunumunda dezavantajlara sahip olmasına rağmen, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un Türkiye'deki ilk on içerisinde yer alması, siyasi çevrelerce de takdir edildi. 2019 yılında seçilen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, aradan geçen üç yılda ilçeye onlarca park, spor tesisleri, kültür merkezleri, semt pazarları gibi kalıcı eserler kazandırmanın yanında, spordan sağlığa, eğitimden kültür sanata kadar her alandaki sosyal belediyecilik hizmetleri bulunuyor.

Sosyo-ekonomik göstergeleri Türkiye ve il ortalamasının oldukça altında olan Eyyübiye'nin kalkınması için de projeler üreten Kuş, son bir yıl içerisinde ayakkabı fabrikası, yarı olimpik yüzme havuzu, sera kent gibi önemli projelere imza attı. - ŞANLIURFA