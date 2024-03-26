Gölbaşı Belediye Başkanı Personelle İftarda Buluştu

Politika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediyenin kuruluş yıl dönümünde personelle iftarda buluştu. Mübarek Ramazan ayında personele zam müjdesi veren Başkan Şimşek, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki süreçte maaşlara enflasyon farkı artı yüzde 5 zam yapılacak" dedi. Başkan Şimşek, sosyal denge tazminatlarının ise yüzde 120'ye yükseltileceğini söyledi.

Gölbaşı Belediyesinin kuruluşunun 59. yıl dönümü, Başkanı Ramazan Şimşek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen, personelin katıldığı iftar yemeğiyle kutlandı.

'Türkiye yüzyılında yarım asırdan fazla istikbalin yolunda Gölbaşı Belediyesi 59 yaşında' mottosuyla gerçekleştirilen iftar yemeğine AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, eski belediye başkanları Erdal Eren ve Abdulnasır Haşlak, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye çalışanları ve basın mensupları katıldı.

İftar öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Başkan Şimşek, salonda bulunan masaları tek tek dolaşarak personeliyle selamlaştı. Oruçların açılmasının ardından sahneye çıkan Başkan Şimşek, personele ve geçmiş dönem belediye başkanlarına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

"Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımız var"

Gölbaşı'nın Türkiye'de örneği olmaya bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Ramazan Şimşek "Biz Ankara'nın en temiz ilçesi seçildik. Bunu Temizlik İşleri Müdürlüğümüzle birlikte yaptık. Fen İşleri Müdürlüğümüzle Ankara'da ve Türkiye'de ilkleri gerçekleştirdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzle yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin en yeşil ilçesi seçildik. İlçemizin güvenliğini ve eksiklerini Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzle tamamladık. Bunların hepsini beraber yaptık. Ben başkanınız ve Ramazan ağabeyimiz olarak hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımız var" dedi.

"Biz koskocaman bir Gölbaşı ailesiyiz"

Başkan Şimşek, hiçbir yol arkadaşını yarı yolda bırakmadığının altını çizerek sözlerine "Belediye çalışanlarının tüm özlük haklarını veren bir belediye başkanı oldum. Promosyonlarınızı mesailerinizi eksiksiz verdik. Bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Yeri geldi ağladık yeri geldi güldük, çocuklarınızdan ayrı kaldınız ama hep beraber Gölbaşı'nı hak etti yere adım adım getirdik. Biz koskocaman bir Gölbaşı ailesiyiz. İstikrar devam edecek" diyerek devam etti.

"Çalışanlarımı enflasyona ezdirmeyeceğim"

"Haklarınızı çok iyi biliyorum, haklarınızı veriyoruz, verdik, vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Başkan Şimşek, personel maaşlarına ilişkin müjdelerini sıralarken, "1 Nisan'da memurlarımızın sosyal denge tazminatlarını yüzde 120 olarak belirlemek için imzaları atacağız. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyon farkı artı yüzde 5 zam yapacağız" dedi.

Açıklamalarının ardından büyük bir coşku yaşanırken Başkan Şimşek, personel tarafından ayakta alkışlandı.

"Bizim adayımız Ramazan Şimşek'tir, omuz omuza çalışıyoruz"

AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da Gölbaşı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek adayının Ramazan Şimşek olduğunu vurgulayarak, "Ramazan başkana teşekkür diyorum. Gölbaşı'mız Ankara'nın Türkiye'nin en gözde ilçesi oldu. Bunu Ramazan başkanımız tek başına yapmadı, bu ekip işi. Eğer Gölbaşı gözde hale geldiyse bunlar sizler sayesinde oldu. Gölbaşı sadece Gölbaşılıların değil, diğer ilçelerden, illerden gelenlerin olduğu bir cazibe merkezi haline geldi. Bundan sonrada yapılacak projelerle Gölbaşı başka bir yere gelecek. Biz Ak Partili vekilleri olarak, hükümetimizin tüm bakanları ve Cumhurbaşkanımızla birlikte inşallah Ramazan Başkanımızın yanında olacağız, yanında olmaya devam edeceğiz Gölbaşı'nda Cumhur İttifakı olarak biz sadece sadece Ak Parti ve MHP olarak ortak çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu ilçede bir kişinin elini kaldırmıştır, Gölbaşı Belediye Başkanı adayı olarak oda Ramazan Şimşek'tir. Bizim adayımız Ramazan Şimşek'tir, omuz omuza çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Şimşek, programda eski belediye Erdal Eren ve Abdulnasır Haşlak'a hizmetlerinden dolayı plaket verdi. - ANKARA