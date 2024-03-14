Başkan Yarka, Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Başkan Yarka, Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini değerlendirdi

Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'ı ziyareti esnasında vatandaşlara verdiği yatırım sözlerini değerlendirerek, vatandaşları canı gönülden tebrik ettiğini, ramazan ayında miting yapmanın zor olduğunu söyledi. Yarka, Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında Şırnak'ın güzelliklerinden bahsettiğini ve yapılan hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

14.03.2024 18:42  Güncelleme: 19:01
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Başkan Yarka, Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini değerlendirdi

ŞIRNAK - Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, Şırnak- Van yolu, petrol, elektrikli tren ve birçok alanda müjdeleri veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'ı ziyareti esnasında vatandaşlara verdiği yatırım sözlerini değerlendirerek, vatandaşları canı gönülden tebrik ettiğini, ramazan ayında miting yapmanın zor olduğunu söyledi.

Şırnaklıların cumhurbaşkanını ve kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Yarka, "Cumhurbaşkanımızın Çakırsöğüt Tugay Komutanlığından miting alanına kadar 2 kilometre yol güzergahında çok güzel, coşkulu bir karşılama yapıldı. Vatandaşlarımız Türk bayrakları ve karanfiller ile karşıladı. Miting alanına aldığımız verilere göre 25 bin civarında bir katılım oldu. Cumhurbaşkanımız, Şırnak'ta mutlu ayrıldı. Sadece bizi üzen buradan giden 2 polis arkadaşımızın Cizre- İdil yolunda trafik kazası geçirip şehit olmalarıydı. Yakınların başsağlığı diliyorum, Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanının her konuşmasında Şırnak'ın güzelliklerinden bahsettiğine değinen Yarka, "Şırnak'a son zamanlarda o kadar hizmet yapıldı ki, bunların hepsini tek tek sayamadı. Ama Şırnak uçacak dedi. Bu bizim için her şey demektir. Şırnak'ın uçması tamamen yatırıma yönelik bir uçmadır. İş istihdamını daha güçlendirecek, istihdama yönelik alanlar açılacak. Şırnak-Van yolundan turun, Petrole kadar, Nusaybin- Cizre- Silopi hattı boyunca yapılacak olan elektrikli tren hattı da bizim için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımıza ben bir talep kataloğu bıraktım. Seçimden sonra bu talepleri hayata geçirmek için bakanlıklar ile görüşmelerimiz olacak. Şırnaklı hemşerilerimiz müsterih olsun. AK Parti iktidarında özellikle 2019 seçimlerinde başarımız ile beraber Şırnak ve ilçelerinde bu tür faaliyetler daha da devam edecektir. Cumhurbaşkanımızda sonuç olarak Şırnak'tan çok memnun ayrıldı" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Yarka, AK Parti, Şırnak, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yarka, Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

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