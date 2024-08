Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Demirci\'de İlçe Ziyaretlerine Devam Etti

Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, haftalık ilçe ziyaretlerini Demirci ile sürdürdü. Mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başkan Ferdi Zeyrek, devletin emanet ettiği paranın halka hizmete gideceğini vurguladı.

Haftalık ilçe ziyaretleriyle Manisalıların sorunlarını yerinde gören ve taleplerini yerinde dinleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Demirci'ye ziyarette bulundu. Başkan Ferdi Zeyrek, ilçede Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ile birlikte mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. 31 Mart'ta Demircililerin tarihi bir oy kazandırdığını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, "Göreve gelmemizin ardından Manisa'nın en uzak ilçeleri Demirci ve Selendi'ye pozitif ayrımcılık yaptık. 5 yıl boyunca da buna devam edeceğiz. Seçim boyunca buraya geldiğimde şunu gördüm. Demirci'nin altyapı sorunu artık çekilmez hale gelmişti. Üstyapısında o topraklı yolda siz her gün yürüyorsunuz, gerçekten yaşanması zor alandı. Geçtiğimiz 4,5 ay boyunca hemen altyapıyı bitirmek için bütün ekibi yönlendirdik. Belirli bir program içerisine aldık ve bir an önce hızlandıralım istedik" dedi.

"Manisalılara tüm şeffaflığı ile her şeyi anlatacağım"

Görev süresi boyunca Manisalılara tüm şeffaflığıyla her şeyi anlatacağını vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, "5 yıl boyunca biz bu hizmeti sizlerle birlikte vereceğiz. Her şeyden sizin haberiniz olacak. Araçlarımız eski, altyapımız eski, imkanlarımız kısıtlı ama bu imkanlar doğrultusunda yapabileceğimiz en iyi hizmeti yapacağız. Bizim bir tane hedefimiz var. Demirci'ye ve Manisa'ya hak ettiği hizmeti verebilmek. Devletimin bana emanet ettiği paranın her kuruşuna sahip çıkarak bunu yapabilirim. Mesai arkadaşlarıma her zaman attığınız imzada, harcadığınız her bir kuruşta Demirci'nin, Soma'nın köyünde yalın ayak dolaşan çocuğun hakkı var. Bu hakkı ve vebali sakın unutmayın. Harcadığınız her parayı buna dikkat ederek harcayın derim. Harcadığımız her parayı da herkese şeffaf bir şekilde anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Devletimizin 610 milyon lirasını korumakla işe başladık"

Başkan Ferdi Zeyrek, 1 Nisan sabahı bir telefon aldığını ve belediyenin kasasında olan 610 milyon liranın harcanmak istendiğini kaydetti. Başkan Zeyrek, "Bizden önceki başkan içeriye faturalar sokmuş. Bu parayı ödemek istiyor. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum. Ayın 3'ünde mazbatayı aldık. 610 milyon neymiş baktık. İçerisinde çerez faturası var 1 milyon lira. Bayrak faturası var 1 milyon 367 bin lira. Bunların hepsi köylerimizde yalın ayak dolaşan çocukların hakkıdır. Göreve gelir gelmez devletimizin 610 milyon lirasını korumakla işe başladık. 5 yıl boyunca da bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

"Önceliğim 147 mahalleye içme suyu götürmek"

Altyapıyı konusuna da değinen Başkan Ferdi Zeyrek, "Altyapıyı kanalizasyon sistemleri, yağmur suyu hatları ve içme suyu hattı olarak ayırmak lazım. Manisa'mda 147 tane mahallede içme suyu yok. İçme suyu hattı götürülmemiş. Tankerle su içiyorlar. Benim önceliğim bu 147 mahalleye içme suyu götürmek. Demirci'nin mahalleleri de var bunun içerisinde. Ondan sonra kanalizasyona başlayacağız, üst yapıya geçeceğiz" şeklinde konuştu.

"Mahallelerimize ücretsiz internet hizmet veriyoruz"

Manisa'da 400 mahallede internetin çekmediğini dile getiren Başkan Ferdi Zeyrek, " Akhisar'da mahallelerin merkezlerine internet vericileri kuruyoruz. Ücretsiz bir şekilde internet hizmeti veriyoruz. O mahallelerdeki sosyal yaşantıyı arttıralım, mahallelerimiz göç almaktan vazgeçsin istiyoruz. O mahallelerde oturan çocuklarımız var. Dershaneye gitme imkanları yok. O çocuklarımıza ücretsiz bir şekilde online dershane hizmeti götürüyoruz. Bu online dershane hizmeti ile okulda ve dershanede alacakları bilgileri Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak onlara sunacağız. Bunun için de internet lazım. O interneti götürmemdeki en büyük sebep oradaki yavrularımızın eğitime destek verebilmek için" dedi.

"Su yarınlara bırakacağımız en önemli değerdir"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, yer altı kaynaklarının kullanımı konusuna da değindi. Başkan Zeyrek, "250 metreden gelen sular 400 metrelere kadar çıktı. Su artık ağır metallerle geliyor. Bu suyu içilebilir hale getirebilmek için arıtmaya çok ciddi paralar harcıyoruz. Seçimde ilk 2 ton su 1 lira, sonraki kademelerde yüzde 30 indirim diye söz vermiştim. Çok şükür sözümüzü tuttuk, vatandaşlarımız da çok memnun. Ama içme suyu ile bahçede domates, biber sulanıyor. İçme suyu ile zeytinlik sulanıyor. İçme suyunu bahçe sulamada kullanırsak yarınlara yapacağımız en büyük ihanettir. Biz ilk 2 ton 1 lira derken insani su kullanım hakkı dedik. Sizden tek isteğim bulunduğunuz mahallede bu şekilde vahşi sulama yapan varsa uyarın. Uyarıları kale almıyorsa bize bildirin, biz kendimiz gidip anlatalım. Bu dönem için domates biber çıktı sorun yok. Ama onun çocuğuna, torununa yarın bırakacak ne domates biber kalacak ne de içme suyu kalacak. Amasya Belediye Başkanı, Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı diyor. Manisa'da böyle mi olsun? Yeraltı su kaynaklarımız sınırlı. Su yarınlara bırakacağımız en önemli değerdir. Vahşi sulamada kullanan kim varsa lütfen onları uyarın" ifadelerini kullandı.

250 kilometre köy ve ova yolu yapıldı

Geride kalan 4,5 ayda Manisa genelinde 250 kilometre köy ve ova yolunun yapıldığını söyleyen Başkan Zeyrek, "Bağına, bahçesine gitmek isteyen insanların önünü açmak istedik. Sıcak asfalt uygulamalarına Aralık ayından itibaren başlayacağız. Demirci'de de asfalt tesisimiz bitti. Yetişirse 10 Eylül'de, yetişmezse ekim meclisinde bitüm desteği verelim, asfalt üretelim ve el birliği ile bir an önce asfaltı atalım" dedi.

"Futbolcu almak yerine Demirci'ye sıcak asfalt yapacağız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu verdiğimiz bitüm veya parke taşı benim cebimden çıkan bir para değil. Hepimizin vergileriyle devletimizin hem bana hem Erkan Başkan'a hizmet edilsin diye gönderdiği para. Ben bunun bilincindeyim. Verdiğimiz bitümde tüm Türkiye'de yaşayan kişilerin vebali var. Bu, ileride bizim karşımıza çıkar. Kimi övülerek anılır, kimi de maalesef bu parayı yanlış yerlere aktarmasıyla anılır. Manisa Futbol Kulübü'ne bizden önceki başkanın aktardığı para milyarlarca lira. O parayla bir tane daha Demirci yapılır. Size buradan söz veriyorum. Bir tane futbolcu almak yerine Demirci'ye sıcak asfalt yapacağız. Bir tane basketbolcu almak yerine 147 tane mahalleye içme suyu götüreceğiz. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Devletimizin bana emanet ettiği para halka hizmete gidecek."

"Sorunları beraber çözeceğiz"

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'da Büyükşehir Belediyesi ve Demirci Belediyesi'nin sorunları beraber çözeceğini belirtti. Kara, "Asla kavga eden bir anlayışta olmayacağız. Ferdi Başkanımıza da Demirci'ye yapacağı yardımlar için şimdiden teşekkür ediyorum. Demirci'nin pozitif ayrımcılık alacağına da canı gönülden inanıyorum" dedi.

Muhtarlar taleplerini anlattı

Muhtarlar Dernek Başkanı Fatma Gümüş söz aldı. Dernek Başkanı Gümüş, "Hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğimize inancımız tamdır. Destek ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz" dedi. Konuşmaların ardından mahalle muhtarlarının talepleri, sorunları ve çözüm önerileri dinlendi. - MANİSA