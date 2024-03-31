Başkent'te Mansur Yavaş destekçilerinin kutlaması erken başladı
ANKARA - Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim yasağının kalkmasının ardından ortaya çıkan sonucu gören Mansur Yavaş destekçileri kutlamalara erken başladı.
Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak olan yeni yerel yönetimleri belirlemek için bugün sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen saatlere göre oy kullanma işlemi 32 ilde 07.00'de, 49 ilde ise 08.00'da başladı. Saat 17.00'da tüm Türkiye'de oy kullanma sürecinin tamamlanmasının ardından ise YSK başkanı Ahmet Yener, saat 19.20'de seçim yasağının kaldırıldığını duyurdu. Şu ana kadar Ankara genelinde ise sandıkların yüzde 22'si açıldı.
Açılan sandıklarda ise mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, yüzde 57,75 oranla birinci sıraya yerleşti. Yavaş'ın en yakın rakibi ise yüzde 34,63 ile Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise tüm başkentlileri saat 22.00'de ABB merkez binası bahçesine davet etti.
Ortaya çıkan sonuçların ardından Yavaş'ın çağrısına kayıtsız kalmayan destekçileri ABB binası önünde toplanmaya başladı. Belediye binasının önünde toplanan kalabalık ise halay çekerek ve şarkı söyleyerek kutlamalarına erken başladı.
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Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin adayı Ahmet Akın, henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olan Akın, vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip ettikten sonra Ankara'ya doğru hareket etmek üzere yola çıktı. Seçim sonuçlarını ve değerlendirmesini Ankara AK Parti İl Merkezinde yapması planlanıyor.
Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'nin adayı Ahmet Akın büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir halkı, seçimin ardından büyük bir coşkuyla sokaklara çıktı ve Ahmet Akın'ı kutladı.
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Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu. Partililer seçim zaferini coşkuyla kutladı.
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
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