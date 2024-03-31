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Başkent'te Mansur Yavaş destekçilerinin kutlaması erken başladı - Son Dakika
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Politika

Başkent'te Mansur Yavaş destekçilerinin kutlaması erken başladı

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Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim yasağının kalkmasının ardından ortaya çıkan sonucu gören Mansur Yavaş destekçileri kutlamalara erken başladı.

31.03.2024 22:08  Güncelleme: 22:19
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Başkent'te Mansur Yavaş destekçilerinin kutlaması erken başladı

ANKARA - Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim yasağının kalkmasının ardından ortaya çıkan sonucu gören Mansur Yavaş destekçileri kutlamalara erken başladı.

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak olan yeni yerel yönetimleri belirlemek için bugün sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen saatlere göre oy kullanma işlemi 32 ilde 07.00'de, 49 ilde ise 08.00'da başladı. Saat 17.00'da tüm Türkiye'de oy kullanma sürecinin tamamlanmasının ardından ise YSK başkanı Ahmet Yener, saat 19.20'de seçim yasağının kaldırıldığını duyurdu. Şu ana kadar Ankara genelinde ise sandıkların yüzde 22'si açıldı.

Açılan sandıklarda ise mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, yüzde 57,75 oranla birinci sıraya yerleşti. Yavaş'ın en yakın rakibi ise yüzde 34,63 ile Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise tüm başkentlileri saat 22.00'de ABB merkez binası bahçesine davet etti.

Ortaya çıkan sonuçların ardından Yavaş'ın çağrısına kayıtsız kalmayan destekçileri ABB binası önünde toplanmaya başladı. Belediye binasının önünde toplanan kalabalık ise halay çekerek ve şarkı söyleyerek kutlamalarına erken başladı.

Başkent\'te Mansur Yavaş destekçilerinin kutlaması erken başladı
Kaynak: İHA

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