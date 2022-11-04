Anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili HDP'yi ziyaret eden AK Parti'de parti içi kriz çıktı: Artık bir karar verilmeli - Son Dakika
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Anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili HDP'yi ziyaret eden AK Parti'de parti içi kriz çıktı: Artık bir karar verilmeli

04.11.2022 22:56

Anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında HDP'yi de ziyaret eden AK Parti'de parti içi kriz çıktı. AK Parti'nin, HDP'yi PKK'nın siyasi partisi olarak suçladığını hatırlatan eski milletvekili Mehmet Metiner, "Artık bir karar vermeli. HDP'yi kendisiyle oturulup konuşulacak bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP'ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli" derken MKYK Üyesi Şamil Tayyar ise, "AK Parti, HDP'ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği temasları kapsamında muhalefet partilerinin kapısını çaldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Başkanlığındaki heyet önce CHP ardından HDP'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından CHP yaptığı açıklamada AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili yapacakları çalışmada yer almayacaklarını belirtti. HDP ziyareti AK Parti içinden tepkilerin yükselmesine neden oldu. İktidarın, HDP için mecliste bulunmaması gereken bir parti olduğunu söylediğini belirten AK Partililer politikanın netleşmesinde karar verilmesi gerektiğini vurguladı.

"AK PARTİ İÇİN SIKINTILI"

Eski AK Parti Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, HDP ziyaretinin parti için sıkıntı oluşturacağını savundu. HDP'ye yönelik söylenecek her olumsuz sözün bu görüşmenin ardından geri döneceğini kaydeden Metiner, "HDP'yi hem TBMM çatısı altında olmaması gereken terör örgütünün siyasi partisi olarak suçlamak, hem de anayasa değişikliği için muhatap alıp görüşmek, AK Parti açısından sıkıntılı bir yeni durum. Bundan sonra HDP'ye dair söylenecek her söz, bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek" dedi.

HDP ziyareti AK Parti içinde kriz çıkardı: Artık bir karar verilmeli

"HDP'YE DAİR DİLİNİ DEĞİŞTİRMELİ"

AK Parti'nin HDP'ye yönelik dilinde karar vermesi gerektiğinin altını çizen Metiner, "AK Parti karar vermeli: HDP'yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP'ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli. Sadece HDP'ye dair değil, HDP ile siyaseten ilişkilenen diğer partilere ilişkin dilini ve yaklaşımını da…" ifadelerini kullandı.

HDP ziyareti AK Parti içinde kriz çıkardı: Artık bir karar verilmeli

"MUHAKEMEYİ YAPMALIYIZ"

HDP ile görüşmeye bir tepki de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Metiner'in paylaşımını alıntılayan Tayyar, "Kesinlikle. AK Parti, HDP'ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK'nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı HDP ayrıysa aynileştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız" dedi.

HDP ziyareti AK Parti içinde kriz çıkardı: Artık bir karar verilmeli
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Mehmet Metiner, Şamil Tayyar, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili HDP'yi ziyaret eden AK Parti'de parti içi kriz çıktı: Artık bir karar verilmeli - Son Dakika


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