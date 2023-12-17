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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Baskilliler Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Baskilliler Derneği'ni ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Baskilliler Derneği'ni ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Malatya'nın ayağa kalkması için birlik ve beraberlik gerektiğini vurguladı. Güder, deprem sonrası yapılaşma sürecini hızlandırmak ve sağlam binalar inşa etmek gerektiğini belirtti. Ayrıca, Büyükşehir ve iki metropol ilçe adaylarının belirlenmesiyle sürecin daha seri ilerleyeceğini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Baskilliler Derneği\'ni ziyaret etti
17.12.2023 - 15:06,
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Malatya Baskilliler Derneği'ni ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, burada yaptığı konuşmada, "Malatya'yı Malatyalılar ayağa kaldıracak. İnşallah önümüzdeki günlerde hem Büyükşehir'in hem iki metropol ilçe adaylarının belli olmasıyla süreç daha seri bir şekilde gidecektir" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla her fırsatta bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Baskilliler Derneği'nde dernek başkanı Yunus Görgün ve dernek üyeleriyle istişarelerde bulundu.

Battalgazi Belediyesi olarak toplumun her kesimine ihtiyaçları nispetinde hizmet ettiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Geçmiş olduğumuz 5 yıllık süre içerisinde hizmetleri büyük oranda gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Büyük bir felaketi geride bıraktık. Bu süreç içerisinde bizim birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Özellikle sivil toplum örgütleri bizler için çok önemli unsurlardır. Buralardaki arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluklar düşüyor. Nasıl ki 6 Şubat'ta o depremi yaşadığımızda evlerimizi birbirimize açmışsak bundan sonra da bu birlik ve beraberlikle Battalgazi'mizin ayağa kalkması için hep beraber mücadele edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak biz göreve geldiğimizde Battalgazi'nin deprem bölgesi olduğu ve özellikle kentsel dönüşümün Malatya'da devam etmesi gerektiği düşüncesi bizde hep vardı. Elazığ depremi bunun kapsamını biraz daha genişletti. Birçok zorluğa rağmen o gün almış olduğumuz tedbirle bugün 700 konutu vatandaşımıza teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu yapılaşma sürecini hızlandırmamız lazım. Hızlandırırken de sağlam temellere, sağlam ve sağlıklı binalar inşa etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Kalıcı tedaviyi bizim bulmamız lazım"

Deprem sonrasında ilk günden beri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini ifade eden Başkan Güder, "Malatya'yı Malatyalılar ayağa kaldıracak. Başka ilden gelenler size pansuman tedavisi uygularlar. Ama kalıcı tedaviyi bizim kendimiz bulmamız lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde hem Büyükşehir'in hem iki metropol ilçe adaylarının belli olmasıyla süreç daha seri bir şekilde gidecektir. Biz sürekli Ankara'da, bakanlıklarla, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'yle, TOKİ'yle irtibat halindeyiz. İrtibatlar neticesinde bakanımız da Battalgazi bölgesinde başlangıç itibarıyla 15 bin konutun inşasına hemen başlayabileceklerini söylediler. Belediye olarak alanları belirledik. Hem belediye hem devlet hem vatandaş işbirliğiyle ayağa kaldıracağız. Battalgazi'ye çok güzel hizmetler yaptığımızı düşünüyorum. Yapmaya da devam edeceğiz. İki tane sanayi bölgesini Battalgazi'ye kazandırdık. İlk Evim ve İlk İşyerim projelerini Battalgazi'ye getirdik. Turizm noktasında Battalgazi'de yapılabilecek çalışmaların hepsini yaptık, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Başarılarının süreceğine inanıyoruz"

Baskilliler Derneği Başkanı Yunus Görgün, ise "Derneğimizde Battalgazi Belediye Başkanı'mız Osman Güder'i misafir etmekten gurur duyuyoruz. Bu şehrin depremden sonraki yapılaşmasında, imar konusunda, Battalgazi'nin ihtiyacı olan her şeye parmak basacağını, her sıkıntıyı bildiği için müdahale edeceğini bilmek ve bazı işlere çözüm getireceği projeleri de bizi çok memnun etti. Biz bu başarılarının süreceğine ve bu başarılardan Battalgazi'deki herkesin faydalanacağına inanıyoruz. Allah kendisine kolaylık versin" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Baskilliler Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika


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