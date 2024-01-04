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Battalgazi Belediye Başkanı Şehitleri Anma ve Kuran-ı Kerim Tilaveti Gecesi'ne katıldı - Son Dakika
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Battalgazi Belediye Başkanı Şehitleri Anma ve Kuran-ı Kerim Tilaveti Gecesi'ne katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Malatya Şubesi'nin düzenlediği Şehitleri Anma ve Kuran-ı Kerim Tilaveti Gecesi'ne katıldı. Programda konuşan Güder, şehitlerin önemine vurgu yaparak, ülkenin güvenliği için canlarını feda eden kahramanlara minnet duyulması gerektiğini belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Şehitleri Anma ve Kuran-ı Kerim Tilaveti Gecesi\'ne katıldı
04.01.2024 - 12:10,
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Malatya Şubesi'nin düzenlediği Şehitleri Anma ve Kuran-ı Kerim Tilaveti Gecesi'ne katıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Malatya Şubesi'nin düzenlediği Şehitleri Anma ve Kuran-ı Kerim Tilaveti Gecesi'ne katıldı.

2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Umut Yalçın, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Malatya Şube Başkanı Ozan Sağlam'ın ve şehit yakınlarının katıldığı programda Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Dünyada şeytanlar var. Bir de Allah'ın dostları var; şehitler var. Bu imtihan sadece bugüne kadar şehit olmuş insanlar için değil hepimizin imtihanı. Şehitler Allah katında dirilerdir. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta olduğu gibi geçmişten beri bu toprak üzerinde birçok insanın gözü var. İşte siz bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız, bu topraklar üzerinde hayatınızı idame ettirmek istiyorsanız diyetini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Allah güvenlik güçlerimize zeval vermesin, onların ayaklarını sabit kılsın; güç, kuvvet versin. Onlar şu anda Irak'ın içlerine girmeselerdi, onlar şu an Suriye'nin içlerine, onların inlerine girip oradaki teröristleri imha etmeselerdi biz bugün buralarda çok rahat bir şekilde oturamazdık. Türkiye'nin diğer ülkelerden ne farkı var. Bizi de karıştırmak istiyorlar. Irak karıştırılıyorsa, Suriye karıştırılıyorsa, Filistin karıştırılıyorsa, birçok ülke karıştırılıyorsa fakat ülkemiz karıştırılamıyorsa şehitlerimiz sayesinde. Bayrak uğruna, toprak uğruna can verip devleşen birileri var. Onların sayesinde, kahramanlarımız sayesinde ülkemiz ilelebet payidar kalacaktır. Şehitler sadece ailelerinin değil hepimizin gururu. Onları rahmetle, minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ise, "Kıymetli başkanımızın söylediği gibi bazen soruyorlar neden Irak'ın kuzeyindeyiz, neden Suriye'nin içinde bölge oluşturuyoruz diye, milletimiz Hakkari'de, Şırnak'ta rahat rahat gezsin, kimsenin ayağına taş değmesin diye oralardayız. Bu güzel etkinliği düzenleyen belediyemize, vakfımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Osman Güder, Malatya, Türkiye, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Şehitleri Anma ve Kuran-ı Kerim Tilaveti Gecesi'ne katıldı - Son Dakika


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