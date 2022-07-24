BBP Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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BBP Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı

24.07.2022 11:24
BBP Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, parti genel merkezinde Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında dün yapılan toplantıda, Türkiye ve dünya gündemindeki konuların ele alındığı belirtildi.

Toplantının sonuç bildirgesine yer verilen açıklamada, toplantıda saha çalışmaları ve teşkilatlarla ilgili genel bilgilendirmenin de yapıldığı, 2023 seçimleriyle ilgili yapılacak hazırlıkların ve mevcut çalışmaların gözden geçirildiği ifade edildi.

Toplantıda, Genel Başkan Destici ve beraberindeki heyetin Balkan coğrafyasını kapsayacak seyahat programının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzey Irak'ın Zaho bölgesinde, PKK tarafından gerçekleştirildiği Irak Parlamento Üyesi Hamis Hançer tarafından da teyit edilen, sivillere yapılan hain saldırı ve akabinde ülkemiz aleyhine başlatılan kampanya değerlendirildi. Kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından, terör hedeflerine karşı yapılan ve yapılacak olan harekatların, yerel ve uluslararası kamuoyu oluşturularak engellenmeye çalışıldığı, bu türden komplo ve tuzakların devletimizin kararlılığında hiçbir tereddüde sebep olmaması gerektiği, hainlerin sıkıştıkça bu ve benzeri senaryoları gündeme taşımaya çalışacakları vurgulandı."

Türk ordusunun, tarihinde sivilleri hiçbir zaman hedef almadığının vurgulandığı açıklamada, "Zaho'da başlayan ve bir merkezden yönetildiği aşikar olan, birçok bölgede yaşanan protestolarda, şanlı ay yıldızlı bayrağımıza saldırılar olmuş ve ülkemiz aleyhine gösteriler yapılmıştır. Her başı sıkışanın sığındığı, gölgesinde güveni ve sükunu bulduğu şanlı bayrağımıza yapılan saldırıları ve arkasındaki şer güçleri şiddetle kınıyoruz. Yurt dışında başlayan gösterilerle eş zamanlı olarak, gerek sosyal medyadan gerekse diğer yollardan, Türk milletine ve Türk devletine ihanetlerini kusanlara karşı da yüce Türk adaletini göreve davet ediyoruz." denildi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin hazır bulunduğu ve tahıl krizinin sona erdirildiği zirvenin, Türk diplomasisi açısından çok büyük bir başarı olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu neticenin alınmasında başından sonuna kadar süreci yöneten Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarımıza ve bütün diplomasi heyetimize, partimiz adına teşekkür ediyoruz. Gerçekleşen zirve, Ukrayna-Rusya savaşında, Türk devletinin izlemiş olduğu siyasetin doğruluğunun da teyidi olmuştur." ifadelerine yer verildi.

KYK kredi borçlarına ilişkin düzenlemeden duyulan memnuniyetin ifade edildiği açıklamada, "Bundan sonra da başta EYT mağdurlarının meseleleri olmak üzere, milletimizi etkileyen her türlü mağduriyetin çözümü noktasında takipçi olacağımızı vurguluyoruz." denildi.

Açıklamada, toplantıda ekonomideki gelişmelerin değerlendirildiği belirtilerek, "Özellikle büyük şehirlerde, yaşanan ağır enflasyonun da üzerinde, emlak fiyatlarında ve konut kiralarındaki fahiş artışların ciddi sosyal problemlere sebep olabileceğine dikkat çekildi. 2023 yılının temmuz ayına kadar konutlardaki kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlandırılmış olması bir rahatlama getirmişse de kalıcı çözüm olmayacaktır. Pek çok alanda görülen anormal fiyat artışlarını piyasa dinamikleri içinde önleyecek acil tedbirler alınması gerektiği vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Türkiye, Zaho, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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