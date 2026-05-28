BBP'den Bayram Mesajı: Siyasetin Görevi Daha Çok Eve Bayram Götürmek

BBP Genel Merkezi'ni Kurban Bayramı dolayısıyla sırasıyla İYİ Parti, Saadet Partisi, DSP, CHP, AK Parti, CHP TBMM Grubu'nu temsil eden heyet, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleri ziyaret etti.

BBP'nin karşılama heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Ayan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Dilek Keskin, MKYK Üyesi Halil Yıldırım, Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Ferhat Çiçekci yer aldı.

Bayramlaşma programı kapsamında, BBP Genel Merkezi'ne ilk ziyareti, Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz başkanlığındaki, Genel İdare Kurulu Üyesi Fatma Gülümser Birol, Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Berkay Dikici'den oluşan İYİ Parti heyeti yaptı.

Ayan, İYİ Parti heyetinin nezdinde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ve partililerin bayramlarını kutladı. Bayramların tansiyonların düşürülmesi için önemli bir imkan olduğunu ifade eden Ayan, Türkiye'nin tarihi birikiminin buna uygun bir zemini sunduğunu söyledi.

İYİ Partili Yılmaz ise Türkiye'nin temel birikimlerini muhafaza etmesinin çok önemli olduğunu belirterek, bu olgunun Türkiye'yi bölgede ayakta tutacak en büyük güçlerin başında geldiğini vurguladı.

"Dünya zor günlerden geçiyor"

BBP Genel Merkezi'ni, Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki AK Parti heyeti de ziyaret etti.

AK Parti'li Kurt, tüm partililerin bayramını tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya zor günlerden geçiyor. İnşallah Türkiye bu zorlukları en iyi şekilde atlatır. Malum çevremizde ABD-İsrail ile İran Savaşı var, Rusya-Ukrayna Savaşı var. Hemen altımızda Suriye ve Libya henüz daha toparlanamadı. Filistin'de Gazze'de ciddi bir savaş suçu, soykırım var. Bunların arasında Türkiye olarak yine buruk bir bayram yaşıyoruz. Ümit ediyoruz ki bayramlarımızı en güzel şekilde yaşayacak huzurlu bir ortam tüm dünyada tesis olur."

BBP'yi iki farklı CHP heyeti ziyaret etti

Partiler arası bayramlaşma programı kapsamında BBP'yi iki farklı CHP heyeti ziyaret etti. Genel Merkezi temsil eden CHP heyetinde Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer aldı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ayan, bu ziyarette, bayramların siyasi partiler arasında diyaloğun gelişmesi açısından anlamlı günler olduğuna dikkati çekerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nezdinde tüm partililerin bayramını kutladı.

Bayramın manevi iklimini yaşayamayan ailelerin de olduğuna dikkati çeken Ayan, "Şehit çocuklarımız var. Şehit anne babalarımız var. Yakın zamanda deprem felaketiyle parçalanan yuvalar var." ifadelerini kullandı.

Ayan, temennilerinin ilerleyen yıllarda daha çok haneye bayramın gelmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Siyaset kurumunun en önemli vazifelerinden biri daha çok eve bayramın tam anlamıyla gelmesini sağlamaktır. Vatandaşın problemlerini ne kadar çözersek daha çok eve bayram gelir." dedi.

CHP'nin son dönemde yaşadığı hadiseleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerine dikkati çeken Ayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hadiselerin iki yönü var. Bir yönüyle iç mesele. Bir siyasi partinin kendi problemleri iç işleri. Tabii burada başka bir siyasi partinin iç işlerine yorum yapmak çok etik ve ahlaki olmayacağı için biraz daha dikkatli davranmaya çalışıyorum. İnşallah bu problemleri Cumhuriyet Halk Partisi hızlı bir şekilde aşar ve normal gündemine döner. Temennimiz bu yönde."

CHP Kütahya Milletvekili Kasap ise her eve ve her partiye bayram gelmesi temennisinde bulunarak, "Yargı kararını tanımak, hukuka saygısı olan, adalete inancı olan herkesin temel misyonu olması gerekiyor." dedi.

Bayramlaşma programının öğleden sonraki bölümünde ise İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP TBMM Grubu'nu temsilen BBP'yi ziyaret etti.

BBP'li Ayan, ziyaretleri için heyete teşekkürlerini ileterek, "İnşallah daha ileriki yıllarda daha güzel gündemlerle daha hoş ortamlarda bayramlaşırız." temennisinde bulundu.

CHP'li Karabat ise siyasetçilerin temel görevinin ülkede insanların refahını ve mutluluk duygusunu artırmak olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik duygusunun bayramlarda bir kez daha güçlendiğine dikkati çeken Karabat, "Türkiye çok büyük bir ülke. Türk milleti de çok büyük bir millet. Çok ciddi zenginlikleri var. Daha zengin ve daha büyük olmayı hak eden bir millet." dedi.

Karabat, "Siyasetçiye ve siyasete güvenin azaldığını" iddia ederek, şöyle konuştu:

"Yeniden inşa etmek onarmak zorunda olduğumuz konular var. Bizim CHP olarak yaşadığımız sorun, 'CHP' olarak ya da 'Özgür Özel sorunu' olarak gözükebilir. Ama temel mesele şu: Türkiye'de siyasi partilerin, çok parti rejiminin büyük bir hazine olduğunu görmemiz ve hep beraber koruma altına almamız gerekiyor. Eğer buradan bir dönüş olursa. Gücü elinde bulunduranın aynı zamanda hukuka egemen olduğu bir iklim oluşursa hepimiz için tahmin edemeyeceğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz."

Öte yandan, partiler arası bayramlaşma programı kapsamında BBP'yi DSP, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi heyetleri de ziyaret etti.