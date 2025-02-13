BBP'den Zeydan'a Hapis Cezası Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BBP'den Zeydan'a Hapis Cezası Tepkisi

BBP\'den Zeydan\'a Hapis Cezası Tepkisi

BBP Genel Başkan Yardımcısı Güney, Zeydan'ın hapis cezasının ardından belediye başkanlığından alınmasını istedi.

13.02.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptılmasına ilişkin, "Bu şahıs acilen bir kamu görevi olan belediye başkanlığından alınmalıdır. Konuyu 'demokrasi' kelimesiyle izah etmeye çalışacaklara bir cümleyle cevap vermek istiyorum; demokrasi cinayet işleme hakkı değildir." dedi.

Güney, Amasya'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır'da yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı.

Zeydan'ın "terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırıldığını belirten Güney, Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya yönelik askeri operasyonların durdurulması maksadıyla sivillere kapalı olan yüksek güvenlikli bölgeye girmeye çalıştığı için ceza aldığını anlattı.

Abdullah Zeydan'ın terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçundan cezalandırıldığını dile getiren Güney, şunları kaydetti:

"Bu şahıs acilen bir kamu görevi olan belediye başkanlığından alınmalıdır. Konuyu 'demokrasi' kelimesiyle izah etmeye çalışacaklara bir cümleyle cevap vermek istiyorum; demokrasi cinayet işleme hakkı değildir. Kimse tarihin en alçak suç örgütünün günahlarını demokrasi paravanının arkasına saklamaya çalışmasın. Hiçbir örtü, PKK'nın günahlarını gizlemeye yetmez. Bütün bunların müsebbibi, legal görünümlü illegal yapı olan PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ve türevleri, bir kez daha açılmamak üzere kapatılmalıdır. Terörle mücadelenin en önemli ayaklarından biri budur. Bir kez daha kararlı şekilde vurguluyoruz ki terörle müzakere olmaz, mücadele olur ve terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilerek terör yok edilir."

Toplantıya BBP Amasya İl Başkanı Kani Karakollukçuoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Abdullah Zeydan, Yerel Yönetim, Politika, Güvenlik, amasya, Hukuk, Dünya, Terör, Van, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP'den Zeydan'a Hapis Cezası Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:34 TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler İlk yorum Özel’den geldi TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var
12:48 Türkiye’yi boydan boya bölen yarık Türk profesör de doğruladı Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:23 Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic’i Zenit’e kiraladı Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı
21:08 14 ilimizde eğitime kar arası 14 ilimizde eğitime kar arası
21:05 Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü
21:03 Trump, Rusya’nın serbest bıraktığı öğretmeni Beyaz Saray’da karşıladı Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı öğretmeni Beyaz Saray'da karşıladı
21:00 Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray’ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor
20:53 Sisi’den Trump’a rest Gazze’ye çökme planına karşı tek bir şart koştu Sisi'den Trump'a rest! Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu
20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 15:20:23. #1.13#
SON DAKİKA: BBP'den Zeydan'a Hapis Cezası Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.