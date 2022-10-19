Son dakika haber: Destici: "(Bartın'da maden ocağındaki patlama) Hadise tüm yönleriyle aydınlatılmalı" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Destici: "(Bartın'da maden ocağındaki patlama) Hadise tüm yönleriyle aydınlatılmalı"

19.10.2022 15:52

Son dakika politika haberine göre BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransız Lafarge firmasının, DEAŞ'a yardım suçunu kabul etmesine ilişkin, "Kolay ve hak edilmemiş zenginlikleri ele geçirmek için, yüz binlerce, milyonlarca, çoğu Müslüman mazlumların, canları, kanları, varlıkları, istikballeri, bu akıl almaz hırsızlık ve...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransız Lafarge firmasının, DEAŞ'a yardım suçunu kabul etmesine ilişkin, "Kolay ve hak edilmemiş zenginlikleri ele geçirmek için, yüz binlerce, milyonlarca, çoğu Müslüman mazlumların, canları, kanları, varlıkları, istikballeri, bu akıl almaz hırsızlık ve aç gözlülük pahasına yok ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, partisinin genel merkezinde haftalık basın toplantısı düzenledi.

Muhtarlık görevinin, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini belirten Destici, Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, "Köy ve mahalle muhtarlarımız, görev yaptıkları bölgelerdeki vatandaşlarımızla devlet kurumlarımız arasında, önemli bir köprü işlevi görüyorlar." dedi.

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn Federal Mahkemesi'nde görülen davada, Fransız çimento firması Lafarge'ın, Suriye'de bir fabrikasını çalışır halde tutmak için terör örgütü DEAŞ'a ödeme yaptığını kabul ettiğini hatırlatan Destici, firmanın 777,8 milyon dolar para cezası ödeyeceğini, ancak dava kapsamında henüz hiç kimsenin suçlanmadığını kaydetti.

Batılı ülkelerin istihbarat örgütlerinin ve silahlı kuvvetlerinin, terör örgütlerine desteğinin bilindiğini ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman ise bu örnekte olduğu gibi, genellikle ülkeler arası ihtilaflar vesilesiyle, insanlığa karşı işlenen bu tip suçların bir kısmı, bir politika malzemesi olarak ortalığa saçılıyor. Aynı ülkeler, uzun yıllardır terörün doğrudan hedefi olan Türkiye'ye, tüm dünyayla ve tarihle alay edercesine, her fırsatta hukuk, insan hakları, demokrasi dersi vermeye çalışıyorlar. Tarihe bir not düşmek adına tekrar ifade etmek istiyorum, bunca vahşet, bunca acı, bunca cinayet, bunca zulüm neden meydana geliyor? Yaşananların basit, basit olduğu kadar iğrenç, tek cümlelik bir cevabı var. Kolay ve hak edilmemiş zenginlikleri ele geçirmek için, yüz binlerce, milyonlarca, çoğu Müslüman mazlumların, canları, kanları, varlıkları, istikballeri, bu akıl almaz hırsızlık ve aç gözlülük pahasına yok ediliyor."

Amasra'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazası

Mustafa Destici, Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Madencilerin çalışma şartları en zor ve en riskli meslek gruplarının başında geldiğini vurgulayan Destici, Türkiye'nin ölümlü iş kazalarında Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını anımsattı.

Ülke olarak bu tabloyu tersine çevirmenin öncelikli hedefleri ve görevleri olduğunu bildiren Destici, "Türkiye, madencilerimiz başta olmak üzere, tüm çalışanların, devletin sıkı denetimi altında, teknolojinin tüm imkanları kullanılarak güven içinde çalıştığı bir ülke olmalı." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici, Bartın'da, 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamanın tüm yönleriyle araştırılması, hiç kimsenin aklında karanlık nokta ve soru işareti kalmaması gerektiğini belirtti.

Bu tür olayların iç politika malzemesi haline getirilmesinden kaçınılması gerektiğini söyleyen Destici, şöyle devam etti:

"Amasra'da meydana gelen maden kazası sonrasında, terör örgütlerinin uzantılarının, PKK'nın destekçisi siyasi parti görünümlü şebekenin, yaşananları utanmazca istismar etmelerini ayrıca nefretle lanetliyorum.

Masum sivillerin, öğrencilerin, çalışanların, işçilerin hedef alındığı, katledildiği sayısız cinayet için 'terör' kelimesini kullanmaktan bile imtina edenlerin, çalışanların haklarıyla ilgili söylediği her kelime, ülkemize ve milletimize ihanet edenlere karşı nefretimizi bir kez daha artırmaktan başka bir anlam ifade etmiyor."

Partilere 2023'te yapılacak Hazine yardımları

Destici, 2023 bütçesinin TBMM'ye sunulduğunu hatırlatarak, siyasi partilere yapılacak Hazine yardımı miktarlarını sıraladı. Mustafa Destici, şu görüşleri paylaştı:

"En azından kapatma davası bitene kadar bu para askıya alınsın, bekletilsin, çünkü kapatılırsa, ki kapatılmalı, bu paranın zerresini bulamazsınız, geri alamazsınız. Anında parayı uçururlar. Dağa mı gider, ovaya mı gider, PKK'ya mı gider PYD'ye mi gider, KCK'ya mı gider, mutlaka bir yere gider ama para HDP'nin kasasında durmaz."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Lafarge, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber: Destici: '(Bartın'da maden ocağındaki patlama) Hadise tüm yönleriyle aydınlatılmalı' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:48 Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 22:16:08. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Destici: "(Bartın'da maden ocağındaki patlama) Hadise tüm yönleriyle aydınlatılmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement