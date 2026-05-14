BBP İstanbul İl Kongresi 17 Mayıs\'ta

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Şişli'deki İstanbul İl Başkanlığı binasında 15. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin 17 Mayıs Pazar günü Ümraniye'deki Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde düzenleneceğini duyurmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"İstanbul İl Kongremizi bu pazar Ümraniye'de gerçekleştireceğiz"

Destici, "Bildiğiniz üzere kısa diyebileceğimiz bir süre içerisinde İstanbul il teşkilatımızda, il başkanlığımızda ve yönetiminde bir bayrak değişimi oldu. Görevi aynı zamanda Genel Başkan Yardımcılığımızı da yürüten Selim Şimşek Bey kardeşimiz devraldı. Bu kısa süre içerisinde hem güçlü bir yönetim aday kadrosu oluşturdular hem de kongre ile ilgili hazırlıklarını da büyük ölçüde tamamladılar. Biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi olarak il kongrelerimizi tamamlamak üzereyiz. Bu hafta sonu yaklaşık 10 ilimizde il kongreleri gerçekleştirilecek. Bunlardan bir tanesi de İstanbul İl Kongremiz. İstanbul teşkilatımız da bu pazar Ümraniye Haldun Alagaş Spor Salonu'nda 15. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni gerçekleştireceğiz" dedi.

Çiftçilerin, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Destici,"Kendim de kısmen çiftçilik yapan birisi olarak çiftçilerimizin taleplerini, çiftçilerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ekonomimizin kırılgan olmasının iki sebebi var; birisi dış ticaretten oluşan cari açık, bir diğeri de bütçe açığı"

Destici, Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminine ilişkin, "Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15-21 bandından 26 bandına yükseltti. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Enflasyon düşmüyor ya da çok milim milim düşüyor. O düşmeyince ne oluyor? Gıda fiyatı keşke enflasyon oranında kalsa, onun çok daha üzerinde artıyor. Akaryakıta gelen fiyatlar bir gün iniyor, bir gün çıkıyor. Bunlar bütün piyasayı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Çünkü bizim ekonomimiz kırılgan. Bizim ekonomimizin kırılgan olmasının iki sebebi var; birisi dış ticaretten oluşan cari açık, bir diğeri de bütçe açığı. Bir de bunun üzerine yüksek faiz eklenince, burada en çok mağduriyeti kim yaşıyor? Geliri düşük olan, dezavantajlı kesimler yaşıyor. Bunlar kim? Bunlar tek maaşlı, düşük maaş alan, 20 bin lira maaş alan emeklilerimiz. Bunlar kim? Tek maaşlı, evde tek kişinin çalıştığı, evi kira olan asgari ücretlilerimiz. Kırsalda yaşayıp sadece 15-20 dönüm toprağı olan çiftçilerimiz. Şehirlerde yaşayıp kasabalarda, ilçelerde, kentlerde küçük küçük dükkanları olan esnaflarımız" şeklinde konuştu.

"Enflasyon oranında artırılmış olsaydı bugün emekli ikramiyesinin 10 bin lira olması gerekiyordu"

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılmasının gerektiğini belirten Destici, "Buradan açıkça soruyoruz; neden enflasyon oranında artırılmıyor? Enflasyon oranında artırılmış olsaydı bugün emekli ikramiyesinin 10 bin lira olması gerekiyordu. Hadi Ramazan ayında artırılmadı, 4 bin lira verildi. Şimdi önümüz Kurban. Yani en azından vatandaşımızın, emeklimizin kurban kesmesine yardımcı olacak; yani kurban almasına bu parayla, evet kurban alınmaz, biz de biliyoruz ama en azından bir kısmını da üstüne kendisini koyarak kurbanını alıp evini şenlendirebilecek" diye konuştu.

"Evlilik dışı hayatı normalmiş gibi gösteren yayınlara, dizilere, programlara 'dur' diyeceğiz"

Aile yapısı ve nüfus meselesi hakkında da açıklamalarda bulunan Destici, "2025 yılında Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak açıklandı. Türkiye'deki genç nüfusun ve çocuk sayısının giderek aşağı düştüğünü biliyoruz. Bu konuda ısrarla üzerinde durduğumuz ve vurguladığımız bir konu. Onun için ailenin yıpratılmasına müsaade etmeyeceğiz. LGBT gibi sapkınlıklara asla taviz vermeyeceğiz. Evlilik dışı hayatı normalmiş gibi gösteren yayınlara, dizilere, programlara 'dur' diyeceğiz" dedi.

"En çok üzerinde durduğum konulardan birisi bu sahipsiz saldırgan sokak köpekleri"

En çok üzerinde durduğu konulardan birisinin sahipsiz saldırgan sokak köpekleri olduğunu vurgulayan Destici, "En son biliyorsunuz Van'da bir çocuğumuzu parçalayarak öldürdüler. Küçücük, daha 5-6 yaşında bir çocuğumuzu. Şimdi önüme gelen notta; Hatay'da 7 yaşındaki çocuğa köpekler saldırdı. Hatay'da sokakta yürüdüğü esnada köpeklerin saldırısına maruz kalan 7 yaşındaki Yiğit Mert Kocagül ölümden döndü. ya bizim çocuklarımız her gün bunu yaşamak zorunda mı? Kanun çıktı. Eğer bunu uygulamayan belediye varsa, belediye başkanına kanunun gereği yapılsın" şeklinde konuştu.

Genel Başkan Mustafa Destici'den 'Ahmet Türk ve Amedspor'a bayrak tepkisi

Amedspor ve Eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'e tepki gösteren Destici, "Amedspor eğer gerçekten birlikten beraberlikten yanaysa, bu devletin bir vatandaşı olmaktan onur duyuyorsa eline Türk bayrağı alıp gitseydi de ben de gitseydim onu tebrik etseydim. Bu ülkede belediye başkanlığı yapacaksın, milletvekilliği yapacaksın, en zenginlerinden olacaksın; devletin bütün imkanlarını kullanarak kaçak elektrik dahil binlerce dönüm arazini ekeceksin, milyarlarca para kazanacaksın, ağa olacaksın, bey gibi yaşayacaksın, büyükşehir belediye başkanı olacaksın ama eline Türk bayrağı almayacaksın. Eline Türk bayrağı almayan, bunu reddeden benim hasmımdır; kardeşim, açık söylüyorum. Açık söylüyorum. Ne Nevruz kutlamalarında ne o malum takımın kutlamalarında bir tane alanda Türk bayrağı gördük mü? Bak burada gündem var; saygı duruşu var ama İstiklal Marşı yok. Kime saygı duruşu peki? Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya mı? Kurtuluş Savaşı kahramanlarına mı? Terör şehitlerimize mi? Hayır. Kime bu saygı duruşu kime? Bu saygı duruşu kime? Göreceğiz, bu kongre olduğunda kime yaptıklarını göreceğiz bu saygı duruşunu. Teröristlere yapacaklar" dedi.

Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Sultan Selim Şimşek, merkez ve il teşkilatı üyeleriyle birlikte ilçe başkanları da katıldı. - İSTANBUL