BBP Genel Başkanı Destici: "Gazze sadece bir toprak, kara parçası değildir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gazze sadece bir toprak, kara parçası değildir. Gazze, kadim Müslüman vatanlarından bir tanesidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi İç Anadolu Çalıştayı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonunda başladı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Mustafa Destici, Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi. Destici, "Tüm zalimleri lanetliyorum. Tüm soykırımcıları lanetliyorum ve mazlumların, Müslümanların, masumların yanında olduğumuzu bir kere daha buradan da haykırıyorum. 7 Ekim 2023'ten bu yana 50 binden fazla masum çocuk, kadın, yaşlı, Gazze'de şehit edildi. Soykırıma tabi tutuldu ve bugün orada kalanlar da Gazze'den çıkarılmak isteniyor. Gazze sadece bir toprak, kara parçası değildir. Trump'ın ya da onun etrafındaki birtakım rantiyecinin emlak arsası da değildir. Gazze, kadim Müslüman vatanlarından bir tanesidir ve yüzyıllarca, asırlarca Osmanlının idaresinde huzur ve barış içerisinde yaşamıştır. İnşallah o günlerine de geri dönecektir, bundan da zerre kadar şüphem yoktur" dedi.

Türkiye'de öncelikli konular arasında deprem olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Destici, "Deprem bizim ülkemizin bir gerçeği, ilk öncelikli konular arasında yer almaktadır, almalıdır ve her türlü öncesi oluş anı ve sonrasıyla ilgili de tedbirler alınmalıdır" dedi. Destici, Kahramanmaraş depremlerinde özveriyle çalışmalar gerçekleştiren, faaliyetlerini genişleterek çalışmalarını sürdüren Alperen Ocakları Arama Kurtarma ekipleri de teşekkür etti. - KONYA