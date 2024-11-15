BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'nin 41. kuruluş yılını kutladı Açıklaması - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'nin 41. kuruluş yılını kutladı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yılını kutlayarak "Kıbrıs Türklüğü, büyük Türk dünyasının en önemli parçalarından biridir" ifadesini kullandı.

15.11.2024 15:49
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yılını kutlayarak "Kıbrıs Türklüğü, büyük Türk dünyasının en önemli parçalarından biridir" ifadesini kullandı.

Destici, KKTC'nin 41. kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından, fethedildiğini, 450 yılı aşkın süredir Türklerin yurdu ve Türk toprağı olarak varlığını devam ettirdiğini belirterek 15 Temmuz 1974'te, hedefleri Ada'da Türk varlığını yok etmek olan Rum subaylarından oluşan bir cuntanın, Kıbrıs'ta, Yunanistan'ın desteğiyle bir darbe gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yaşananlar üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin, imza sahibi olduğu 1959 tarihli Zürih ve Londra Anlaşmaları ile uluslararası hukukun vermiş olduğu garantörlük haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleriyle Ada'ya müdahale ederek Türklere yönelik katliamları durdurduğunu ifade eden Destici, harekatla Kıbrıs'ta yaşayan herkesin güvenliğinin sağlandığını belirtti.

Kıbrıs Harekatı sonrasında Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kurulduğunu, Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi'nin de 15 Kasım 1983'te self-determinasyon hakkını kullanarak, oy birliği ile aldığı kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ettiğini aktaran Destici, "Kıbrıs Türklüğü, büyük Türk dünyasının en önemli parçalarından biridir." ifadesini kullandı.

Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türklüğünün varlığını sonsuza dek hür ve güven içinde sürdürmesi dileği ve kardeşliğimizin ebediyete kadar devam edeceğine olan inancımla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Kıbrıs'ın vatan olması ve vatan kalması için canlarını veren tüm şehitlerimizi, mücahitlerimizi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'ü, 13 Ocak 2012'de kaybettiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'nin 41. kuruluş yılını kutladı Açıklaması - Son Dakika

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