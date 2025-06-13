BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye Arabuluculuk Rolü Üstlenmeli

BBP Genel Başkanı Destici: " (İran ve İsrail arasında) Türkiye, arabuluculuk rolü üstlenmelidir"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye bölgesel tansiyonun düşürülmesi için diplomatik girişimlerde bulunmalı; gerekirse ABD üzerinden arabuluculuk rolü üstlenmelidir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde il ve ilçe başkanları ile bir araya geldi. Destici, toplantı öncesinde İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını değerlendirdi.

Destici, konuşmasının başında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e başsağlığında bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik doğrudan bir saldırıda bulunmasının yalnızca iki ülkeyi değil küresel dengeleri etkileyen ciddi bir gelişme olacağını aktaran Destici, "Her şeyden önce İsrail'in bu saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu tür bir çatışma ortamında Türkiye'nin de hem ekonomik, hem diplomatik, hem de güvenlik açısından çeşitli olumsuz etkilerle karşılaşması muhtemeldir. Bu çerçevede hem olası etkileri hem de Türkiye'nin ne yapması gerektiğini değerlendirmek önemlidir. Bu açıdan bu saldırıların Türkiye açısından nelere mal olabileceği ve nasıl bir istikamet tayininde bulunmamız gerektiği noktasında düşüncelerimizi ve temennilerimizi paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce böyle bir saldırı, bölgesel istikrarsızlığı ciddi biçimde artırır. İran'ın İsrail'e vereceği askeri yanıtlar, vekil güçler üzerinden yürütülecek hibrit savaş yöntemleri ve karşılıklı misillemeler, Suriye, Irak, Lübnan ve hatta Körfez bölgesini içine alan geniş bir cephede gerilimi tırmandırabilir. Bu tablo Türkiye'nin hemen güney sınırındaki güvenlik risklerini artırır. Suriye'de İran'a yakın milis grupların hareketlenmesi, Türkiye'nin burada yürüttüğü askeri operasyonları ve sınır güvenliğini doğrudan etkileyebilir. Aynı şekilde Irak'ta artacak istikrarsızlık, PKK/YPG/SDG ve İran destekli milis güçlerin faaliyet alanlarını genişletmesine zemin hazırlayabilir" ifadelerini kullandı.

"Körfez'de tanker güvenliğinin bozulması, küresel petrol ve doğalgaz piyasalarını sarsar"

İran ile İsrail arasında yaşanan gerginliğin, enerji fiyatlarını hızla yukarı çektiğine dikkati çeken Destici, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tehdit etmesi ya da Körfez'de tanker güvenliğinin bozulması, küresel petrol ve doğalgaz piyasalarını sarsar. Türkiye, enerji ithalatının büyük kısmını dışarıdan karşıladığı için bu gelişmeden ciddi biçimde etkilenir. Artan enerji maliyetleri, zaten kırılgan olan ekonomide enflasyonist baskıyı artırır ve dış ticaret açığını büyütür. Türkiye'nin cari açığına ve enerji faturasına doğrudan bir yük bindirir. Bu açıdan da tedbirlerimizi arttırmalıyız" diye konuştu.

"Arabuluculuk rolü üstlenmelidir"

Bölgedeki gerginliğin Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğini dile getiren Destici, "Türkiye bölgesel tansiyonun düşürülmesi için diplomatik girişimlerde bulunmalı; gerekirse ABD üzerinden arabuluculuk rolü üstlenmelidir. Bu hem uluslararası saygınlık kazandırır hem de Türkiye'nin kendi güvenliğini dolaylı yoldan güçlendirir. Enerji bağımlılığını azaltmak için ise kısa vadeli enerji kontratları gözden geçirilmeli, alternatif kaynaklara yönelinmeli, özellikle Karadeniz gazı gibi yerli kaynakların devreye alınması hızlandırılmalıdır" diye konuştu.