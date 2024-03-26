BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Cumhur İttifakı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokakta darbeye karşı kurulmuş bir ittifaktır - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Cumhur İttifakı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokakta darbeye karşı kurulmuş bir ittifaktır

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Cumhur İttifakı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokakta darbeye karşı kurulmuş bir ittifaktır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde partililer tarafından karşılandı. Destici, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokakta darbeye karşı kurulmuş bir ittifak olduğunu belirtti. Ayrıca, BBP'nin AK Parti ve MHP ile büyükşehir belediye başkan adaylıklarında tam ittifak halinde olduğunu ve ilçelerde ise her partinin kendi adayıyla yarıştığını ifade etti.

26.03.2024 22:46
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, sokakta darbeye karşı kurulmuş bir ittifaktır." dedi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi girişinde partililer tarafından karşılanan Destici, mehter eşliğinde BBP Belediye Başkan adayı Erol Bayraktar'ın düzenlediği iftar programının yapılacağı Kaynaşlı Kızılay Toplum Merkezi'ne geçti.

Burada vatandaşlarla sohbet edip iftar yemeği dağıtan Destici, oruçların açılmasının ardından yaptığı konuşmada, kendileri huzur ve güven içerisinde iftar ve sahur yaparken Doğu Türkistan'dan Filistin'e yeryüzünün pek çok masum coğrafyasında kan ve gözyaşının akmaya devam ettiğini belirtti.

Destici, bu coğrafyalarda insanların katledilmeye, soykırıma tabi tutulmaya devam ettiğine değinerek, "Bunun için Cenabıhakk'a niyazımız, Ramazan-ı Şerif hürmetine, yapılacak dualar hürmetine, Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Türkmen ellerine kadar bütün bu masum coğrafyalardaki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Onları kurtuluşa ve esenliğe eriştirsin." diye konuştu.

Büyük Birlik Partisinin kurulduğu 1993'ten bu yana her zaman devletinin varlığını, ülkesinin bütünlüğünü, milletinin kardeşliğini, refahını ve güvenliğini savunduğunu dile getiren Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde de sonrasında da bu ilkelerle hareket edildiğini anlattı.

Destici, ilkelere, ideolojiye, fikre, misyona sahip bir siyasi hareket olduklarını vurgulayarak, "İlkelerimiz ahlaktır, adalettir, milliyetçiliktir, maneviyatçılıktır, demokrasidir. Bizim ideolojimiz nedir? İlayı kelimetullahtır. İlayı kelimetullah için nizam-ı alemdir." dedi.

Şehit liderleri Yazıcıoğlu'nun "Bir hayalim var. Başı açıkla başı kapalının aynı okulda kardeşçe okuduğu bir Türkiye hayal ediyorum." dediğini aktaran Destici, geçmişte başörtülü kızların üniversitelere sokulmadığını, devlet dairelerinde çalıştırılmadığını, ikna odalarında baskı altına alındığını anımsattı.

Destici, yine Yazıcıoğlu'nun "Bir hayalim var. Türk'ü, Kürt'ü Türkmen'i, Çerkes'i, Boşnak'ı, Alevi'si, Sünni'sinin kardeşçe bir arada yaşadığı, hiçbir ayrımcılığa tabi olmadan, ayrıştırılmadan yaşadığı Türkiye hayal ediyorum." dediğinden bahsederek, "O hayal hepimizin hayali. ve yine en nihayetinde diyordu ki 'Bir hayalim var. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kaynaşmış ve birleşmiş Türk dünyası hayal ediyorum.' O hayal bizim de hayalimizdir, kızıl elmamızdır." ifadelenini kullandı.

Büyük Birlik Partisinin, Cumhur İttifakı'nın parçası olduğuna değinen Destici, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, sokakta darbeye karşı kurulmuş bir ittifaktır. 2017 seçimlerinde Anayasa'yı bu ittifak değiştirmiş ve Türkiye'yi yeni bir sisteme sokmuştur. 2018 seçimlerini Cumhur İttifakı sizlerin ve aziz milletimizin desteğiyle kazanmıştır. 2019 yerel seçimlerinde kısmi işbirliklerimiz olmuştur. Geçen yıl hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimlerinde yine sizlerin desteğiyle, duasıyla Cumhur İttifakı'mız hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmış hem de Meclis'te çoğunluğu elde etmiştir. Bunun için aziz milletimize, sizlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Destici, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak büyükşehir belediye başkan adaylıklarında tam ittifak halinde olduklarını, ilçelerde ise ittifak edilenler gibi her partinin kendi adayıyla girdiği yerlerin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Cumhur İttifakı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokakta darbeye karşı kurulmuş bir ittifaktır - Son Dakika

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